Авербух о распаде дуэта Кагановская – Ангелопол: «Это потеря для нашей сборной. Пара очень яркая, на нее делались большие ставки»

Теги Илья Авербух сборная России танцы на льду Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Фигурное катание

Илья Авербух назвал потерей распад дуэта Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол.

«Это, безусловно, потеря для нашей сборной. Пара очень яркая, она ворвалась в элиту, на нее делались большие ставки с прицелом на будущее, когда мы вновь будем выступать на международной арене. Надеюсь, ребята не затеряются, проявят себя в других тандемах.

Конечно, странно, что это произошло в начале сезона, когда уже были поставлены программы. Но, наверное, по-другому уже было нельзя, раз такое случилось. Пожелаем удачи ребятам и будем следить за теми, кто есть.

Надеюсь, федерация и судьи будут поддерживать молодых спортсменов, которые так нужны нашей команде, как поддерживали Кагановскую и Ангелопола», – сказал хореограф.

«Очень жаль, что распалась эта пара. На данный момент это действительно потеря для нашего фигурного катания. Но ребята достаточно молодые, они еще будут искать себя.

У Василисы огромный потенциал. Думаю, у нее есть большой выбор партнеров, с кем можно встать в пару. Она очень яркая партнерша. Уверен, Василиса еще проявит себя в другой паре. О дальнейших планах Валеры пока не знаю. Но, конечно, это потеря.

Это пара, на которую ставили, которая стремительно ворвалась в элиту и сразу получила огромное количество поклонников, даже наибольшее на данный момент в танцах на льду. Они реально взорвали танцевальный мир. Очень грустно, что сейчас мы будем смотреть чемпионаты без этой молодой талантливой пары.

Мне грустно, потому что мне они очень нравятся. Это было единственное по‑настоящему яркое пятно. Все остальные пары у нас достаточно взрослые уже, и рассматривать их в далекой перспективе сложновато», – цитирует Авербуха «Матч ТВ».

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26 комментариев

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Елена Спирина
Пара была очень яркой и запоминающейся. Очень жаль, что не смогли сохранить такой тандем. Жизнь расставит все по своим местам.
+31
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Ягун Ягунини
С.А. Жук, который тренировал и одиночников и парников, на вопрос, кого тренировать сложнее, ответил: "Ну, конечно парников. Не успеешь отвернуться, как они уже поругались".
Поэтому, делай ставки, не делай, но пара в любой момент может развалиться.
+26
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Хана Спектор
Эх,красивая была пара
+23
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Allairina
Мне тоже очень жаль, что распалась такая красивая, яркая, сильная пара! Да, у Василисы огромный потенциал, согласна. Желаю ей от души, чтоб талантливый, надёжный партнёр побыстрей нашёлся для неё!
+22
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Лия Романова
солидарна, многим грустно и многим они нравились
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Мила Расковалова
Выделялись они,да. Остаётся надеяться на не менее яркое продолжение с другими партнёрами
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Olga Krayz
Жаль конечно. Пара была яркая, многим успели полюбиться...
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Светлана М
Конечно жалб, что распалась пара. Столько труда тренеров, хореографов
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Татьяна Вересова
Безусловно, распад этой пары-большая потеря в первую очередь для будущего наших танцев. Шли два таких классных дуэта по юниорам: Хавронина/Чиризано и Кагановская/Ангелопол. И вот остались ни с чем
+18
-1
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Lina Dzhanibek
Буду рада, если этот шаг окажет положительное влияние на карьеру каждого из ребят. Действительно жалко годы работы, скатанности,впечатления произведенного на болельщиков и специалистов. В первую очередь, удачи Василисе
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Tytti
Согласна, жаль
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Аврора кубик
Очень жаль((сколько лет работы ребят и тш(((
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Аленка_76
Очень жаль, что пара распалась(
Василисе желаю найти достойного партнёра!
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Anna
Ну, хоть кто-то сказал правду, а то послушаешь, для многих вторая пара прошлого сезона не потеря
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Туц
Все так. Хоть Авербух сказал правду. А то все "не звезды" "не потеря" будто не знают кто это вообще. Создается ощущение что эти самые эксперты особо не смотрят и не следят за самими танцами.
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Rina
Нравилась эта пара, жаль, что так вышло. Василисе удачи, буду за нее болеть с другим партнером.
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Melena
Васенька, удачи тебе! Наверное, ещё не поздно начать заново. А вот Валера, внешне обаяшка и красавчик, внутри с гнильцой оказался. Жаль! Очень жаль! Красивая была пара... Радовалась, глядя на них.
Василисочка! Ты красавица! Ты была ярким украшением своей пары! Желаю в новой паре засверкать ещё ярче!

Валерик, ... что имеем не храним, потерявши плачем...
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Ir_rish
Может быть лично Альфонсу федерация теперь выставит счет за потраченные на пару средства? Поскольку инициатива была с его стороны?
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Быть Добру
Мне тоже очень жаль, что эта прекрасная пара рассталась....очень нравились, очень выделялись, за ними хотелось наблюдать, болеть за них....
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Мария Коваленко
Согласна пара действительно была перспективная
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Док Аксель
Пара была интересной, яркой, эффектной и нравилась болельщикам фигурного катания и специалистам. Но случилось, то что случилось, к сожалению. Василисе продолжать работать, а потенциальные партнёры уже выстроились в очередь на просмотр. ))) Удачи !
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Princess23
Потому что не ставки надо делать. а по реалу оценивать А то надуют в ж*** какие офигенно талантливые детки, засунут искусственно всех под них, а потом ошарашенными глазами смотрят "А что это детки творят"
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ДИАНА
До сих пор не могу в это поверить, как сон.
Расстроилась- это не то слово(((((((
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Elizaveta Queen
Ну вот,как я и говорила,что скоро распадутся..
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Инна1945
Лично мне эта пара нравилась не столько катанием, сколько фамилиями. Сочеталось, звучало. А так-то, ребята хороший пиар сделали. Можно и обратно уже объединяться.
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