Тарасова о том, что официальный аккаунт Олимпиады-2026 удалил фото Валиевой: «Я бы порадовалась за то, что они разместили ее»

Тарасова рада тому, что аккаунт Олимпиады-2026 разместил фото Валиевой.

Официальный аккаунт Игр 2026 года в Милане использовал фотографию российской фигуристки в подборке, посвященной дню пасты. Однако позже кадр с Валиевой был удален из подборки.

«Я бы порадовалась за то, что они разместили ее. Во всяком случае они знают и понимают, что она – лучшая. Здесь надо видеть больше плюсов, а то один негатив. Они показали, кто является лучшим. А то что они сняли фотографию – уже другая история», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. 

Камила Валиева в настоящее время отбывает дисквалификацию за допинг. Срок ее отстранения завершится в декабре 2025 года.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
