Алина Горбачева: «Хочется обратиться к тем, кто в каждом моем слове ищут подвох и неправду – мне действительно стыдно за мой поступок»

Алина Горбачева сообщила, что ей стыдно за побег с тренировки.

«Доброе утро! Сейчас я иду на тренировку. В голове много разных мыслей. В первую очередь хочется поблагодарить тех, кто меня поддерживает.

Ну и хочется обратиться к тем, кто в каждом моем слове ищут подвох и неправду. Мне действительно стыдно за мой поступок. Вчерашнее видео мне было очень нужно, чтобы выговориться, чтобы после него мне стало гораздо легче.

Сейчас я буду больше снимать видео, чтобы показать вам подготовку к контрольным прокатам и отвлечься от ситуации», – рассказала в видеообращении.