Ставиский о распаде дуэта Кагановская – Ангелопол: «Не поверил в эту новость, когда узнал. Самое обидное, что много сил и времени было потрачено впустую»

Максим Ставиский отреагировал на распад дуэта Кагановская – Ангелопол.

«Я пытался разобраться в ситуации, но ничего не получилось. Жаль, что и распались как пара, потому что по потенциалу это были будущие лидеры.

Не хочу вникать, какие там условия были и что правда произошло. Грустно, потому что это была хорошая пара и в них было много вложено.

В принципе же все было нормально, ведь никаких конфликтов не было. Честно говоря, я даже не поверил в эту новость, когда узнал. Самое обидное, что много сил и времени было потрачено впустую.

Во всем мире есть проблема, что нет хороших мальчиков в партнеры. Для Василисы будут теперь кого-то искать, перебирать из тех, кто катается в России или за ее пределами. Можно сказать, что надо будет начинать с нуля.

Если говорить про Валерия, получается, что его выгнали. Не так много тренеров, которые могут взять его. Особо выбирать не приходится.

Возможно, теперь появятся две другие интересные пары. Но никакой трагедии не случилось. Такое бывает», – сказал двукратный чемпион мира в танцах на льду.

Фигурист Ангелопол хочет, чтобы партнерша оплачивала ему коньки, шнурки и одежду. У нас к нему несколько вопросов

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