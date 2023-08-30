Елизавета Худайбердиева об Алине Горбачевой: «Самое последнее, что сейчас можно сделать – хейтить 16-летнего человека»

Теги сборная России происшествия танцы на льду женское катание Елизавета Худайбердиева Алина Горбачева Фигурное катание

Елизавета Худайбердиева прокомментировала исчезновение Алины Горбачевой.

«Я с облегчением выдыхаю. К счастью, Алина нашлась и ее физическому здоровью ничего не угрожает. Но ментальному! Ни в коем случае не вините ее в том, что она не знала, что делать и к кому обратиться. Пусть об этом подумают ее родители и другие взрослые люди, несущие ответственность за девочку.

Самое последнее, что сейчас можно сделать – хейтить 16-летнего человека. Поверьте, спортсмен, когда рядом нет поддержки и понимания, нет друзей, с кем можно поделиться, привыкший рассчитывать только на себя, начинает решать проблемы самостоятельно. И иногда это приводит к тому, что произошло.

И, конечно же, эта история нас учит тому, что психолог – это важный специалист в команде, где большой спорт идет рука об руку с подростками», – написала Худайбердиева.

Пропавшую фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре – она жива и здорова. Что весь день происходило?

Фигуристка Горбачева живет с тренером, хотя мама тоже в Москве. Как так сложилось?

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41 комментарий

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ice_victory
Лиза права на 100%, жаль что токсичные люди не понимают этого.
+59
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rubysmith
Медведева, вот так нужно реагировать

очень правильные слова
+51
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Денис Давыдов
ну хоть кто-то что-то нормальное сказал.
+39
-5
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Елена Назырова
Нашлась, слава Богу, но и героиню из неё, пострадавшую тоже делать не надо, должна осознать последствия своего поведения
+25
-4
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Yaswen White
Спасибо, Лиза!
Надеюсь и в окружении Алины найдутся такие понимающие люди.
Не похоже, что Алина сбежала потому что захотелось поразвлечься. Вероятно и правда были проблемы во взаимоотношениях. В таких условиях какие-то жёсткие меры, к которым призывают здешние комментаторы, могут только усугубить ситуацию. Да, она была неправа, поступив так, но... предложили ли взрослые ей другой путь решения возникшей проблемы?
+23
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Ayla
Я считаю, что нужно не путать понятия хейта и отношения к этой ситуации как к тому, чему подражать не нужно. Это не норма и в конце концов, после сессий с психологом, 16-летний человек должен осознать, что поступил так как мог в этот момент, что было, то прошло, но это не норма, и так делать не нужно.
+17
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Денис Давыдов
Ответ Darth_Pershman
При всей моей нелюбви к Медведевой, вот тут она все же правильно сказала.
Медведевой надо было оставить свое мнение при себе, как она в начале и написала.
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Дружба11
Да Лиза, верно.
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76yjgh98tr675dyt45
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Ответ natali5228
Рука бы у ребёнка не отвалилась написать, что психанула, отойдёт и выйдет на связь. Значит хотела, чтобы все на ушах стояли, если больше суток молчала.
Не нужно было доводить человека до этого. Писать для чего? Чтобы абьюзерам легче стало? Так она их за них и ушла.
+21
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Светлана Менова
Согласна с Лизой.
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Мария Тихонова
Ответ Darth_Pershman
При всей моей нелюбви к Медведевой, вот тут она все же правильно сказала.
При всей моей любви к Жене, согласиться с ней не могу. Согласна с Лизой.
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Charliz
Ответ Yaswen White
Спасибо, Лиза! Надеюсь и в окружении Алины найдутся такие понимающие люди. Не похоже, что Алина сбежала потому что захотелось поразвлечься. Вероятно и правда были проблемы во взаимоотношениях. В таких условиях какие-то жёсткие меры, к которым призывают здешние комментаторы, могут только усугубить ситуацию. Да, она была неправа, поступив так, но... предложили ли взрослые ей другой путь решения возникшей проблемы?
Да какие уж там развлечения. Пыталась скорее всего отвлечься, убежать от мыслей, занять их кино, экшном но не в своей жизни.
+7
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Anastasia1990_
Хоть кто-то ее не додавливает. А то все такие ответственные и умудренные жизненным опытом в 16 лет были, я посмотрю...
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Rus Donskoy
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
из за этой малявки столько людей на уши поставили
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AAPolyansky
хейтить не надо - надо купить кулек конфет и отправить с мамой домой в Краснодар заканчивать общеобразовательную школу
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natali5228
Ответ 76yjgh98tr675dyt45
Не нужно было доводить человека до этого. Писать для чего? Чтобы абьюзерам легче стало? Так она их за них и ушла.
Родители/бабушка тоже абьюзеры? Не Алина ли вещала во вью про прекрасные отношения с отцом, не?
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Charliz
Плюс миллион.
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ice_victory
Ответ rubysmith
Медведева, вот так нужно реагировать очень правильные слова
+++!
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Klara65
Ответ Charliz
Да какие уж там развлечения. Пыталась скорее всего отвлечься, убежать от мыслей, занять их кино, экшном но не в своей жизни.
Все лучше и безопаснее сидеть в кинозале чем на лестнице чужого дома
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-1
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natali5228
Рука бы у ребёнка не отвалилась написать, что психанула, отойдёт и выйдет на связь. Значит хотела, чтобы все на ушах стояли, если больше суток молчала.
+17
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umma
Ответ 76yjgh98tr675dyt45
Не нужно было доводить человека до этого. Писать для чего? Чтобы абьюзерам легче стало? Так она их за них и ушла.
Согласна ,возможно её довели и рядом не было никого кому можно было довериться и кто бы поддержал её в этот момент..Но она не маленькая девочка ,и причём тут чтобы хейтарам спокойнее стало - ничего что вся Москва на ушах стояла и пол страны в том числе ..Можно было как то дать о себе знать утром хотя бы, я уверенна она видела или поняла что это приняла ну ОЧЕНЬ большой резонанс и тупо сидела в кино ..ну так нельзя .. Она далеко не глупая девочка, судя по интервью которые она даёт..Конечно она должна работать с психологом ,скорее всего есть каклй то конфликт или что то другое что её беспокоит и с этим нужно работать ,потому что она она хорошая спортсменка,потому она человек в конце концов ,но не должна была до такого доводить ..
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2882
Ответ Anastasia1990_
Хоть кто-то ее не додавливает. А то все такие ответственные и умудренные жизненным опытом в 16 лет были, я посмотрю...
А что ей спасибо сказать? Хорошо, что хорошо закончилось, но если не включать мозг, то в следующий раз может быть иначе. А если ее пожалеть и сказать, что она молодец, а виноваты злобные родители, тренеры, рептилойды - мозг не включится
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Порядка.нет
Елизавета, поступай на психологический....танцоров в ФК, много, а психологов "днем с огнем"
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Viks
Может, что-то в консерватории надо поправить?
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Agura
Ответ Black&White
Это вы про ее тренера сейчас? дельный совет
Про таких , как вы!
+6
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