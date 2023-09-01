Косторная – Кагановской: «Огурчик, ты самая крутая, и у тебя все будет супер»

Алена Косторная поддержала Василису Кагановскую после распада ее дуэта с Ангелополом.

«Огурчик, знай, что ты самая крутая, и у тебя все будет супер», – написала .

Фигурист Ангелопол хочет, чтобы партнерша оплачивала ему коньки, шнурки и одежду. У нас к нему несколько вопросов

Новый абсурд в нашей фигурке: партнер требовал от партнерши деньги, чтобы кататься вместе. Чего?