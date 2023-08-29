Дядя Горбачевой о Федченко: «Токсичный тренер был очень сильно. Огораживал от всех родных и настраивал против всех»
Дядя Алины Горбачевой рассказал о конфликте с тренером фигуристки.
Горбачева тренируется у Софьи Федченко.
«Токсичный тренер был очень сильно. Огораживал от всех родных и настраивал против всех родных.
Я просто не общался с тренером, поэтому она со мной не общалась. Мне этот тренер не импонировал никак, она для меня не совсем правильные вещи делает. Она не общалась с теми, кто не общается с ее тренером», – рассказал дядя.
Фигуристка Горбачева живет с тренером, хотя мама тоже в Москве. Как так сложилось?
Пропавшую фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре – она жива и здорова. Что весь день происходило?
А если серьезно, какая то совсем уже прохладная заказуха потекла.
Ну всё, теперь все в сборе.
Дядя , ты тут при чем??? Дядя- это сын своей матери - бабушки, как я понимаю. Та уже высказалась.
У девочки - подростковый возраст! Всяко бывает у талантливых детей. Давайте не плющить тренера! В конце концов, родителей никто родительских прав не лишал. Взяли бы и забрали девочку домой, поменяли бы тренера. Но не факт, чтобы тогда девочка стала чемпионкой.
Успокойтесь, дядя! И не лейте грязь туда, куда не надо. Тренер молчит и ни кого ни в чем не обвиняет. Возьмите с нее пример. Для Алины так лучше будет.
Семь лет уже, или больше, Алина живёт с Софьей Федченко и всех всё устраивало, а тут Разговорились Говоруны.
Девчонке уже 16 лет, а такое ощущение, что речь идёт о грудном ребёнке.
Сама ситуация, когда при живых и в одном городе находящихся родителях несовершеннолетняя девочка живёт с тренером - уже на голову не налезает. Потом оказывается на это все ещё и жалуются.
А потом нам рассказывают, что такие маленькие дети на взрослых и соревнованиях самое то, что нужно.
На самом деле, жива, здорова и слава Богу. Большой ошибкой будет тащить её на интервью, и узнавать, что это было хотя бы ближайшее время. Надеюсь и у её окружения, и у журналистов хватит ума не делать этого