Ставиский о распаде дуэта Кагановская – Ангелопол: «Не поверил в эту новость, когда узнал. Самое обидное, что много сил и времени было потрачено впустую»

Теги Максим Ставиский сборная России танцы на льду Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Фигурное катание

Максим Ставиский отреагировал на распад дуэта Кагановская – Ангелопол.

«Я пытался разобраться в ситуации, но ничего не получилось. Жаль, что Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол распались как пара, потому что по потенциалу это были будущие лидеры.

Не хочу вникать, какие там условия были и что правда произошло. Грустно, потому что это была хорошая пара и в них было много вложено.

В принципе же все было нормально, ведь никаких конфликтов не было. Честно говоря, я даже не поверил в эту новость, когда узнал. Самое обидное, что много сил и времени было потрачено впустую.

Во всем мире есть проблема, что нет хороших мальчиков в партнеры. Для Василисы будут теперь кого-то искать, перебирать из тех, кто катается в России или за ее пределами. Можно сказать, что надо будет начинать с нуля.

Если говорить про Валерия, получается, что его выгнали. Не так много тренеров, которые могут взять его. Особо выбирать не приходится.

Возможно, теперь появятся две другие интересные пары. Но никакой трагедии не случилось. Такое бывает», – сказал двукратный чемпион мира в танцах на льду.

Фигурист Ангелопол хочет, чтобы партнерша оплачивала ему коньки, шнурки и одежду. У нас к нему несколько вопросов

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44 комментария

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Елена Спирина
Очень жаль, что так некрасиво распалась замечательная пара. Василисе удачи
+29
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suda net
Вот я тоже о Максиме подумала - столько они души вложили в этот дуэт! И вот...
+28
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Илларион
Эх, такая пара была, молодые, красивые, яркие, дерзкие! Круто провели свой первый, взрослый сезон, все ждали их на КП, хотелось увидить их новые программы! Очень жаль!
+28
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+27
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Лия Романова
да, это грустно, но если учитывать причины распада, то все к лучшему) мало ли что там Валере ещё в голову взбредёт.. вот межсезонье получилось потрачено впустую, теперь начинать с нуля с новыми партнерами
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Аврора кубик
Многие не поверили в эту новость(((какая красивая и яркая пара , но увы(((
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Алеся Ткаченко
Хороших партнеров действительно мало но и хорошие партнерши тоже на дороге пачками не валяются
+21
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elzakun
Ответ Алеся Ткаченко
Конфликты были,просто их не выносили на всеобщее обозрение.Но вот то что времени много в пустую потрачено это обидно.Кстати а Крылова в курсе,про то что Ангелопол себе содержание от Василисы требовал?Что-то она ничего про это не сказала
в ее интервью было "В определенный момент Валера начал говорить, что готов кататься с Василисой на условиях письменного договора, в котором были бы прописаны определенные финансовые условия. Это было совершенно неприемлемо, и, конечно, она не захотела ничего подписывать."
+17
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Valery24
Ответ Алеся Ткаченко
Конфликты были,просто их не выносили на всеобщее обозрение.Но вот то что времени много в пустую потрачено это обидно.Кстати а Крылова в курсе,про то что Ангелопол себе содержание от Василисы требовал?Что-то она ничего про это не сказала
Судя по ее реакции и комментарии про сложившуюся ситуацию,то конечно она в курсе. Ситуация началась из ничего,а переросла в такие масштабы,что дитятко приехали уговаривать представители федерации. Какой же позор
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Anna
Непонятно, что предлагает Ставиский. Если партнеров мало, теперь надо соглашаться на унизительные условия? Ну, пусть найдет себе партнёршу, которая оплатит все его хотелки, тем более он теперь не в сборной
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Allairina
Мне тоже очень жаль, такая яркая пара была ! Удачи, Василисе! Желаю ей найти хорошего партнёра! Ах, Чиризано, вернись, нашей красивой яркой Васе талантливый партнёр нужен! 🙏
+17
-2
+15
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Алеся Ткаченко
Ответ Елена Спирина
Очень жаль, что так некрасиво распалась замечательная пара. Василисе удачи
Жаль что мальчик звезду поймал и некрасиво ушел
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Mari Gams
Ну, не совсем в пустую , индивидуально они набрали мастерство , опыт , может быть ещё покажут себя с другими партнерами ,
Но как пару их , конечно жаль ( драйвовые были ребята , ждали их нового сезона во взрослых , и такое разочарование …
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Tytti
Красивая и интересная пара была, они отличались от других, очень жаль
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Dmona1
У меня до сих пор ИК перед глазами. Не дышала, когда они танцевали. Но характер и не слишком большой ум обоих партнеров- не до конца реализованность шикарного дуэта.
+11
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Lina Dzhanibek
Так бывает
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Shtirly
Ну почему впустую? Ангелопол "срубил много денег" на этапах ))) Тут история наверное про то, зачем люди собираются вместе. Одни думают ради прекрасного, а другие просто чтобы "рубить"..
+10
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Dmona1
Всё время вспоминаю пару ВМ. Когда у Тессы стали проблемы с ногами, Скотт стал задумываться о смене партнёрши. Пара ходила к психологу, чтобы продолжать кататься вместе. Итог известен. Одна из великих пар в танцевальном мире. Талант нужен с умом однозначно. И, да, спасло их, что парой в жизни они не были.
У нас любовь в жизни губит всё. Исключение только Траньковы, и то там Таня большая умница.
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Мила Расковалова
Печально,но не стоит отчаиваться, пусть будет у них возможность реализовать свои амбиции, наработки с другими партнёрами. Василисе успехов
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Татьяна Вересова
ЯМы Ставиский.
Тоже поначалу глазам своим не поверила
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Мария Коваленко
Все не поверили, казалось ничего не предвещало такого исхода событий, но что-то пошло не так
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Olga Gavrilenko
избили его , бедолагу и заставили плясать. или счета оплатите или развод))
+8
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Hivaga22
Ответ Katerina Sunny
Валера вроде гордо сам ушёл, отказавшись кататься в паре с Васей.
Когда клянчишь деньги у 17-летней девочки - это не значит "гордо". Это жалко, убого и презренно)
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Мария Коваленко
Ответ vika27
На форумах слухи о конфликтах ходили, но всё замалчивали и казалось Анжелика с ними успешно справляется..Очень жаль
Это да, ходили, но все думали Валера одумается и все будет хорошо, видимо терпение у всех закончилось.
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Katerina Sunny
Ответ Алеся Ткаченко
Конфликты были,просто их не выносили на всеобщее обозрение.Но вот то что времени много в пустую потрачено это обидно.Кстати а Крылова в курсе,про то что Ангелопол себе содержание от Василисы требовал?Что-то она ничего про это не сказала
Договор Крылова в комментариях упоминала и то что Валера условия по финансированию выдвигал.
+6
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Алеся Ткаченко
Конфликты были,просто их не выносили на всеобщее обозрение.Но вот то что времени много в пустую потрачено это обидно.Кстати а Крылова в курсе,про то что Ангелопол себе содержание от Василисы требовал?Что-то она ничего про это не сказала
+8
-3
+5
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