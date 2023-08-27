Анна Щербакова: «Очень люблю работу с детьми. Всегда стараюсь с разных сторон зайти, объяснить, зачем и как что‑то надо сделать»

Анна Щербакова поделилась впечатлениями от работы с детьми на мастер-классе.

Сегодня олимпийская чемпионка по фигурному катанию приняла участие в презентации хоккейного клуба СКА, где провела мастер-класс и выступила с показательным номером.

– Если говорить про работу с детьми, я это очень люблю. Сегодня у нас был мастер‑класс. И мне очень нравится находить подход к каждому ребенку. Я требовательная. Хочу, чтобы они исправляли мои замечания. Но я всегда стараюсь с разных сторон зайти, объяснить, зачем и как что‑то надо сделать. Чтобы ребенок понял. Мне это все очень интересно.

– В будущем можете стать тренером?

– Может быть, – сказала .

– Вы пообщались с маленькими детьми. Насколько большой интерес есть к фигурному катанию?

– Достаточно очевидный факт – у нас много сильных девочек, которые поднимают уровень фигурного катания, много звезд, и благодаря этому много детей идут в фигурное катание. Особенно девочек, конечно. От этого огромная конкуренция, что и дает результат, – добавила фигуристка.