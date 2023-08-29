Дядя Горбачевой о Федченко: «Токсичный тренер был очень сильно. Огораживал от всех родных и настраивал против всех»

Теги сборная России женское катание Алина Горбачева Софья Федченко Фигурное катание

Дядя Алины Горбачевой рассказал о конфликте с тренером фигуристки.

Горбачева тренируется у Софьи Федченко.

«Токсичный тренер был очень сильно. Огораживал от всех родных и настраивал против всех родных.

Я просто не общался с тренером, поэтому она со мной не общалась. Мне этот тренер не импонировал никак, она для меня не совсем правильные вещи делает. Она не общалась с теми, кто не общается с ее тренером», – рассказал дядя.

Фигуристка Горбачева живет с тренером, хотя мама тоже в Москве. Как так сложилось?

Пропавшую фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре – она жива и здорова. Что весь день происходило?

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56 комментариев

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margo_rita
началось в деревне утро. семья меня просто поражает. отдали ребенка в 9 лет на воспитание и на содержание тренеру. Много лет ребенок рос с "токсичным" тренером и семью это не волновало. Ровно до конца прошлого сезона, когда у Алины появились реальные успехи. Самое время теперь заявить права на Алину и стричь купоны.
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+55
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AlexFed
Действительно, зачем общаться с тем кто с тобой не общается, если он с тобой не общается, потому что ты с ним не общался 🤣
А если серьезно, какая то совсем уже прохладная заказуха потекла.
+43
-5
+38
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Lizard Wizard
Источник: РЕН-ТВ.
Ну всё, теперь все в сборе.
+35
-3
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Mira Val
А Алина знала, что у нее есть такой дядя?
+31
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Самая цитируемая и вообще недура
Не общался, но осуждаю!
+37
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margo_rita
Ответ Mira Val
А Алина знала, что у нее есть такой дядя?
скорее вопрос, а дядя знал, что у него есть племянница до того момента, как она стала известной фигуристкой?
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margo_rita
Ответ Ezhevika33
Почему вы решили, что семью это не волновало?
серьезно? если б волновало, то ребенок и 5 минут не прожил бы с чужим человеком без согласия родителей.
+21
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Irina29
Сейчас повылазят родственнички, на тренера будут бочку катить, чтоб себя обелить, ну что блин за дела такие, при живых родителях девочка живёт у тренера, на себя пусть посмотрят в первую очередь
+22
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Sportsfan
Открыт новый персонаж.
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margo_rita
Ответ Мурманчанин37
Так и есть
осталось узнать имя нетоксичного тренера, к которому сейчас будут пристраивать Алину. У кого какие ставки?
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Агент Картер
Даже если и правда тренер очень токсичная и настраивала ребенка против семьи, то что это за семья такая которая в лёгкую отдала маленькую девочку на воспитание такому токсичному человеку ад на 7!!!! лет? У тренера так то никаких прав на ребенка нет, в отличие от семьи. Выглядит как сами сплавили дочку, а теперь на тренера накидывают.
+13
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Мурманчанин37
Ответ margo_rita
началось в деревне утро. семья меня просто поражает. отдали ребенка в 9 лет на воспитание и на содержание тренеру. Много лет ребенок рос с "токсичным" тренером и семью это не волновало. Ровно до конца прошлого сезона, когда у Алины появились реальные успехи. Самое время теперь заявить права на Алину и стричь купоны.
Так и есть
+13
-1
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N-fox
Ради чего сейчас дядя дает такое интервью? Он таким образом ребенку помочь хочет??
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Гаммаглобулин
Я не общался посмотреть, не пообщалась ли она, чтоб посмотреть, не пообщался ли я.
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Melena
Этот такой "плохой" тренер сделал Алину чемпионкой!
Дядя , ты тут при чем??? Дядя- это сын своей матери - бабушки, как я понимаю. Та уже высказалась.
У девочки - подростковый возраст! Всяко бывает у талантливых детей. Давайте не плющить тренера! В конце концов, родителей никто родительских прав не лишал. Взяли бы и забрали девочку домой, поменяли бы тренера. Но не факт, чтобы тогда девочка стала чемпионкой.
Успокойтесь, дядя! И не лейте грязь туда, куда не надо. Тренер молчит и ни кого ни в чем не обвиняет. Возьмите с нее пример. Для Алины так лучше будет.
+12
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Александр Шульгин
Это видимо сторона Мамы, ее бабушки и дядя от туда же, разорвали девчонку.
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Мурманчанин37
Ответ Mira Val
А Алина знала, что у нее есть такой дядя?
Тоже интересно
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Alexander Shibaev
Ответ Gemma157
Сейчас все хрустоглоры бросятся на защиту Федченко. Очень уж они к ней прикипели за то, что она конфликиовала с Плющом и кланялась Тутберидзе. А они такое очень любят 😆
Федченко может быть какой-угодно. Кроме того, что она этой девочке совершенно точно не мама.
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Роман Волков
Врёт родственничек!
Семь лет уже, или больше, Алина живёт с Софьей Федченко и всех всё устраивало, а тут Разговорились Говоруны.
Девчонке уже 16 лет, а такое ощущение, что речь идёт о грудном ребёнке.
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Док Аксель
Надо ещё позвонить троюродной тёте знакомой бабушки по линии мамы...
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Кирилл Польский
Ооой, это ж малаховщина теперь неделю отсюда не выветрится, пока самые дальние семиюродные родственники не выскажутся.
Сама ситуация, когда при живых и в одном городе находящихся родителях несовершеннолетняя девочка живёт с тренером - уже на голову не налезает. Потом оказывается на это все ещё и жалуются.
А потом нам рассказывают, что такие маленькие дети на взрослых и соревнованиях самое то, что нужно.
На самом деле, жива, здорова и слава Богу. Большой ошибкой будет тащить её на интервью, и узнавать, что это было хотя бы ближайшее время. Надеюсь и у её окружения, и у журналистов хватит ума не делать этого
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Валерий Рзянин
Легко обвинять себя, но ещё легче обвинять других. Красиво стелит флаерок.
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Полынь
Дядя, а ты кто вообще и почему твоя племянница живет с тренером, а не со своей семьей? Может, это с тобой что-то не так, если с тобой аж общаться не хотят?
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ДИОНИС
Дядя Алины Горбачёвой никогда не общался с тренером Федченко, но отчего-то уверенно заявляет, что она якобы очень токсичный человек! И почему тогда с этой "очень токсичной" Федченко Алина прожила целых семь лет? Что-то явно не то говорит дядя!
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unknownman
В общем, родители и родственники очень не хотели, чтобы она продолжала заниматься фигурным катанием. Воспользовались моментом ссоры с тренером, заявили о пропаже ребенка, раздули ситуацию. В итоге опозорили и сами себя, но это уже вторично.
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