Алексей Мишин: «Мне рассказали, что обряды инков нормализуют внутреннюю эмоциональность. Поэтому мы с Туктамышевой и воспользовались услугами шаманов»
Алексей Мишин рассказал, зачем в Мексике обращался к шаманам.
«Дело в том, что есть разные формы выражения эмоциональности. Одна из форм эмоциональности, которая характерна для Лизы (Туктамышевой), интровертная. Она только поднимет бровь, а у нее уже в душе буря.
Местные мексиканские тренеры по фигурному катанию мне рассказали, что эти обряды, идущие от древних инков, как раз и позволяют пригасить, нормализовать и систематизировать вот эту внутреннюю эмоциональность.
Именно поэтому мы и воспользовались (услугами) местных шаманов и колдунов. Не только мы пользуемся ими, к ним прибегают и люди других профессий. Но мы не делаем содружество с шаманами главным направлением нашей работы», — сказал Мишин.
Елизавета Туктамышева: «Когда мы с Мишиным гуляли в Мексике, Алексей Николаевич на улице обратился к шаманам»
Это поэтому Лиза теперь о спорте особо не парится? Потому что её внутреннюю эмоциональность шаманы пригасили, я правильно поняла?🤧
Похоже скоро расценки на шаманские услуги полетят вверх.
Плю, только не ведись! Если крещенный, то нельзя.