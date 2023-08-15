Щербакова выступила на шоу в Китае: «Словами невозможно передать те эмоции, которые я сегодня испытала… Но их я запомню на всю жизнь»
Анна Щербакова опубликовала видео с выступления на шоу в Китае.
«Словами невозможно передать те эмоции, которые я сегодня испытала…
Но их я запомню на всю жизнь», – написала Щербакова, которая является олимпийской чемпионкой Пекина-2022.
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Только не надо, пожалуйста, снова про папу Стаса... Такое восхищение и обожание, какие на последних видео из Китая, не купишь ни за какие деньги и не измеришь тоннами мягких игрушек. Просто люди по своей природе интуитивно тянутся к чистоте, красоте, доброте, таланту, которые соединились в одном человеке. В Анюте.
Аня, ты абсолютно заслуживаешь всю эту любовь, знай это! ❤
Отличный Ане прием устроили.
И это не шоу тур, а всего лишь визит по приглашению Чен Лу на местечковый турнир. Китайцы Анюту просто утопили в своей любви. Поразительно, учитывая, что фигурное катание в Китае - мягко говоря, не самый популярный вид спорта. Молодцы китайцы, оказали достойный приём чемпионке наших сердец!
Анечка - умница, красавица!
Много интервью и съемок для ТВ.
Аня любимица китайской публики.
Никого из фигуристок нигде так не встречали.