Авербух о распаде дуэта Кагановская – Ангелопол: «Это потеря для нашей сборной. Пара очень яркая, на нее делались большие ставки»

Илья Авербух назвал потерей распад дуэта Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол.

«Это, безусловно, потеря для нашей сборной. Пара очень яркая, она ворвалась в элиту, на нее делались большие ставки с прицелом на будущее, когда мы вновь будем выступать на международной арене. Надеюсь, ребята не затеряются, проявят себя в других тандемах.

Конечно, странно, что это произошло в начале сезона, когда уже были поставлены программы. Но, наверное, по-другому уже было нельзя, раз такое случилось. Пожелаем удачи ребятам и будем следить за теми, кто есть.

Надеюсь, федерация и судьи будут поддерживать молодых спортсменов, которые так нужны нашей команде, как поддерживали Кагановскую и Ангелопола», – сказал хореограф.

«Очень жаль, что распалась эта пара. На данный момент это действительно потеря для нашего фигурного катания. Но ребята достаточно молодые, они еще будут искать себя.

У Василисы огромный потенциал. Думаю, у нее есть большой выбор партнеров, с кем можно встать в пару. Она очень яркая партнерша. Уверен, Василиса еще проявит себя в другой паре. О дальнейших планах Валеры пока не знаю. Но, конечно, это потеря.

Это пара, на которую ставили, которая стремительно ворвалась в элиту и сразу получила огромное количество поклонников, даже наибольшее на данный момент в танцах на льду. Они реально взорвали танцевальный мир. Очень грустно, что сейчас мы будем смотреть чемпионаты без этой молодой талантливой пары.

Мне грустно, потому что мне они очень нравятся. Это было единственное по‑настоящему яркое пятно. Все остальные пары у нас достаточно взрослые уже, и рассматривать их в далекой перспективе сложновато», – цитирует Авербуха «Матч ТВ».

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