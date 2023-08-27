Спортивный юрист Копчик: «На примере дела Валиевой мы видим, почему необходимо обучать молодых спортсменов вопросам антидопинга»
Юрист рассказала детям о проблеме допинга, приведя в пример дело Камилы Валиевой.
Польский спортивный юрист и экс-гимнастка Рената Копчик провела антидопинговый семинар для участников Всемирной летней гимназиады (до 15 лет) в Бразилии.
«Важно рассказать детям о том, что такое допинг, что такое запрещенные вещества. Нужно также объяснить им, что это вредно для здоровья – речь идет не только о спорте.
Для них это что-то новое. У них так много вопросов. Приятно, что они начинают об этом задумываться. Я хочу, чтобы они знали, что потеряют все – репутацию, медали и авторитет – если их признают виновными в допинге.
На примере дела Камилы Валиевой на зимних Олимпийских играх в Пекине мы видим, почему необходимо обучать молодых спортсменов вопросам антидопинга. Я пытаюсь объяснить им, что допинг – это преступление», – сказала Копчик.
После интервью врача Валиевой вопросов только больше. Неужели дедушка Камилы ни при чем?
Почему все сепарировались от дела Валиевой? Никто не чувствует вину?
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