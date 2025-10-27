Александра Трусова восстановила тройной сальхов: «Это было тяжелее всего»

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова восстановила тройной сальхов.

Фигуристка опубликовала видео в своем телеграм-канале.

«Всем привет! Хочу поделиться. Сальхов для меня восстанавливать было тяжелее всего. Я пока что риттбергер не пробовала, но из всех прыжков, что я восстановила, сальхов было очень тяжело.

Я, мне кажется, раза три очень сильно упала. Потом мне было страшно в него входить, и я, наверное, дня три на удочке его прыгала, не могла войти сама. Вот сегодня получилось, но все равно пока что очень страшно. Не ожидала я такого.

Все остальные тоже было сначала страшно, но как-то входишь-входишь – получше становилось. С сальховом не так. Посмотрим, что будет с риттбергером», – сказала Трусова.

В августе 21-летняя фигуристка родила сына.