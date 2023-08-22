«Усачева начинает проявлять себя как очень хороший тренер». Вернер о работе с фигуристкой на сборах

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Дарья Усачева Фигурное катание

Дарья Усачева продолжает тренерскую работу на сборах по фигурному катанию.

Об этом рассказал руководитель сборов Ice Skaters Association (I.S.A.) Александр Вернер. Ранее сообщалось, что 17-летняя Усачева может завершить спортивную карьеру.

«Даша – это молодой, начинающий тренер. Она выступает на сборе как ассистент тренера, помощник старшего тренера. Наглядно демонстрирует грамотную и правильную технику исполнения элементов. Дети с регионов у себя этого не видят, им очень интересно.

Дарья очень старательная, есть уже обратная связь от родителей – ее очень хвалят, она доступно объясняет материал. По большей части она сейчас берет на себя скольжение, вращения. Видно, как дети на глазах прибавляют.

Говорят: «Ты можешь быть хорошим спортсменом, но плохим тренером», – это совсем не про Усачеву. Даша начинает себя проявлять как очень хороший тренер. Дети ее слышат и понимают. Опыт она получила у Этери Георгиевны (Тутберидзе). То, что объясняли ей, она берет и передает еще что‑то свое», – рассказал Вернер.

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4 комментария

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Dmona1
Дашеньке огромных сил и терпения в тренерском цеху. Пусть всегда получится.
+3
0
+3
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Лемур
Ну то, что она сможет передать свой опыт, сомнений нет.
+2
0
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Роман Волков
Может действительно станет тренером.
Школу закончит и поступит на тренерскую специальность. Было бы желание.
Из таких как она, не реализовавших свои спортивные амбиции и получаются хорошие тренеры.
Удачи! Дашенька❤️✌️
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0
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