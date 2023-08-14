Анна Щербакова прибыла в Китай

Анна Щербакова сообщила о прибытии в Китай.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка посетит международную конференцию и турнир по фигурному катанию и хоккею 15 августа.

«Первые минуты в Гуанчжоу», – написала Щербакова, опубликовав видео из аэропорта, где ее встретили болельщики.

«Я прилетела в Китай! Спасибо всем большое!» – сказала она на видео для телеграм-канала.

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