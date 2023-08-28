Алексей Мишин: «Мне рассказали, что обряды инков нормализуют внутреннюю эмоциональность. Поэтому мы с Туктамышевой и воспользовались услугами шаманов»

Алексей Мишин рассказал, зачем в Мексике обращался к шаманам.

«Дело в том, что есть разные формы выражения эмоциональности. Одна из форм эмоциональности, которая характерна для Лизы (Туктамышевой), интровертная. Она только поднимет бровь, а у нее уже в душе буря.

Местные мексиканские тренеры по фигурному катанию мне рассказали, что эти обряды, идущие от древних инков, как раз и позволяют пригасить, нормализовать и систематизировать вот эту внутреннюю эмоциональность.

Именно поэтому мы и воспользовались (услугами) местных шаманов и колдунов. Не только мы пользуемся ими, к ним прибегают и люди других профессий. Но мы не делаем содружество с шаманами главным направлением нашей работы», — сказал .

Елизавета Туктамышева: «Когда мы с Мишиным гуляли в Мексике, Алексей Николаевич на улице обратился к шаманам»