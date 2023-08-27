Виктория Синицина: «Моя самая любимая еда – макароны. Я могла бы их есть сколько угодно и каждый день, вообще не надоедают»

Фигуристка Виктория Синицина рассказала, какую еду любит больше всего.

«Я тут поняла, что моя самая любимая еда, это макароны. Я могла бы их есть сколько угодно и каждый день, наверное. Вообще не надоедают никогда.

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Но, в их пользу, скажу, что даже на соревнованиях рекомендуют лучше съесть тарелку макарон, чем кусок мяса, например. Потому что в макаронах содержится быстрый углевод, который легко усваивается, дает сразу много энергии и без тяжести в желудке.

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А у вас есть такая еда, которую вы можете есть сколько угодно и она вам никогда не надоедает?» – написала чемпионка мира в танцах на льду.