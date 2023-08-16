Максим Траньков: «Начиная со сборов в Новогорске, Тихонов, Слюсаренко и я работаем с Бойковой и Козловским»
Максим Траньков рассказал, какие тренеры работают с Бойковой и Козловским.
Ранее Александра Бойкова и Дмитрий Козловский перешли от Тамары Москвиной в группу Этери Тутберидзе.
«Начиная со сборов в Новогорске, мы вместе – Алексей Тихонов, Павел Слюсаренко и я – работаем с Бойковой и Козловским.
То есть тот же тренерский штаб, который работал с Тарасовой/Морозовым, работает с Сашей и Димой, ничего не поменялось», – сказал Траньков.
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