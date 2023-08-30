Елизавета Худайбердиева об Алине Горбачевой: «Самое последнее, что сейчас можно сделать – хейтить 16-летнего человека»
Елизавета Худайбердиева прокомментировала исчезновение Алины Горбачевой.
«Я с облегчением выдыхаю. К счастью, Алина нашлась и ее физическому здоровью ничего не угрожает. Но ментальному! Ни в коем случае не вините ее в том, что она не знала, что делать и к кому обратиться. Пусть об этом подумают ее родители и другие взрослые люди, несущие ответственность за девочку.
Самое последнее, что сейчас можно сделать – хейтить 16-летнего человека. Поверьте, спортсмен, когда рядом нет поддержки и понимания, нет друзей, с кем можно поделиться, привыкший рассчитывать только на себя, начинает решать проблемы самостоятельно. И иногда это приводит к тому, что произошло.
И, конечно же, эта история нас учит тому, что психолог – это важный специалист в команде, где большой спорт идет рука об руку с подростками», – написала Худайбердиева.
Пропавшую фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре – она жива и здорова. Что весь день происходило?
Фигуристка Горбачева живет с тренером, хотя мама тоже в Москве. Как так сложилось?
очень правильные слова
Надеюсь и в окружении Алины найдутся такие понимающие люди.
Не похоже, что Алина сбежала потому что захотелось поразвлечься. Вероятно и правда были проблемы во взаимоотношениях. В таких условиях какие-то жёсткие меры, к которым призывают здешние комментаторы, могут только усугубить ситуацию. Да, она была неправа, поступив так, но... предложили ли взрослые ей другой путь решения возникшей проблемы?