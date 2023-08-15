Щербакова выступила на шоу в Китае: «Словами невозможно передать те эмоции, которые я сегодня испытала… Но их я запомню на всю жизнь»

Теги сборная России видео женское катание Анна Щербакова ледовые шоу Фигурное катание

Анна Щербакова опубликовала видео с выступления на шоу в Китае.

«Словами невозможно передать те эмоции, которые я сегодня испытала…

Но их я запомню на всю жизнь», – написала Щербакова, которая является олимпийской чемпионкой Пекина-2022.

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90 комментариев

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MockingBird
Вот это любовь!!!
Только не надо, пожалуйста, снова про папу Стаса... Такое восхищение и обожание, какие на последних видео из Китая, не купишь ни за какие деньги и не измеришь тоннами мягких игрушек. Просто люди по своей природе интуитивно тянутся к чистоте, красоте, доброте, таланту, которые соединились в одном человеке. В Анюте.

Аня, ты абсолютно заслуживаешь всю эту любовь, знай это! ❤
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EmperorNazer
Да, это было просто крышесносно, такие игрушкопады я до этого разве что у Ханю видел. А как Аню встретили на арене, там настоящее безумие творилось. Она призналась, что чуть не заплакала после проката. В общем, китайские фанаты Ани - это что-то с чем-то.
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Ритт
Анечка добирает то, что должно было происходить на трибунах на Олимпиаде. Очень жаль, что тогда не было зрителей. Ну, хоть сейчас чувствует себя абсолютно счастливой!
Отличный Ане прием устроили.
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ретроградный меркурий
Сказать, что Аня в Китае произвела фурор - это не сказать ничего. Такого количества фанатов и степень безумия в торговом центре не ожидал, наверное, никто: https://t.me/AnyaGiftCN/456?single
И это не шоу тур, а всего лишь визит по приглашению Чен Лу на местечковый турнир. Китайцы Анюту просто утопили в своей любви. Поразительно, учитывая, что фигурное катание в Китае - мягко говоря, не самый популярный вид спорта. Молодцы китайцы, оказали достойный приём чемпионке наших сердец!
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ЮИ
Сильно и от души!
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Natali D
Заслуженный приём Олимпийской Чемпионки!
Анечка - умница, красавица!
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Николай Криницкий
Так это они все пришли речь Когана послушать, и тысячу игрушечных, панд,мишек и единорогов приготовили. А если серьезно, это было что-то невероятное, спасибо китайским поклонникам таланта Анюты. И да, это очередной нокаут фанам безтитульной и прочим хейтерам.
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Ak_Gor
Ответ MockingBird
Вот это любовь!!! Только не надо, пожалуйста, снова про папу Стаса... Такое восхищение и обожание, какие на последних видео из Китая, не купишь ни за какие деньги и не измеришь тоннами мягких игрушек. Просто люди по своей природе интуитивно тянутся к чистоте, красоте, доброте, таланту, которые соединились в одном человеке. В Анюте. Аня, ты абсолютно заслуживаешь всю эту любовь, знай это! ❤
Что вы) Вам сейчас скажут, что это правительственное приветствие и обожание Когана с Черносвитовой😂 И вообще все пришли по приказу Си Цзиньпина.
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antrrap
Стало грустно после катания Ани. Скучаем 💔
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Оле-Лукойе
Ответ несахар
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Ну нельзя же так откровенно завидовать)))
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абанамат
Анечка, наслаждайся моментом, ты всё это заслужила. Это был феноменальный триумф!
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Евгения Гринева
Круто, не то, что у нас "поддержка": Щ/папа Стас/неинтересная феечка
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Светлана Менова
Ответ Мурманчанин37
Не видел пока видео - там точно был полуторный аксель? А то за Натой надо все перепроверять
Дупель там был.
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Мария Буравцева
Ответ Ak_Gor
Что вы) Вам сейчас скажут, что это правительственное приветствие и обожание Когана с Черносвитовой😂 И вообще все пришли по приказу Си Цзиньпина.
А Си Цзиньпина купил папа Стас!
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Ak_Gor
Ответ несахар
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Это не стадион. Это спортивный центр Чэнь Лу, которая и позвала Аню на мероприятие. А вообще, да, с такой любовью и огромного стадиона будет мало. Крепитесь.
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Ak_Gor
Ответ Мурманчанин37
Не видел пока видео - там точно был полуторный аксель? А то за Натой надо все перепроверять
Правильно, сомневаетесь. Был дупель)) На тренировке вчера были и каскад из дупелей, и 3f, и 3lo, и 3f-2t-2lo. Ночью после длинных перелетов..)) Приходит потихоньку в форму)
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Raduga
Ответ несахар
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Я видела дупель. А у вас глюки. Мечтайте дальше). 4 фанатов насчитали у безтитульной или помочь?)
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Raduga
Ответ Мурманчанин37
Не видел пока видео - там точно был полуторный аксель? А то за Натой надо все перепроверять
Дупель. Это у Наты глюки очередные.
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Sebilya Fezaziyeva
Ответ Nata Nata
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Ну и зачем вы такое пишите? Чтобы Алине перепало?)) С такими фанами и врагов не надо😒
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Raduga
Ответ несахар
теперь понятно, почему аня не выходит в сезон. с полуторным аксельком сашу не обыграть.
А Саша выходит в сезон, стесняюсь спросить?). Какая музыка для программ выбрана?
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Ливия
Аню обожают в Китае) Какое-то огромное количество китайцев, подарков.
Много интервью и съемок для ТВ.
Аня любимица китайской публики.
Никого из фигуристок нигде так не встречали.
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kate_ko
Ответ EmperorNazer
Да, это было просто крышесносно, такие игрушкопады я до этого разве что у Ханю видел. А как Аню встретили на арене, там настоящее безумие творилось. Она призналась, что чуть не заплакала после проката. В общем, китайские фанаты Ани - это что-то с чем-то.
помилуйте, что вы такое говорите! это боты, купленные на алиэкспрессе! а если серьезно, то китайские болельщики крутые, под стать Ане )
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Olga.t
Ответ Nata Nata
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Что, вас тоже бомбануло?))
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Kristine Kristine
Какая гордость прям за Аню! У иностранных болельщиков и такая популярность! Браво!
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Александр Шульгин
Китайцы конечно немного безумные, так прибить можно случайно кидая столько игрушек хоть они и лёгкие
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