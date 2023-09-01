Косторная – Кагановской: «Огурчик, ты самая крутая, и у тебя все будет супер»
Алена Косторная поддержала Василису Кагановскую после распада ее дуэта с Ангелополом.
«Огурчик, знай, что ты самая крутая, и у тебя все будет супер», – написала Косторная.
Фигурист Ангелопол хочет, чтобы партнерша оплачивала ему коньки, шнурки и одежду. У нас к нему несколько вопросов
Новый абсурд в нашей фигурке: партнер требовал от партнерши деньги, чтобы кататься вместе. Чего?
Насчет иностранца, надеюсь - Овсянникова вон нашла, довольна.
Мб Ангелопол затеял всю эту хрень, чтобы поменять партнёршу на иностранную и попасть на международку?