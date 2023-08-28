Елизавета Туктамышева: «Когда мы с Мишиным гуляли в Мексике, Алексей Николаевич на улице обратился к шаманам»

Теги сборная России Алексей Мишин Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Елизавета Туктамышева рассказала о поездке в Мексику.

– В этом году вы с Мишиным провели много времени в Мексике. Были какие-то забавные истории?

– Когда мы гуляли, Алексей Николаевич на улице обратился к шаманам. У них есть местные шаманы, которые очищают ауру и душу. Было интересно наблюдать, что там делают с Алексеем Николаевичем, и какими приборами.

– Ауру ему достаточно почистили?

– Мне кажется, на 100 процентов. Как заново родился.

– Еще один эксперимент межсезонья – плавание с акулами. Не страшно было?

– Сама в шоке, что решилась. До последнего думала, что не прыгну, но это было абсолютно не страшно. Там была самая мирная из всех акул, поэтому я абсолютно не боялась, что может что-то произойти. Эмоций доставило огромное количество.

– Недавно ты выпустила классный влог из Мексики. Чья была идея снять видео? Кто помогал с монтажом?

– Монтировал отдельный человек, который на этом специализируется. Идея с влогом пришла от моего знакомого – с ним я иногда занимаюсь, чтобы развивать свою речь, делать ее более четкой и грамотной. Предложил ради практики снимать влоги, больше говорить на камеру.

Решила, что есть такая возможность – Мексика, грех не записать, – сказала Туктамышева

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2 комментария

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Ярик01
Могли бы просто к цыганам на площади трёх вокзалов обратиться, очистка ауры и карманов с гарантией )

Вовлеченность в театральное шоу и вера в то, что что-то с ними полезное делают помогают людям, это в таких "ритуалах" главное.
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