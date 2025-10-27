  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Роднина считает, что об отстранении российских спортсменов надо снимать кино: «Когда вы не можете заниматься тем, на что потратили годы подготовки, это трагедия»
2

Роднина считает, что об отстранении российских спортсменов надо снимать кино: «Когда вы не можете заниматься тем, на что потратили годы подготовки, это трагедия»

Ирина Роднина считает, что об отстранении российского спорта надо снимать кино.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендует спортивным федерациям допускать россиян до соревнований только в нейтральном статусе. При этом в некоторых видах спорта у них по-прежнему нет возможности выступать.

«Когда вы не можете заниматься тем, на что потратили годы подготовки, это трагедия. Об этом периоде надо снимать. Мне кажется, это больше документальное кино. Оно покороче и более емкое.

Когда нас отстраняли в 2016-м, это было из-за нарушений. В спорте важно говорить правду. Любой спортсмен на Олимпийских играх произносит клятву. После 2022-го из нас делают монстров, отыгрываются на спортсменах. Ни наших фильмов, ни нашей музыки, газа и нефти [на Западе] не хотят.

Идеально выступать с флагом и гимном. Но они должны быть тогда, когда мы стоим на первом месте», – сказала депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Абзац»
logoИрина Роднина
отстранение и возвращение России
кино
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Роднина об отстранении российского спорта: «Дегтярев делает много для возвращения. У нас было общее уныние, вздохи и ахи по этому поводу. Охать-то мы охали, а действия не предпринимали»
25 октября, 10:38
Роднина о недопуске российских лыжников: «Скандинавские страны три года без наших хорошо жили. Зачем же им в год Олимпиады портить себе обстановку»
24 октября, 16:18
Роднина о золоте гимнастки Мельниковой на ЧМ: «Только так и нужно возвращаться на международную арену. Тогда будут и победы, а за ними – и флаг с гимном»
24 октября, 11:40
Главные новости
Расписание Гран-при Канады: там выступят Малинин, Эгадзе, Левито, Аймо, Хазе и Володин, Гиллес и Пуарье
сегодня, 07:46
Расписание этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Акатьева, Двоеглазова, Угожаев, Бойкова и Козловский, Степанова и Букин
сегодня, 07:20
Тарасова о том, что официальный аккаунт Олимпиады-2026 удалил фото Валиевой: «Я бы порадовалась за то, что они разместили ее»
вчера, 18:55
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2025/26: Гран-при стартует в октябре, чемпионат России пройдет в Санкт-Петербурге в декабре
вчера, 18:45
Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2025/26: Гран-при стартует в октябре, Олимпиада пройдет в феврале
вчера, 18:45
Даниил Горелкин: «Довольны вторым местом, серебра Гран-при у нас еще не было. Но, конечно, хочется большего»
вчера, 17:38
Дрозд о произвольной программе «Матильда»: «Нам с Шичиной очень нравятся эти образы. Думаю, что сможем лучше раскрыть эту историю»
вчера, 17:14
Василиса Кагановская: «Очень рады, что собрались в нужный момент, чисто проехали программу. Эмоций уже не осталось, хочется просто лечь»
вчера, 17:05
Официальный аккаунт Олимпиады-2026 опубликовал фото Валиевой в подборке, посвященной дню пасты. Позже фото было удалено
вчера, 16:49Фото
⚡ Гран-при России. «Звезды Магнитки». Кагановская и Некрасов победили в танцах на льду, Леонтьева и Горелкин – 2-е, Шичина и Дрозд – 3-и
вчера, 16:15
Ко всем новостям
Последние новости
Тутберидзе опаздывала на произвольную программу девушек в Магнитогорске из-за проблем с самолетом
вчера, 12:12
Юлия Артемьева: «Мы стали более осознанными, каждый элемент делаем уже для поддержания, а не для наработки»
25 октября, 21:05
Тарасова о Базылюк: «Потенциал у нее огромный. Хорошая спортсменка для работы, для того, чтобы в дальнейшем развиваться»
24 октября, 13:08
Костюмы и коньки Волосожар представлены на Неделе высокой моды в спорте
18 октября, 17:23Видео
Никита Малютин: «Не ожидал, что войду в тройку – хотелось попасть просто в пятерку. Вырос на 19 см, было очень сложно перестроиться»
16 октября, 17:43
Родион Мурасалимов: «Немного поработали с Худайбердиевой в начале сезона. Нам сказали, что мы вогнали Лизу в эмоциональные качели»
15 октября, 14:29
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
11 октября, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
11 октября, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
10 октября, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
10 октября, 15:55Видео