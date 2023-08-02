«Туктамышева должна на что-то поспорить, чтобы себя подстегнуть для прыжка. Чаще всего на еду: торт, бургер». Тренер Челошкин о фигуристке

Тренер объяснил, зачем фигуристка Елизавета Туктамышева спорит на еду во время тренировок.

– Лиза давно отмечает, что в первую очередь она кайфует от фигурного катания, что соревновательная составляющая для нее не первостепенна. Как вы относитесь к такому подходу?

– Да, она уже катается в удовольствие, она берет мотивацию от самого процесса катания. Понятное дело, что пьедестал, конкурентоспособность, соревнования – это так или иначе мотивирует ее, но, как она мне лично признавалась, она просто кайфует от своей деятельности.

Вообще Лиза азартный человек, она может спокойно предложить ребятам устроить зарубу на тройные аксели: кто больше сделает, больше выедет. Естественно, она тем самым подстегивает все движение в группе, среди мальчиков тоже.

Когда Лиза вспоминает четверной прыжок, у нее присутствует какая-то азартная составляющая. Она должна на что-то поспорить, чтобы как-то дополнительно себя подстегнуть, завести для исполнения прыжка. Чаще всего спорит на еду: на торт, на бургер.

– Вы часто спорите с Лизой?

– Поначалу сезона довольно часто, не каждую тренировку, конечно. Но пару раз в неделю может быть. Выходит и говорит: «Сейчас выеду тройной Аксель! Давайте поспорим, выеду или нет». Спорим, она выезжает, – рассказал тренер Егор Челошкин, который работает специалистом по ОФП в группе Алексея Мишина.

«Балуй себя! Пусть ребенок в тебе кайфует!» Открытое письмо Лизы Туктамышевой себе 16-летней