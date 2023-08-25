«Кажется, что тебя уже невозможно ничем удивить, а тут ты приезжаешь домой и видишь вот это». Щербакова показала подарки от болельщиков
Анна Щербакова поблагодарила болельщиков после выступлений в Китае и Сочи.
«Тот случай, когда наконец-то вернулся домой после постоянных переездов и выступлений – Китай, Сочи – и тебе кажется, что тебя уже невозможно ничем удивить, так как на протяжении этих поездок была какая-то невероятная поддержка от моих болельщиков.
А тут ты приезжаешь домой и видишь вот это (показывает подарки – Sports.ru). Спасибо огромное, у меня правда уже нет слов. Очень сильно вас люблю», – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
Щербакова съездила в Китай как особый гость – что она там делала?
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