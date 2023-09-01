Кудрявцева и Каранкевич снялись с этапа юниорского Гран-при в Линце из-за травмы партнерши

Фигуристы Ангелина Кудрявцева и Илья Каранкевич снялись с юниорского Гран-при.

Этап соревнований проходит c 30 августа по 2 сентября в австрийском Линце. Кудрявцева и Каранкевич представляют сборную Кипра в танцах на льду.

«Вчера был очень трудный день для нас, особенно для Ангелины. Во время тренировки в нас на большой скорости врезалась другая пара. Мы выполняли твизлы, а они ехали к нам спиной. Как итог, сильное столкновение на ровном месте.

Мы не можем обвинять другую команду в том, что они врезались в нас. Эта была совершенно случайная ситуация, в которой Ангелина сильно пострадала. В результате инцидента она получила перелом двух костей. И, разумеется, мы не будем соревноваться на юниорском Гран-при в Линце. Также мы не поедем на этап юниорского Гран-при в Турцию.

После операции на ноге Ангелины мы вернемся в Италию. Она пройдет курс реабилитации, и вся наша команда будет поддерживать ее во время восстановления. Хочу сказать спасибо всем, кто поддерживал нас и был готов за нас поболеть», – написал Каранкевич в инстаграме.