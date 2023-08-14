Анна Щербакова прибыла в Китай
Анна Щербакова сообщила о прибытии в Китай.
Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка посетит международную конференцию и турнир по фигурному катанию и хоккею 15 августа.
«Первые минуты в Гуанчжоу», – написала Щербакова, опубликовав видео из аэропорта, где ее встретили болельщики.
«Я прилетела в Китай! Спасибо всем большое!» – сказала она на видео для телеграм-канала.
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p.s. Как думаете, папа пригнал? :)
А если серьезно, масштаб встречи впечатляет, конечно.
Наша Анечка - настоящая знаменитость. Удачной поездки!
И мы в августе выяснили:
1. Вот встреча якобы самой популярной и любимой в Китае (да и во всём мире) Саши Трусовой:
https://www.sports.ru/figure-skating/1115348880-aleksandra-trusova-my-uzhe-prileteli-v-pekin-vot-tak-menya-vstretili-k.html
2. А вот встреча якобы никому неизвестной и совершенно неинтересной "какой-то там" Ани Щербаковой в Китае:
https://t.me/TeamAShcherbakova/12398
P.S. Смотрите, не перепутайте, кто кого популярнее в Китае!
https://t.me/TeamAShcherbakova/12398
Очень приятно, что ее так любят и тепло встречают.
Но, здесь, конечно, приплетут к каждым шагу и вздоху папу, мол, только ОН способен это все организовать ))))
P.S.. Да и ещё, по мнению трусофанов, это всё, типа, видеомонтаж, сделанный Всемогущим ПапойСтасом, а сама Аня якобы вообще не прилетала в Китай!
Анечку знают и любят в Китае , Пекин стал золотым для Анны ,Всем нашим фигуристам почаще встречаться с китайскими поклонниками !