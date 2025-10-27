Видео
6

Александра Трусова восстановила тройной сальхов: «Это было тяжелее всего»

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова восстановила тройной сальхов.

Фигуристка опубликовала видео в своем телеграм-канале.

«Всем привет! Хочу поделиться. Сальхов для меня восстанавливать было тяжелее всего. Я пока что риттбергер не пробовала, но из всех прыжков, что я восстановила, сальхов было очень тяжело.

Я, мне кажется, раза три очень сильно упала. Потом мне было страшно в него входить, и я, наверное, дня три на удочке его прыгала, не могла войти сама. Вот сегодня получилось, но все равно пока что очень страшно. Не ожидала я такого. 

Все остальные тоже было сначала страшно, но как-то входишь-входишь – получше становилось. С сальховом не так. Посмотрим, что будет с риттбергером», – сказала Трусова.

В августе 21-летняя фигуристка родила сына.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Александры Трусовой
logoАлександра Игнатова (Трусова)
женское катание
logoсборная России
видео
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Александра Трусова восстановила тройной тулуп
20 октября, 15:02Видео
Александра Трусова исполнила тройной флип на тренировке
18 октября, 12:15Видео
«Никогда так внимательно не слушала тренера». Трусова записала влог на юниорском Гран-при в Москве
17 октября, 18:16Видео
Главные новости
Косторная о тренировках: «Пока вращаюсь, но совсем скоро покажу, как проходит восстановление прыжковых элементов»
13 минут назадВидео
Рудковская о победе сына в Наро-Фоминске: «В Московской области очень мало мальчиков-фигуристов, соревноваться Саше не с кем. Мы относимся к прокату как к контрольному»
30 минут назад
Плющенко о победе сына на турнире без других участников: «Мы никого не избегаем. Могли выступить все желающие, но недостаточно пацанов 1-го спортивного разряда»
44 минуты назад
Роднина не поддержала идею об альтернативной Олимпиаде в России: «Спортсменам ничто не заменит Игры, как бы ни называли другие турниры»
55 минут назад
Расписание этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Акатьева, Двоеглазова, Угожаев, Бойкова и Козловский, Степанова и Букин
сегодня, 07:20
Роднина считает, что об отстранении российских спортсменов надо снимать кино: «Когда вы не можете заниматься тем, на что потратили годы подготовки, это трагедия»
сегодня, 09:16
Расписание Гран-при Канады: там выступят Малинин, Эгадзе, Левито, Аймо, Хазе и Володин, Гиллес и Пуарье
сегодня, 07:46
Тарасова о том, что официальный аккаунт Олимпиады-2026 удалил фото Валиевой: «Я бы порадовалась за то, что они разместили ее»
вчера, 18:55
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2025/26: Гран-при стартует в октябре, чемпионат России пройдет в Санкт-Петербурге в декабре
вчера, 18:45
Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2025/26: Гран-при стартует в октябре, Олимпиада пройдет в феврале
вчера, 18:45
Ко всем новостям
Последние новости
Тутберидзе опаздывала на произвольную программу девушек в Магнитогорске из-за проблем с самолетом
вчера, 12:12
Юлия Артемьева: «Мы стали более осознанными, каждый элемент делаем уже для поддержания, а не для наработки»
25 октября, 21:05
Тарасова о Базылюк: «Потенциал у нее огромный. Хорошая спортсменка для работы, для того, чтобы в дальнейшем развиваться»
24 октября, 13:08
Костюмы и коньки Волосожар представлены на Неделе высокой моды в спорте
18 октября, 17:23Видео
Никита Малютин: «Не ожидал, что войду в тройку – хотелось попасть просто в пятерку. Вырос на 19 см, было очень сложно перестроиться»
16 октября, 17:43
Родион Мурасалимов: «Немного поработали с Худайбердиевой в начале сезона. Нам сказали, что мы вогнали Лизу в эмоциональные качели»
15 октября, 14:29
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
11 октября, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
11 октября, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
10 октября, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
10 октября, 15:55Видео