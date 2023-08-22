«Усачева начинает проявлять себя как очень хороший тренер». Вернер о работе с фигуристкой на сборах
Дарья Усачева продолжает тренерскую работу на сборах по фигурному катанию.
Об этом рассказал руководитель сборов Ice Skaters Association (I.S.A.) Александр Вернер. Ранее сообщалось, что 17-летняя Усачева может завершить спортивную карьеру.
«Даша – это молодой, начинающий тренер. Она выступает на сборе как ассистент тренера, помощник старшего тренера. Наглядно демонстрирует грамотную и правильную технику исполнения элементов. Дети с регионов у себя этого не видят, им очень интересно.
Дарья очень старательная, есть уже обратная связь от родителей – ее очень хвалят, она доступно объясняет материал. По большей части она сейчас берет на себя скольжение, вращения. Видно, как дети на глазах прибавляют.
Говорят: «Ты можешь быть хорошим спортсменом, но плохим тренером», – это совсем не про Усачеву. Даша начинает себя проявлять как очень хороший тренер. Дети ее слышат и понимают. Опыт она получила у Этери Георгиевны (Тутберидзе). То, что объясняли ей, она берет и передает еще что‑то свое», – рассказал Вернер.
Школу закончит и поступит на тренерскую специальность. Было бы желание.
Из таких как она, не реализовавших свои спортивные амбиции и получаются хорошие тренеры.
Удачи! Дашенька❤️✌️