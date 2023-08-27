Виктория Синицина: «Моя самая любимая еда – макароны. Я могла бы их есть сколько угодно и каждый день, вообще не надоедают»

Теги сборная России танцы на льду Виктория Синицина Питание Фигурное катание

Фигуристка Виктория Синицина рассказала, какую еду любит больше всего.

«Я тут поняла, что моя самая любимая еда, это макароны. Я могла бы их есть сколько угодно и каждый день, наверное. Вообще не надоедают никогда.

Но, в их пользу, скажу, что даже на соревнованиях рекомендуют лучше съесть тарелку макарон, чем кусок мяса, например. Потому что в макаронах содержится быстрый углевод, который легко усваивается, дает сразу много энергии и без тяжести в желудке.

А у вас есть такая еда, которую вы можете есть сколько угодно и она вам никогда не надоедает?» – написала чемпионка мира в танцах на льду. 

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1 комментарий

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Anita Levchenko
Тоже люблю, готовлю фарфалле с трюфельным соусом песто, пармезаном и оливками😋🍝
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