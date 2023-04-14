Командный чемпионат мира. Чок и Бейтс, Гиньяр и Фаббри, Гиллес и Пуарье, Мурамото и Такахаси выступят с произвольными танцами

Теги результаты танцы на льду Дайсуке Такахаси сборная Канады сборная Франции сборная США сборная Японии сборная Южной Кореи сборная Италии Поль Пуарье Эван Бейтс Мэдисон Чок Пайпер Гиллес командный чемпионат мира (World Team Trophy) Марко Фаббри Шарлен Гиньяр Кана Мурамото Евгения Лопарева Ханна Лим Е Куан Фигурное катание

14 апреля на командном чемпионате мира танцевальные дуэты покажут произвольные танцы.

После ритм-танца лидируют американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс. 

Командный чемпионат мира-2023 (World Team Trophy)

Токио, Япония

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 11.25 по московскому времени, прямая трансляция – Okko. 

Первая разминка

1. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея) 

2. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)

3. Кана Мурамото – Дайсуке Такахаси (Япония)

Вторая разминка

4. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)

5. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) 

6. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) 

Положение после ритм-танца

1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 93,91

2. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 90,90

3. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 88,37

4. Кана Мурамото – Дайсуке Такахаси (Япония) – 78,38

5. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 76,15

6. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея) – 69,96

Расписание командного чемпионата мира-2023 по фигурному катанию в Токио

Последний старт фигурного сезона: с Малининым, Сакамото и 10 000 на трибунах, но без нас. Россия – действующий победитель

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий