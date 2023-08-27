Анна Щербакова: «Очень люблю работу с детьми. Всегда стараюсь с разных сторон зайти, объяснить, зачем и как что‑то надо сделать»

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Анна Щербакова поделилась впечатлениями от работы с детьми на мастер-классе.

Сегодня олимпийская чемпионка по фигурному катанию приняла участие в презентации хоккейного клуба СКА, где провела мастер-класс и выступила с показательным номером.

– Если говорить про работу с детьми, я это очень люблю. Сегодня у нас был мастер‑класс. И мне очень нравится находить подход к каждому ребенку. Я требовательная. Хочу, чтобы они исправляли мои замечания. Но я всегда стараюсь с разных сторон зайти, объяснить, зачем и как что‑то надо сделать. Чтобы ребенок понял. Мне это все очень интересно.

– В будущем можете стать тренером?

– Может быть, – сказала Щербакова.

– Вы пообщались с маленькими детьми. Насколько большой интерес есть к фигурному катанию?

– Достаточно очевидный факт – у нас много сильных девочек, которые поднимают уровень фигурного катания, много звезд, и благодаря этому много детей идут в фигурное катание. Особенно девочек, конечно. От этого огромная конкуренция, что и дает результат, – добавила фигуристка.

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11 комментариев

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garovatat
Уверена, при соответствующем целеопределении Аня станет отличным тренером! причем она всегда говорила что эта сфера деятельности для нее привлекательна. Есть в ней это, она скрупулезная, терпеливая, очень структурная и талантливая. Точно поставить и объяснить задачу, в том числе и аллегорично, очень важно для педагога, важно не только уметь и знать самому, но и смочь донести, научить. Аня сможет!
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Olga.t
Судя по коротким видео, дети тянутся к Ане, им нравится как она с ними занимается.
Детей обмануть невозможно, они чувствуют доброе отношение.
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EmperorNazer
Судя по интервью с детишками, они остались в восторге от занятия с Аней, наперебой хвалили ее за объяснения и поддержку. Свяжет ли Аня свою жизнь с тренерством в дальнейшем или нет - вопрос открытый, но такой отклик на мастер-классах говорит о том, что задатки для этого у нее определенно есть.
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Ягун Ягунини
Судя по роликам из Китая, там также было. Несмотря на языковый барьер Аня каждому ребёнку старалась объяснить и показать, как нужно выполнять тренировочные упражнения. И ей удавалось найти понимание. А в России ей ещё проще это сделать.
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Беглый*
- К кому пойдёте в следующей раз на мастер-класс?
- К Ане Щербаковой, она лучше объясняет и хорошо подбадривает
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Маргарита В Сафронова
Аня очень целеустремленный человек. Если она выберет путь тренера, то приложит все усилия, чтобы добиться большого успеха. В ней есть необходимая закалка.
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ретроградный меркурий
Ответ garovatat
Уверена, при соответствующем целеопределении Аня станет отличным тренером! причем она всегда говорила что эта сфера деятельности для нее привлекательна. Есть в ней это, она скрупулезная, терпеливая, очень структурная и талантливая. Точно поставить и объяснить задачу, в том числе и аллегорично, очень важно для педагога, важно не только уметь и знать самому, но и смочь донести, научить. Аня сможет!
Да, я тоже так думаю. У Ани есть хороший баланс требовательности и доброты. Аня любит возиться с детьми, видно, как на мастер-классах она каждому ребёнку технику поправляет - где рука, где нога, куда смотреть. При этом у неё не забалуешь, имея за плечами опыт школ Булычевой и Тутберидзе, заниматься спустя рукава она никому не даст.
+15
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Док Аксель
У Анны есть подход к детям и она с интересом и любовью с ними занимается. Возможно подобные мастер-классы и предопределят её выбор профессии. А пока удачи и успеха в этом нужном и необходимом для популяризации фигурного катания мероприятии.
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ДИОНИС
Молодец, Аня! Очень правильные слова! К каждому ребёнку нужен индивидуальный подход.
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