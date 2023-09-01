Косторная – Кагановской: «Огурчик, ты самая крутая, и у тебя все будет супер»

Теги сборная России танцы на льду Алена Косторная Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Фигурное катание

Алена Косторная поддержала Василису Кагановскую после распада ее дуэта с Ангелополом.

«Огурчик, знай, что ты самая крутая, и у тебя все будет супер», – написала Косторная

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33 комментария

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Natalia Solomakha
Слова поддержки - это очень мило, Вася их постит у себя, но я думаю, она в шоке полнейшем. "Всё, что нажито непосильным трудом" за 5 лет - коту под хвост, да ещё и накануне сезона. 5 лет отпахать, будучи частью отнюдь не рядового танцевального тандема, быть на слуху, знать, что у вас есть перспективы, блат, поддержка Федры, вас выделяют и продвигают, и всё это коту под хвост. Ей 17 лет, у неё пубертат, партнёра найти ещё тот квест, тем более уровня Валеры (он же, вроде, хороший танцор?) Откуда взять силы и настрой начинать всё заново? История дикая реально.
+64
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Olga.t
Ответ Natalia Solomakha
Слова поддержки - это очень мило, Вася их постит у себя, но я думаю, она в шоке полнейшем. "Всё, что нажито непосильным трудом" за 5 лет - коту под хвост, да ещё и накануне сезона. 5 лет отпахать, будучи частью отнюдь не рядового танцевального тандема, быть на слуху, знать, что у вас есть перспективы, блат, поддержка Федры, вас выделяют и продвигают, и всё это коту под хвост. Ей 17 лет, у неё пубертат, партнёра найти ещё тот квест, тем более уровня Валеры (он же, вроде, хороший танцор?) Откуда взять силы и настрой начинать всё заново? История дикая реально.
Есть пример Анисиной, не надо сдаваться Василисе, всё может измениться в лучшую сторону. Найдет партнёра в другой стране, выйдет на международные старты, ей всего 17 лет.
+38
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Аленка_76
Молодец Алёна, Василисе сейчас нужна поддержка друзей
+32
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Аврора кубик
Такая поддержка всегда необходима!!! Молодец , Аленка)
+22
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Елена Спирина
Здорово, что Василису поддерживают друзья из ФК. Желаю быстрее найти достойного партнера и продолжать нас радовать на льду
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Natalia Solomakha
Ответ Olga.t
Есть пример Анисиной, не надо сдаваться Василисе, всё может измениться в лучшую сторону. Найдет партнёра в другой стране, выйдет на международные старты, ей всего 17 лет.
То, что "сдаваться не надо", не отменяет того факта, что этот сезон у неё летит в трубу. Значит, минус заработки, на которые рассчитывала, и до свиданья всем рабочим и жизненным планам.
Насчет иностранца, надеюсь - Овсянникова вон нашла, довольна.
+16
-3
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Дружба11
Спасибо Алена, Васю надо поддержать,она действительно готовилась и конечно шок у нее и естественно у Анжелики,что такой труд проделан и Валера такое учудил....
+13
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Маргарита В Сафронова
Алӗнка умеет поддержать. Сама через многое прошла и выстояла.
+16
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Rina
У Василисы все будет хорошо, ее поддерживают все! Достойного партнера ей!
+12
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Allairina
Классная Алёнка, Василису поддержала, так задорно, с юмором! Молодец! 😊
+13
-2
+11
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Ir_rish
Ответ Марина Сидорова
То сырник, то огурчик, что за ассоциации у Алёны)))
Не допускаете, что у друзей могут быть общие ассоциации, которыми они не спешат делиться с непочтеннейшей публикой?
+16
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Оле-Лукойе
Чего от Алёны не убрать - так это её умения поддержать друзей.
+14
-3
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Natalia Solomakha
Ответ Alexey Belskiy
Комментарий скрыт
Это Вы с козырей зашли :)
+12
-3
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Николетта555
Василисе нужна поддержка.
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ДИАНА
Ответ Natalia Solomakha
Слова поддержки - это очень мило, Вася их постит у себя, но я думаю, она в шоке полнейшем. "Всё, что нажито непосильным трудом" за 5 лет - коту под хвост, да ещё и накануне сезона. 5 лет отпахать, будучи частью отнюдь не рядового танцевального тандема, быть на слуху, знать, что у вас есть перспективы, блат, поддержка Федры, вас выделяют и продвигают, и всё это коту под хвост. Ей 17 лет, у неё пубертат, партнёра найти ещё тот квест, тем более уровня Валеры (он же, вроде, хороший танцор?) Откуда взять силы и настрой начинать всё заново? История дикая реально.
