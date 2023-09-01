Александра Бойкова: «Провела лето в полетах между Москвой, Петербургом и Пермью»
Александра Бойкова рассказала, как провела лето.
«Лето, которое пролетело слишком быстро.
А провела я его (судя по фотографиям в фотопленке), бегая за каждым котом, которого я видела, в полетах между Москвой, Петербургом и Пермью, в периодических вылазках из Новогорска, обязательно сопровождаемых чем-нибудь вкусненьким.
А также мне посчастливилось увидеться со всеми родными на свадьбах братьев (где-то онлайн, где-то лично) и пропустить 5 концертов группы Zoloto», – написала Бойкова.
Саша и Дима большие молодцы , удачи в сезоне !
Санечка интересно какие проги у Вас,какие костюмы.Вы ведь всегда элегантные Ребята.
Моя самая любимая пара!!!
Сашуля Вам Вдохновения на выступления!!!Очень жду Вас!!!
Люблю БК, но ваш комментарий слишком сладкий.