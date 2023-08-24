Хореограф Чистякова: «Новая короткая программа Бойковой и Козловского нежнее и лиричнее, чем прошлая. Это ремикс на известную композицию»

Хореограф Валерия Чистякова рассказала о новых программах Бойковой и Козловского.

Чистякова работает в клубе . Весной Бойкова и перешли к группу .

– Расскажите, как рождался стиль программ Бойковой и Козловского прошлого сезона.

– Тема короткой очень интересная – женско‑мужская. Мы решили рискнуть и поставить довольно сексуальную программу. По крайней мере, я ее такой вижу. Саша – одна из самых органичных российских фигуристок в таком образе, – красивый высокий мужчина. Ребятам вообще подходят стиль вайб и мужско‑женское противостояние. Немножко на надрыве!

Саша с Димой сами по себе очень страстные, эмоциональные, и программа это отражает. Музыку тоже нашли в тему: немецкая группа 2Wei сейчас на слуху, песня Hit the Road Jack эпичная. В итоге все получилось. Программа, насколько помню, побила среди коротких все рекорды по баллам и зрительскому интересу.

Далее ставили показательный номер «Женщина‑кошка и Бэтмен», которую пара неоднократно исполняла на шоу. Это стиль high heels, где смешаны вог и движения бедрами. Знаете, не будь Саша на коньках, она бы исполнила этот танец на каблуках! Персонаж Женщины‑кошки ко многому обязывает. Старались максимально воплотить на льду этих персонажей, но добавили свое видение и немного юмора.

– Короткую программу на новый сезон, которую вы им успели поставить до ухода, фигуристы планируют оставить. Что можете о ней сказать?

– Подробности пусть будут после премьеры. Я лишь отмечу, что эта программа нежнее и лиричнее, чем прошлая короткая Саши и Димы. Она совсем про другое. Я нашла музыку: ремикс на достаточно известную композицию, всем понравилось. А образы родились из самой песни, – сказала Чистякова.

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