Я сама в шоке, представляю, что чувствует Василиса и Анжелика Крылова(
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Утренняя Аврора
Василиса не огурчик, она принцесса! А принц обязательно, найдется! Ждем на льду.
+9
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Док Аксель
Василису многие искренне поддерживают, удивляясь выходке и предложению её бывшего партнёра.
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Мила Расковалова
Ответ Allairina
Классная Алёнка, Василису поддержала, так задорно, с юмором! Молодец! 😊
Василисе это сейчас необходимо. Хотелось бы ее увидеть на льду в наилучшей форме
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Alla Belova
Ответ Natalia Solomakha
То, что "сдаваться не надо", не отменяет того факта, что этот сезон у неё летит в трубу. Значит, минус заработки, на которые рассчитывала, и до свиданья всем рабочим и жизненным планам. Насчет иностранца, надеюсь - Овсянникова вон нашла, довольна.
Слушайте, а это мысль...
Мб Ангелопол затеял всю эту хрень, чтобы поменять партнёршу на иностранную и попасть на международку?
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Sne$hinka
Ответ Natalia Solomakha
Слова поддержки - это очень мило, Вася их постит у себя, но я думаю, она в шоке полнейшем. "Всё, что нажито непосильным трудом" за 5 лет - коту под хвост, да ещё и накануне сезона. 5 лет отпахать, будучи частью отнюдь не рядового танцевального тандема, быть на слуху, знать, что у вас есть перспективы, блат, поддержка Федры, вас выделяют и продвигают, и всё это коту под хвост. Ей 17 лет, у неё пубертат, партнёра найти ещё тот квест, тем более уровня Валеры (он же, вроде, хороший танцор?) Откуда взять силы и настрой начинать всё заново? История дикая реально.
Ну не заново, она многому научилась за эти 5 лет, выросла технически. Может и к лучшему, что Ангелопол свалил сейчас, а не перед ЧМ или ОИ. Партнер найдется, не сейчас, так в течение года точно. Тем более с нашей чехардой в танцах. Василисе только надо не унывать и поддерживать форму. Такие танцорши на дороге не валяются :) Вот кто пойдет кататься с Валерой - большой вопрос. И вряд ли его будет поддерживать Федра после такого поступка. А заработанный авторитет Василисы никуда не денется. Она будет начинать не с первой ступеньки, а 101.
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Gast
Ответ Natalia Solomakha
Здесь фантик уж больно блестящий был у пары - поэтому и такой шок.
Кагановская-Ангелопол, конечно, внешне были (увы, были) очень эффектны, и часто именно эффектность и эксплуатировалась, а Яновская с Мозговым отлично катили, и это было очень стильно, и выигранных международных стартов у них было много. Тогда тоже для многих их разрыв стал шоком.
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ИннаВБ
Ответ Natalia Solomakha
То, что "сдаваться не надо", не отменяет того факта, что этот сезон у неё летит в трубу. Значит, минус заработки, на которые рассчитывала, и до свиданья всем рабочим и жизненным планам. Насчет иностранца, надеюсь - Овсянникова вон нашла, довольна.
Ну смотря какой иностранец, Овсянкина может и довольна,выйдет на международку, но партнёр слабенький(
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Иван Маунтбаттен
у нейрохирургши то Самсонов - сырник, то какая-то девица - огурчик...
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Gast
Ответ Natalia Solomakha
Слова поддержки - это очень мило, Вася их постит у себя, но я думаю, она в шоке полнейшем. "Всё, что нажито непосильным трудом" за 5 лет - коту под хвост, да ещё и накануне сезона. 5 лет отпахать, будучи частью отнюдь не рядового танцевального тандема, быть на слуху, знать, что у вас есть перспективы, блат, поддержка Федры, вас выделяют и продвигают, и всё это коту под хвост. Ей 17 лет, у неё пубертат, партнёра найти ещё тот квест, тем более уровня Валеры (он же, вроде, хороший танцор?) Откуда взять силы и настрой начинать всё заново? История дикая реально.
История неприятная, но регулярно повторяющаяся. Аня Яновская (она была ЧМ среди юниоров и двукратной победительницей юниорского финала ГП с Сергеем Мозговым), шикарно смотрелась как партнёрша, а потом стала среднего уровня катальщицей в паре с венгром. Пубертат может поставить крест не только на карьере девочки-одиночницы.
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Клюшка Аскар0ва
Поммдорчик
+1
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