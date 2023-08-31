Алина Горбачева: «Хочется обратиться к тем, кто в каждом моем слове ищут подвох и неправду – мне действительно стыдно за мой поступок»
Алина Горбачева сообщила, что ей стыдно за побег с тренировки.
«Доброе утро! Сейчас я иду на тренировку. В голове много разных мыслей. В первую очередь хочется поблагодарить тех, кто меня поддерживает.
Ну и хочется обратиться к тем, кто в каждом моем слове ищут подвох и неправду. Мне действительно стыдно за мой поступок. Вчерашнее видео мне было очень нужно, чтобы выговориться, чтобы после него мне стало гораздо легче.
Сейчас я буду больше снимать видео, чтобы показать вам подготовку к контрольным прокатам и отвлечься от ситуации», – рассказала Горбачева в видеообращении.
Уже просто от страха и сочувствия к раздражению переходит...
Не понимать в 16 лет простейших вещей нонсенс, ни родители ни тренер не растят человека, младенец просто.
бомонд теперь спокойно спать не может.
уже второй кружочек записать заставили.
Конечно , время прошло и Алина осознала, что поступила плохо по отношению к близким . В то время был всплеск адреналина видимо от каких-то скопившихся обид , недомолвок о которых она не желает сообщать.
Но выговорится, поработает с психологом и главное любовь родных и близких и все у неё наладится .