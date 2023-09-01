Александра Бойкова: «Провела лето в полетах между Москвой, Петербургом и Пермью»

Александра Бойкова рассказала, как провела лето.

«Лето, которое пролетело слишком быстро.

А провела я его (судя по фотографиям в фотопленке), бегая за каждым котом, которого я видела, в полетах между Москвой, Петербургом и Пермью, в периодических вылазках из Новогорска, обязательно сопровождаемых чем-нибудь вкусненьким.

А также мне посчастливилось увидеться со всеми родными на свадьбах братьев (где-то онлайн, где-то лично) и пропустить 5 концертов группы Zoloto», – написала .