Роднина не поддержала идею об альтернативной Олимпиаде в России: «Спортсменам ничто не заменит Игры, как бы ни называли другие турниры»

Ирина Роднина не поддержала идею об альтернативе для Олимпийских игр.

По информации портала Odds, в России обсуждают вариант с проведением альтернативных Игр-2026 – на фоне недопуска спортсменов в отдельных видах.

«Я не могу представить, что такое альтернативные Олимпийские игры. Мы можем придумать себе другие соревнования. Но как они могут быть альтернативными, когда все лучшие спортсмены мира будут на Олимпиаде в Италии?

Конечно, будет правильно организовать какой-то турнир для наших спортсменов, которые не смогли попасть на ближайшие Олимпийские игры. Но слово «альтернативные» не употребляйте, пожалуйста, по отношению к таким соревнованиям. Иначе это будет дурь какая-то. Спортсменам ничто не заменит Олимпиаду, как бы ни называли другие турниры», – сказала депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина.

Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
