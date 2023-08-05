Усачева – на вопрос об уходе от Тутберидзе: «Не комментирую»

Дарья Усачева не стала комментировать информацию о своем уходе от Этери Тутберидзе.

Ранее «Р-Спорт» сообщил, что фигуристка покинула группу Тутберидзе несколько дней назад и, скорее всего, не будет продолжать спортивную карьеру.

«Не комментирую», – сказала Усачева.

Фигуристка не выступала на соревнованиях с осени 2021 года, когда она получила тяжелую травму бедра на этапе Гран-при в Японии.