Кудрявцева и Каранкевич снялись с этапа юниорского Гран-при в Линце из-за травмы партнерши

Теги травмы танцы на льду Гран-при среди юниоров сборная Кипра Ангелина Кудрявцева Илья Каранкевич Фигурное катание

Фигуристы Ангелина Кудрявцева и Илья Каранкевич снялись с юниорского Гран-при.

Этап соревнований проходит c 30 августа по 2 сентября в австрийском Линце. Кудрявцева и Каранкевич представляют сборную Кипра в танцах на льду.

«Вчера был очень трудный день для нас, особенно для Ангелины. Во время тренировки в нас на большой скорости врезалась другая пара. Мы выполняли твизлы, а они ехали к нам спиной. Как итог, сильное столкновение на ровном месте.

Мы не можем обвинять другую команду в том, что они врезались в нас. Эта была совершенно случайная ситуация, в которой Ангелина сильно пострадала. В результате инцидента она получила перелом двух костей. И, разумеется, мы не будем соревноваться на юниорском Гран-при в Линце. Также мы не поедем на этап юниорского Гран-при в Турцию.

После операции на ноге Ангелины мы вернемся в Италию. Она пройдет курс реабилитации, и вся наша команда будет поддерживать ее во время восстановления. Хочу сказать спасибо всем, кто поддерживал нас и был готов за нас поболеть», – написал Каранкевич в инстаграме.

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13 комментариев

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Аврора кубик
Здоровья и скорейшего восстановления!!
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Мила Расковалова
Здоровья Ангелине ,пусть восстанавливается
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Katerina Sunny
Ничего себе начало сезона. Ангелине здоровья.
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Olga Krayz
Вот так столкнулись...Скорейшего восстановления Ангелине!
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Allairina
Очень жаль, здоровья и поскорее восстановиться!
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ДИАНА
Ого, во дают, здоровья Ангелина!
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Мурманчанин37
Беда, конечно. Здоровья
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Мария Коваленко
Скорейшего восстановления
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Алёна Вода
Ответ Katerina Sunny
Ничего себе начало сезона. Ангелине здоровья.
Вообще этот сезон начинается с каких-то негативных новостей. Заметили? 8(
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Anouck
Здоровья:-) Я правильно понимаю, что тренируются они теперь не у Жулина, а в Италии?
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Mariaku
Только здоровья Ангелине! Ждала именно этот дуэт, так как очень нравился их лихой произвольный диско-танец прошлого сезона с акробатикой, где партнёр её у себя на голове крутил.
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unknownman
Учитывая, что на юниорских гран-при много фигуристов низкого уровня, которые никогда не тренировались на катке, заполненном людьми, такие инциденты не удивительны.
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