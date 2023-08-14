Анна Щербакова прибыла в Китай

Теги сборная России видео женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Анна Щербакова сообщила о прибытии в Китай.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка посетит международную конференцию и турнир по фигурному катанию и хоккею 15 августа.

«Первые минуты в Гуанчжоу», – написала Щербакова, опубликовав видео из аэропорта, где ее встретили болельщики.

«Я прилетела в Китай! Спасибо всем большое!» – сказала она на видео для телеграм-канала.

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88 комментариев

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Ритт
Ого, как Аню встречают. Столько народу, как после Олимпиады нашу сборную встречали. Вот это любовь!
p.s. Как думаете, папа пригнал? :)
+49
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+39
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Lanapiano
Ого, какую толпу подогнал папа Стас))
А если серьезно, масштаб встречи впечатляет, конечно.
Наша Анечка - настоящая знаменитость. Удачной поездки!
+48
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ДИОНИС
Как долгое время заявляли нам Трутимовцы: Саша Трусова якобы самая популярная и любимая в Китае (да и во всём мире) фигуристка. А у Ани Щербаковой (по их мнению), типа, и нет никаких фанатов ни в Китае, ни в России, ни где-либо ещё!
И мы в августе выяснили:
1. Вот встреча якобы самой популярной и любимой в Китае (да и во всём мире) Саши Трусовой:
https://www.sports.ru/figure-skating/1115348880-aleksandra-trusova-my-uzhe-prileteli-v-pekin-vot-tak-menya-vstretili-k.html
2. А вот встреча якобы никому неизвестной и совершенно неинтересной "какой-то там" Ани Щербаковой в Китае:
https://t.me/TeamAShcherbakova/12398
P.S. Смотрите, не перепутайте, кто кого популярнее в Китае!
+35
-4
+31
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ретроградный меркурий
Королевский приём королеве фигурного катания. Браво китайским болельщикам, встретили так встретили
+34
-6
+28
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yulia-25.ru
Анюта настоящая звезда! Как тепло её встретили. Очень рада за неё. Комментарии, что папа Стас пригнал китайцев встречать дочь будут?
+36
-8
+28
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Ak_Gor
Там в тимке такие видео милые китайцы выложили)) С криками «Мы тебя любим»:) Ждём реакцию Ани на другие не менее масштабные сюрпризы от болельщиков!))
+30
-3
+27
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ДИОНИС
Отличная новость! Поздравляю Олимпийскую чемпионку Анну Щербакову с прибытием в Китай, где её радостно встретила огромная толпа поклонников! Вот она, настоящая любовь китайских болельщиков:
https://t.me/TeamAShcherbakova/12398
+27
-1
+26
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Lanapiano
Анютка такая милая, даже растерялась немного от столь грандиозного приёма) Очень трогательно, спасибо китайским болельщикам!
+34
-9
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Ak_Gor
Ответ Ева Майская
Анютке здоровья и успехов! Очень приятно, что ее так любят и тепло встречают. Но, здесь, конечно, приплетут к каждым шагу и вздоху папу, мол, только ОН способен это все организовать ))))
Разумеется!😅 Особенно, когда узнают, ЧТО там организовали китайцы)) Билборды с ней по городу включили, огромную фотозону у арены организовали, игрушки и банеры закупили, в аэропорт вон толпой приехали))
+31
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flyhigh
Ответ Ритт
Ого, как Аню встречают. Столько народу, как после Олимпиады нашу сборную встречали. Вот это любовь! p.s. Как думаете, папа пригнал? :)
Естественно, кто ж ещё. На самом деле Анютку очень любят в Китае. Хорошей поездки нашей ОЧ
+34
-13
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Elena Savanuk
Олимпийскую чемпионку очень радушно принимают в Китае !
+26
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Адриана
Ну ничего ж себе! Какой теплый приём, молодцы. Любят нашу ОЧ!
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Ева Майская
Анютке здоровья и успехов!
Очень приятно, что ее так любят и тепло встречают.
Но, здесь, конечно, приплетут к каждым шагу и вздоху папу, мол, только ОН способен это все организовать ))))
+26
-6
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Lennuci
Ответ ДИОНИС
Как долгое время заявляли нам Трутимовцы: Саша Трусова якобы самая популярная и любимая в Китае (да и во всём мире) фигуристка. А у Ани Щербаковой (по их мнению), типа, и нет никаких фанатов ни в Китае, ни в России, ни где-либо ещё! И мы в августе выяснили: 1. Вот встреча якобы самой популярной и любимой в Китае (да и во всём мире) Саши Трусовой: https://www.sports.ru/figure-skating/1115348880-aleksandra-trusova-my-uzhe-prileteli-v-pekin-vot-tak-menya-vstretili-k.html 2. А вот встреча якобы никому неизвестной и совершенно неинтересной "какой-то там" Ани Щербаковой в Китае: https://t.me/TeamAShcherbakova/12398 P.S. Смотрите, не перепутайте, кто кого популярнее в Китае!
Сейчас вам напишут, что это просто фанаты, провожавшие Трусову, мимо шли и пристроились.
+21
-3
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Raduga
Ответ Anna
Комментарий скрыт
Так же как и Трусова. Напишите в её ветке то же самое)
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Алексей Токарев
А Трусову в аэропорту 4 человека встретили. Сразу видно как Аня популярна в Китае.
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Mira Val
Вот это приём! Очень приятно, что Аню так любят в Китае)
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EmperorNazer
Ну Аня прям звеезда, невероятную встречу организовали ей китайские болельщики! Она сама аж в замешательстве была, когда такую толпу увидела)
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Светлана Менова
Встречают как настоящую звезду! Королеву! Наслаждайся, Анютка, ты это заслужила! 👏
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Николай Криницкий
Это просто невероятно! Спасибо , китайским почитателям таланта Анюты, за грандиозную встречу!
+18
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Елена Спирина
Ане желаю плодотворно провести время в Китае. Пусть все задуманное получится!
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Katerina Sunny
Ответ Ak_Gor
Там в тимке такие видео милые китайцы выложили)) С криками «Мы тебя любим»:) Ждём реакцию Ани на другие не менее масштабные сюрпризы от болельщиков!))
Ростовые мишки в аэропорту напомнили огромного надувного медведя, которого Ане дарили на китайском этапе и который с Аней сидел в КиКе во время интервью.
+16
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ДИОНИС
Ответ Lennuci
Сейчас вам напишут, что это просто фанаты, провожавшие Трусову, мимо шли и пристроились.
А ещё Трутимовцы заявят, что якобы вся эта толпа китайских болельщиков специально встретилась с Щербаковой, чтобы попросить у неё слетать в Россию за автографами Трусовой!
P.S.. Да и ещё, по мнению трусофанов, это всё, типа, видеомонтаж, сделанный Всемогущим ПапойСтасом, а сама Аня якобы вообще не прилетала в Китай!
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Mari Gams
Какие классные поклонники ФК в Китае , так тепло , с любовью встречают наших фигуристов ! Даже русские слова выучили !)
Анечку знают и любят в Китае , Пекин стал золотым для Анны ,Всем нашим фигуристам почаще встречаться с китайскими поклонниками !
+15
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Lesana
Аня так искренне реагирует на толпу фанов. Какая же она милая!
+16
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