Алина Горбачева: «Хочется обратиться к тем, кто в каждом моем слове ищут подвох и неправду – мне действительно стыдно за мой поступок»

Теги сборная России видео женское катание Алина Горбачева Фигурное катание

Алина Горбачева сообщила, что ей стыдно за побег с тренировки.

«Доброе утро! Сейчас я иду на тренировку. В голове много разных мыслей. В первую очередь хочется поблагодарить тех, кто меня поддерживает.

Ну и хочется обратиться к тем, кто в каждом моем слове ищут подвох и неправду. Мне действительно стыдно за мой поступок. Вчерашнее видео мне было очень нужно, чтобы выговориться, чтобы после него мне стало гораздо легче.

Сейчас я буду больше снимать видео, чтобы показать вам подготовку к контрольным прокатам и отвлечься от ситуации», – рассказала Горбачева в видеообращении.

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38 комментариев

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Wintersun
Горе-блогершу ещё приложила, молодец.
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nina1212
Алина сегодня будет много кружочков выкладывать Все кто переживал за нее реально, а не с целью желчь свою излить, смотрите и радуйтесь, что у Алины все хорошо
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antrrap
Правильно сказала про Роднину! Бестактная женщина
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Маргарита В Сафронова
Алин, все мы были на твоӗм месте. Не переживай так.
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krokodilych
Может, хватит уже муссировать эту историю?
+16
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ВИван
Теперь так ее телеграм-канал будут раскручивать)
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Е...С
Алине, по-моему, это все очень нравится. Будет сериал снимать.
+5
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Ayla
Её слишком много, можно я "отвлекусь от ситуации" тем, что больше до КП про эту тему ничего не будет?
Уже просто от страха и сочувствия к раздражению переходит...
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Syndycate
Ответ Black&White
Мда, главное Федченке не перестараться с тем, что ребенок ее отмазывает перед общественностью. Уже Мардан обратил внимание на ситуацию и выложил у себя в телеграмме. Как бы СК снова не заинтересовались этой занимательной историей. ФФКР стоит постараться не улететь со своих кресел, если вся подноготная всплывет.
Что за Мардан?
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Olga.t
Ответ Black&White
Мда, главное Федченке не перестараться с тем, что ребенок ее отмазывает перед общественностью. Уже Мардан обратил внимание на ситуацию и выложил у себя в телеграмме. Как бы СК снова не заинтересовались этой занимательной историей. ФФКР стоит постараться не улететь со своих кресел, если вся подноготная всплывет.
О, да... Сейчас бы ещё мнением Мардана интересоваться.. Нашли морального авторитета.
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Misson
И только Блинчику не стыдно. И только Блинчик всегда прав и никогда не ошибается. Хороший мальчик Блинчик.
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Kareglazaya
Пора уже оставить эту историю. Все всё обсудили, всё поняли, и Алина в особенности. Нужно жить дальше
+3
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asusp527
Чемпионов с неустойчивой психикой не бывает. Все слова Алина говорит формально, явно взрослые подсказали.
Не понимать в 16 лет простейших вещей нонсенс, ни родители ни тренер не растят человека, младенец просто.
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KKA
Ну ребенок ещё совсем …) понять и простить )
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Ромашка17
Вот это уже лишнее. Сейчас лишний раз подтверждает, что переживает не за свой поступок перед неравнодушными людьми, а за свою репутацию. Никаких выводов не сделала, себя оправдывает.
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Black&White
Мда, главное Федченке не перестараться с тем, что ребенок ее отмазывает перед общественностью. Уже Мардан обратил внимание на ситуацию и выложил у себя в телеграмме. Как бы СК снова не заинтересовались этой занимательной историей. ФФКР стоит постараться не улететь со своих кресел, если вся подноготная всплывет.
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naina
Бедный ребенок, представляю как все на неё наехали…
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olvl
Я верю, что стыдно, да и сама через такое проходила и не раз. Очень не хочется, чтобы Алина переживала. Ей работать надо, а работы у фигуристов, как и в любом спорте всегда много. Не нужно больше оправдываться. Ждём Алину на стартах и ОП. Главное в этой ситуации, что всё обошлось. Было реально страшно.
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katanie-na-ldu
Фигуристка она чудесная! Поскорей бы эта история ушла в прошлое и Алина из нее вынесла бы только полезное и выросла как личность.
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asusp527
Ответ fewral
Как будто текст читает. Глаза все время в одну сторону. А счастливой и облегченной не выглядит.
Всё именно так..Вид невменяемый.
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несахар
ох и разворошила же осиный улей алина.
бомонд теперь спокойно спать не может.
уже второй кружочек записать заставили.
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Heopsa
Ответ Black&White
Мда, главное Федченке не перестараться с тем, что ребенок ее отмазывает перед общественностью. Уже Мардан обратил внимание на ситуацию и выложил у себя в телеграмме. Как бы СК снова не заинтересовались этой занимательной историей. ФФКР стоит постараться не улететь со своих кресел, если вся подноготная всплывет.
Ох, да, еще 5 говнопабликов с 100 подписчиками выложили тег #ПозорФедченко - прям все полетят в ФФКР, все кто там по 50 лет заседает.
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fewral
Ответ Irina Kistler
как должен выглядеть " счастливой и облегченной" ребёнок после 2 дней жизни на лестнице, допроса в полиции и всей шумихи вокруг?
Она сказала про облегчение, не я, у нее и спросите.
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Таня Крючкова
Ответ Irina Kistler
Ну все не убегали так публично и со спасателями не искали, вы бы не обобщали, а только за себя говорили. Алина вряд-ли читает sports, но у неё есть свой блог для личных сообщений
Убегала она не публично. А вот спасали многие "публично". Ну ясно же, что нет у девочки поддержки в семье. Отсюда все проблемы.
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AllaS
Ну вот сегодняшнее видео более естественно и не так заучено, как вчера.
Конечно , время прошло и Алина осознала, что поступила плохо по отношению к близким . В то время был всплеск адреналина видимо от каких-то скопившихся обид , недомолвок о которых она не желает сообщать.
Но выговорится, поработает с психологом и главное любовь родных и близких и все у неё наладится .
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