Алексей Мишин: «Мне рассказали, что обряды инков нормализуют внутреннюю эмоциональность. Поэтому мы с Туктамышевой и воспользовались услугами шаманов»

Теги сборная России Алексей Мишин Елизавета Туктамышева женское катание Матч ТВ Фигурное катание

Алексей Мишин рассказал, зачем в Мексике обращался к шаманам.

«Дело в том, что есть разные формы выражения эмоциональности. Одна из форм эмоциональности, которая характерна для Лизы (Туктамышевой), интровертная. Она только поднимет бровь, а у нее уже в душе буря.

Местные мексиканские тренеры по фигурному катанию мне рассказали, что эти обряды, идущие от древних инков, как раз и позволяют пригасить, нормализовать и систематизировать вот эту внутреннюю эмоциональность.

Именно поэтому мы и воспользовались (услугами) местных шаманов и колдунов. Не только мы пользуемся ими, к ним прибегают и люди других профессий. Но мы не делаем содружество с шаманами главным направлением нашей работы», — сказал Мишин.

Елизавета Туктамышева: «Когда мы с Мишиным гуляли в Мексике, Алексей Николаевич на улице обратился к шаманам»

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19 комментариев

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Ирина Иванова
Скоро WADA введёт обязательный шаман-контроль)
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Nokolay Fomi4ev
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Надо было одного такого шамана везти в Солт лейк сити в 2002 году для нейтрализации действий Загайнова. В шахматах так и делали, если в команде соперника присутствовал Загайнов.
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Katerina Sunny
Поднимается бровь у Лизы, а воспользовался услугами шаманов Мишин.
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BT
Инки жили в Южной Америке, в Перу. Что-то Мишину не то наплели...
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Девушка Безимени
шутник
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Maturmalai
Ответ BT
Инки жили в Южной Америке, в Перу. Что-то Мишину не то наплели...
Видать, в ходе ритуала Мишину открылась правда, что все мы материя единой Вселенной, так что кто где живет - уже несущественно.
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Ольга Воеводина
"Местные мексиканские тренеры по фигурному катанию мне рассказали, что эти обряды, идущие от древних инков, как раз и позволяют пригасить, нормализовать и систематизировать вот эту внутреннюю эмоциональность"
Это поэтому Лиза теперь о спорте особо не парится? Потому что её внутреннюю эмоциональность шаманы пригасили, я правильно поняла?🤧
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Пахра
Инки жили на территории Перу, а в Мексике - ацтеки
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Девочка с севера
Ответ Маргарита В Сафронова
У, кроме Мишина, нас каждый тренер за бортиком выглядит как шаман, танцует свой ритуальный танец, даже Дудаков.
Ильиных)))
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Maturmalai
Ответ Ирина Иванова
Скоро WADA введёт обязательный шаман-контроль)
Ритуалы мексиканских и инкских шаманов включают прием экстрактов определенных растений, так что это было бы здравой идеей. Мишин с Лизиком, видать, знатно там на этих обрядах погудели.
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Agura
Ответ Katerina Sunny
Поднимается бровь у Лизы, а воспользовался услугами шаманов Мишин.
Ну так сердцебиение у Мишина учащается.
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ChefJhonnyMorgan
Айаваска
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ChefJhonnyMorgan
Айаваску пили что ли?
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Юра Плисецкий
Шаманов и у нас полно.
Похоже скоро расценки на шаманские услуги полетят вверх.
Плю, только не ведись! Если крещенный, то нельзя.
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Kuzzz
Инки жили в Перу, в Мексике - ацтеки и майя. Нашаманили
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Маргарита В Сафронова
У, кроме Мишина, нас каждый тренер за бортиком выглядит как шаман, танцует свой ритуальный танец, даже Дудаков.
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banchik1
Ох, так бы у меня все поднималось, как бровь у Туктамышевой
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alezandr1982
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Я догадывался кто в ФК "правит бал".
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