Командный чемпионат мира. Чок и Бейтс, Гиньяр и Фаббри, Гиллес и Пуарье, Мурамото и Такахаси выступят с произвольными танцами
14 апреля на командном чемпионате мира танцевальные дуэты покажут произвольные танцы.
После ритм-танца лидируют американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс.
Командный чемпионат мира-2023 (World Team Trophy)
Токио, Япония
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 11.25 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)
2. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)
3. Кана Мурамото – Дайсуке Такахаси (Япония)
Вторая разминка
4. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)
5. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)
6. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)
Положение после ритм-танца
1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 93,91
2. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 90,90
3. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 88,37
4. Кана Мурамото – Дайсуке Такахаси (Япония) – 78,38
5. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 76,15
6. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея) – 69,96
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