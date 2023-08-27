Спортивный юрист Копчик: «На примере дела Валиевой мы видим, почему необходимо обучать молодых спортсменов вопросам антидопинга»

Теги сборная России допинг женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Юрист рассказала детям о проблеме допинга, приведя в пример дело Камилы Валиевой.

Польский спортивный юрист и экс-гимнастка Рената Копчик провела антидопинговый семинар для участников Всемирной летней гимназиады (до 15 лет) в Бразилии. 

«Важно рассказать детям о том, что такое допинг, что такое запрещенные вещества. Нужно также объяснить им, что это вредно для здоровья – речь идет не только о спорте.

Для них это что-то новое. У них так много вопросов. Приятно, что они начинают об этом задумываться. Я хочу, чтобы они знали, что потеряют все – репутацию, медали и авторитет – если их признают виновными в допинге.

На примере дела Камилы Валиевой на зимних Олимпийских играх в Пекине мы видим, почему необходимо обучать молодых спортсменов вопросам антидопинга. Я пытаюсь объяснить им, что допинг – это преступление», – сказала Копчик.

После интервью врача Валиевой вопросов только больше. Неужели дедушка Камилы ни при чем?

Почему все сепарировались от дела Валиевой? Никто не чувствует вину?

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2 комментария

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Verysia
А им разве не рассказывают?
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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