Татьяна Навка о том, что Горбачева нашлась: «Родители выдохнули, тренер выдохнул. Облегчение на душе»

Татьяна Навка рада, что пропавшая фигуристка Алина Горбачева нашлась.

«Слава богу! Мы все рады! Это огромное счастье! Хорошо, что все закончилось благополучно.

Вся страна переживала, особенно мир фигурного катания, все мы. Родители выдохнули, тренер выдохнул. Облегчение на душе», – сказала .

Пропавшую фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре – она жива и здорова. Что весь день происходило?

Фигуристка Горбачева живет с тренером, хотя мама тоже в Москве. Как так сложилось?