Александра Бойкова: «Провела лето в полетах между Москвой, Петербургом и Пермью»

Теги сборная России пары Александра Бойкова Фигурное катание

Александра Бойкова рассказала, как провела лето.

«Лето, которое пролетело слишком быстро.

А провела я его (судя по фотографиям в фотопленке), бегая за каждым котом, которого я видела, в полетах между Москвой, Петербургом и Пермью, в периодических вылазках из Новогорска, обязательно сопровождаемых чем-нибудь вкусненьким.

А также мне посчастливилось увидеться со всеми родными на свадьбах братьев (где-то онлайн, где-то лично) и пропустить 5 концертов группы Zoloto», – написала Бойкова

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23 комментария

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Mari Gams
Ждём старую - новую пару )интересно увидеть , что им дал переход в другой штаб .
Саша и Дима большие молодцы , удачи в сезоне !
+24
-3
+21
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Елена Спирина
Интересно как скажется переход в группу Тутберидзе на эту пару. Мне нравилось, как они катались, надеюсь, что не разочарует в новом сезоне
+23
-2
+21
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Лия Романова
Кисики активно готовились, скоро уже увидим, очень интересно посмотреть на них при новом штабе! Удачи Диме и Саше в сезоне
+26
-7
+19
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Allairina
Скоро увидим наших Кисиков на КП😊 Интересно, что у них изменилось и прибавилось в катании. Как на них повлияла работа в новом штабе. Желаю успехов Саше и Диме!
+20
-3
+17
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Аврора кубик
Уже совсем скоро и увидим Сашу с Димой))) хороших прокатов и гладкого льда ребятам😍
+15
-1
+14
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Rina
Успехов в сезоне! Поскорее бы уже увидеть их программы))
+12
0
+12
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Дружба11
Да у наших Строптивцев график был очень насыщенный с этими перелетами,поездками.
Санечка интересно какие проги у Вас,какие костюмы.Вы ведь всегда элегантные Ребята.
+11
-2
+9
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Аленка_76
Ответ Allairina
Скоро увидим наших Кисиков на КП😊 Интересно, что у них изменилось и прибавилось в катании. Как на них повлияла работа в новом штабе. Желаю успехов Саше и Диме!
Тоже очень жду ребят!
+9
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Мария Коваленко
Удачного сезона ребятам
+6
0
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Док Аксель
Надеюсь, что эти перелёты и насыщенная летняя жизнь не прошли даром, и мы увидим плоды труда БК в виде интересных новых программ в этом сезоне.
+7
-2
+5
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Tytti
Скорее бы увидеть новые программы Саши и Димы! Пусть все получится, удачного сезона!
+5
0
+5
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Мила Расковалова
Интересно,что наработали Саша с Димой. Успешной им реализации всего задуманного, ждём с нетерпением их на льду
+5
0
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Emma Dunn
Мои любимчики!! Успехов Саше с Димой и победных выступлений в сезоне!
+4
0
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Дружба11
Санюшка, отлично, что удалось чуть чуть передохнуть,ждем Вас Сашуля с Димычем на прокатах.
Моя самая любимая пара!!!
Сашуля Вам Вдохновения на выступления!!!Очень жду Вас!!!
+9
-5
+4
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Olga.t
Ответ Дружба11
Санюшка, отлично, что удалось чуть чуть передохнуть,ждем Вас Сашуля с Димычем на прокатах. Моя самая любимая пара!!! Сашуля Вам Вдохновения на выступления!!!Очень жду Вас!!!
лимончик съешьте))
Люблю БК, но ваш комментарий слишком сладкий.
+7
-4
+3
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Дружба11
Ответ Olga.t
лимончик съешьте)) Люблю БК, но ваш комментарий слишком сладкий.
Оля, искренне за них болел всегда, с самого начала.Они очень интересные,самобытные,строптивые,уникальные,классные.Мне их хочется максимально поддержать-так как все-таки уходя к Этери, они покидали любимого тренера, поэтому волноваться они будут точно.
+6
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Кэп
А группа "Золото" это кто, чего поют или перепевают? ))
+2
-1
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Дружба11
Ответ Кэп
Вот как не любил Бойкову, от одного поста на Спротсе корёжит
у ребят насыщенный был график-переезды,перелеты-не просто на фоне спортивных тренировок с нагрузками,отнеситесь с пониманием.Лично я вообще к ним плохо не могу относится.
+3
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Кэп
Ответ Дружба11
у ребят насыщенный был график-переезды,перелеты-не просто на фоне спортивных тренировок с нагрузками,отнеситесь с пониманием.Лично я вообще к ним плохо не могу относится.
Знаете, просто не лежит душа, я даже не о прошлом сезоне, а вообще. Но это чисто моё личное мнение и всё!
+3
-2
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Emma Dunn
Ответ Кэп
Вот как не любил Бойкову, от одного поста на Спротсе корёжит
🤡
+1
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Дружба11
Ответ Кэп
Знаете, просто не лежит душа, я даже не о прошлом сезоне, а вообще. Но это чисто моё личное мнение и всё!
понимаю, бывает и у меня такое к кому то, мы все разные
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