Максим Траньков: «Начиная со сборов в Новогорске, Тихонов, Слюсаренко и я работаем с Бойковой и Козловским»

Теги Алексей Тихонов Максим Траньков сборная России пары Павел Слюсаренко Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Максим Траньков рассказал, какие тренеры работают с Бойковой и Козловским.

Ранее Александра Бойкова и Дмитрий Козловский перешли от Тамары Москвиной в группу Этери Тутберидзе.

«Начиная со сборов в Новогорске, мы вместе – Алексей Тихонов, Павел Слюсаренко и я – работаем с Бойковой и Козловским.

То есть тот же тренерский штаб, который работал с Тарасовой/Морозовым, работает с Сашей и Димой, ничего не поменялось», – сказал Траньков.

Материалы по теме

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аленка_76
Удачи Саше и Диме в сезоне!
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerina Sunny
Значит Бойкова с Козловским точно ездили в Пермь тренироваться.
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алоиз Флутц
То есть Тутберидзе, Дудаков и Глейхенгауз не тренируют пары. Об этом и так можно было догадаться. Но это подтверждение от Транькова.
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tytti
Хорошего сезона ребятам!
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аврора кубик
Диме и Саше удачи в сезоне!!! Очень хочется уже посмотреть на ребят))
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
galik55
О себе Максим не забыл. Но похоже пара БК больше работает со Слюсаренко и Закроевым. И это здорово
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мила Расковалова
Хочется увидеть результат этой работы. Успеха ребятам в сезоне!
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga Krayz
Удачи ребятам, и интересных постановок!
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Елена Спирина
Хорошо, что Тихонов тренирует эту пару. Мне нравится его уравновешенный характер. Пусть у ребят все получится
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eidolon
Ответ Алоиз Флутц
То есть Тутберидзе, Дудаков и Глейхенгауз не тренируют пары. Об этом и так можно было догадаться. Но это подтверждение от Транькова.
Программы Глейха БК не минуют.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ezhevika33
То есть ЭТ с парами не работает. Только результат ТМ уже восторженно приписан её тренерскому таланту.
+10
-7
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мария Коваленко
Удачи ребятам, хочется увидеть их новые программы
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerina Sunny
Ответ Алоиз Флутц
То есть Тутберидзе, Дудаков и Глейхенгауз не тренируют пары. Об этом и так можно было догадаться. Но это подтверждение от Транькова.
Ни один из них не специалист в парных элементах. Помогали Тарасовой с прыжками, да и отношения в паре нормализовали как минимум для ОИ.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
galik55
Ответ Katerina Sunny
Значит Бойкова с Козловским точно ездили в Пермь тренироваться.
Саша же по-моему сама писала
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
АннаФ
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Ezhevika33
То есть ЭТ с парами не работает. Только результат ТМ уже восторженно приписан её тренерскому таланту.
Она только с прыжками и над постановкой работает. Я думаю и с ТМ также было
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mion
Ответ Toplady
А в кике будет тутберидзе))
Она кстати не так часто садилась в кик к ТМ
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
galik55
Ответ КакойТыНафигТанкист
Неделя в Перми, месяц в Москве. Пока так получается.
Сейчас Слюсаренко в Новогорске со своими и с БК
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
КакойТыНафигТанкист
Ответ galik55
О себе Максим не забыл. Но похоже пара БК больше работает со Слюсаренко и Закроевым. И это здорово
Неделя в Перми, месяц в Москве. Пока так получается.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerina Sunny
Ответ galik55
Саша же по-моему сама писала
Они оба писали, что были в Перми, но не более.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док Аксель
БК не обделены вниманием ТШ и с ними есть кому работать и готовить к новому сезону. Удачи ребятам !
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Девушка Безимени
будем посмотреть
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
КакойТыНафигТанкист
Ответ galik55
Сейчас Слюсаренко в Новогорске со своими и с БК
Сборы в Новогорске закончились месяц назад, сейчас там контрольные прокаты юниоров. Пермяки давно в Перми. БК на неделю в Пермь ездили, сейчас снова в Хрустале.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий