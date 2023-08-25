Доброскоков о травме Черемных: «Был поставлен диагноз стрессовый перелом пальца и некроз ладьевидной кости ноги. Практически 4 месяца Варя не каталась»

Тренер Сергей Доброскоков рассказал о травме фигуристки Варвары Черемных.

Накануне Черемных и Даниил Бутенко представили короткую программу на контрольных прокатах юниорской сборной России в Новогорске. Сегодня пара выступит с произвольной программой.

«Пока мы поменяли только короткую программу, произвольную оставили. Будем смотреть по сезону, возможно, получится сделать новую. Мы, естественно, хотели поменять обе программы, но так сложились обстоятельства – после Нового года у Вари возникли серьезные проблемы с ногой.

Всю первую половину сезона она каталась через боль. Надеялась, пройдет, но ситуация усугублялась. После новогоднего перерыва, когда вышла на лед, стала жаловаться на боли в ноге, но прерывать подготовку к первенству России, сниматься Варя не хотела. Убеждала, что прокатается на обезболивающих.

Однако я настоял, чтобы спортсменка прошла медицинское обследование, сделала МРТ, в результате чего был поставлен диагноз стрессовый перелом пальца и некроз ладьевидной кости ноги. Мы срочно отправили Варю на лечение. Подключилось ФМБА. После лечения она прошла курс реабилитации, ездила в очень хороший реабилитационный центр в Самаре.

Практически 4 месяца Варя не каталась, и как только врачи дали «добро», присоединилась к нам на сборе в Сочи. Начала постепенно втягиваться. Заниматься ОФП. Тамара Николаевна , которая вместе со своей группой также была на сборе в Сочи, разрешила нашим ребятам тренироваться с ее парами на льду «Айсберга», за что ей огромное спасибо.

Мы не форсировали ледовую подготовку, приезжали на каток через день. Варя потихоньку запрыгала. Сначала двойной аксель, затем тройной тулуп. Восстанавливала с Даней парные элементы», – сказал .

«К контрольным прокатам Варвара с Даниилом подошли на хорошем моральном подъеме. Главное, у Вари сейчас ничего не болит, и можно получать удовольствие от тренировочного процесса. За лето Варя подросла, но не намного. Не стоит сейчас рассуждать, как сложится их дальнейшая карьера, пока ребята выглядят вполне гармонично.

Я уже не раз говорил, Варя по характеру – боец. Даня – надежный партнер, опора. Ребята стабильно выступали в прошлом сезоне: с августа по декабрь практически не допустили ни одной ошибки на стартах. Такой стабильной пары у меня еще не было», – добавил тренер.

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