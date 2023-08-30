Елизавета Худайбердиева об Алине Горбачевой: «Самое последнее, что сейчас можно сделать – хейтить 16-летнего человека»

Елизавета Худайбердиева прокомментировала исчезновение Алины Горбачевой.

«Я с облегчением выдыхаю. К счастью, Алина нашлась и ее физическому здоровью ничего не угрожает. Но ментальному! Ни в коем случае не вините ее в том, что она не знала, что делать и к кому обратиться. Пусть об этом подумают ее родители и другие взрослые люди, несущие ответственность за девочку.

последнее, что сейчас можно сделать – хейтить 16-летнего человека. Поверьте, спортсмен, когда рядом нет поддержки и понимания, нет друзей, с кем можно поделиться, привыкший рассчитывать только на себя, начинает решать проблемы самостоятельно. И иногда это приводит к тому, что произошло.

И, конечно же, эта история нас учит тому, что психолог – это важный специалист в команде, где большой спорт идет рука об руку с подростками», – написала .

Пропавшую фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре – она жива и здорова. Что весь день происходило?

Фигуристка Горбачева живет с тренером, хотя мама тоже в Москве. Как так сложилось?