Дядя Горбачевой о Федченко: «Токсичный тренер был очень сильно. Огораживал от всех родных и настраивал против всех»

Дядя Алины Горбачевой рассказал о конфликте с тренером фигуристки.

Горбачева тренируется у .

«Токсичный тренер был очень сильно. Огораживал от всех родных и настраивал против всех родных.

Я просто не общался с тренером, поэтому она со мной не общалась. Мне этот тренер не импонировал никак, она для меня не совсем правильные вещи делает. Она не общалась с теми, кто не общается с ее тренером», – рассказал дядя.

Фигуристка Горбачева живет с тренером, хотя мама тоже в Москве. Как так сложилось?

Пропавшую фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре – она жива и здорова. Что весь день происходило?