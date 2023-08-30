Татьяна Навка о том, что Горбачева нашлась: «Родители выдохнули, тренер выдохнул. Облегчение на душе»

Теги Татьяна Навка сборная России происшествия женское катание Алина Горбачева Фигурное катание

Татьяна Навка рада, что пропавшая фигуристка Алина Горбачева нашлась.

«Слава богу! Мы все рады! Это огромное счастье! Хорошо, что все закончилось благополучно.

Вся страна переживала, особенно мир фигурного катания, все мы. Родители выдохнули, тренер выдохнул. Облегчение на душе», – сказала Навка.

Пропавшую фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре – она жива и здорова. Что весь день происходило?

Фигуристка Горбачева живет с тренером, хотя мама тоже в Москве. Как так сложилось?

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4 комментария

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Ирина Иванова
Благополучием здесь и не пахнет. К счастью, не произошло худшее и непоправимое. Всё остальное никуда не исчезнет и не рассосется само собой. Под вопросом карьера фигуристки и тренера, во всяком случае, совместная. А родителям, наконец-то, придется взять ответственность за судьбу несовершеннолетней дочери.
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Александр Скворцов
Сейчас мы все рады, что девочка нашлась живая и здоровая! Окончательные выводы по ситуации будем делать попозже, когда проясняться все аспекты случившегося!
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