«Усачева начинает проявлять себя как очень хороший тренер». Вернер о работе с фигуристкой на сборах

Дарья Усачева продолжает тренерскую работу на сборах по фигурному катанию.

Об этом рассказал руководитель сборов Ice Skaters Association (I.S.A.) Александр Вернер. Ранее сообщалось, что 17-летняя Усачева может завершить спортивную карьеру.

«Даша – это молодой, начинающий тренер. Она выступает на сборе как ассистент тренера, помощник старшего тренера. Наглядно демонстрирует грамотную и правильную технику исполнения элементов. Дети с регионов у себя этого не видят, им очень интересно.

Дарья очень старательная, есть уже обратная связь от родителей – ее очень хвалят, она доступно объясняет материал. По большей части она сейчас берет на себя скольжение, вращения. Видно, как дети на глазах прибавляют.

Говорят: «Ты можешь быть хорошим спортсменом, но плохим тренером», – это совсем не про Усачеву. Даша начинает себя проявлять как очень хороший тренер. Дети ее слышат и понимают. Опыт она получила у Этери Георгиевны (Тутберидзе). То, что объясняли ей, она берет и передает еще что‑то свое», – рассказал Вернер.