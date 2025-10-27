Роднина считает, что об отстранении российских спортсменов надо снимать кино: «Когда вы не можете заниматься тем, на что потратили годы подготовки, это трагедия»

Ирина Роднина считает, что об отстранении российского спорта надо снимать кино.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендует спортивным федерациям допускать россиян до соревнований только в нейтральном статусе. При этом в некоторых видах спорта у них по-прежнему нет возможности выступать.

«Когда вы не можете заниматься тем, на что потратили годы подготовки, это трагедия. Об этом периоде надо снимать. Мне кажется, это больше документальное кино. Оно покороче и более емкое.

Когда нас отстраняли в 2016-м, это было из-за нарушений. В спорте важно говорить правду. Любой спортсмен на Олимпийских играх произносит клятву. После 2022-го из нас делают монстров, отыгрываются на спортсменах. Ни наших фильмов, ни нашей музыки, газа и нефти [на Западе] не хотят.

Идеально выступать с флагом и гимном. Но они должны быть тогда, когда мы стоим на первом месте», – сказала депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина .