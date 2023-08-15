Щербакова выступила на шоу в Китае: «Словами невозможно передать те эмоции, которые я сегодня испытала… Но их я запомню на всю жизнь»

Анна Щербакова опубликовала видео с выступления на шоу в Китае.

«Словами невозможно передать те эмоции, которые я сегодня испытала…

Но их я запомню на всю жизнь», – написала Щербакова, которая является олимпийской чемпионкой Пекина-2022.

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