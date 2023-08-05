Усачева – на вопрос об уходе от Тутберидзе: «Не комментирую»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Дарья Усачева Фигурное катание

Дарья Усачева не стала комментировать информацию о своем уходе от Этери Тутберидзе.

Ранее «Р-Спорт» сообщил, что фигуристка покинула группу Тутберидзе несколько дней назад и, скорее всего, не будет продолжать спортивную карьеру. 

«Не комментирую», – сказала Усачева. 

Фигуристка не выступала на соревнованиях с осени 2021 года, когда она получила тяжелую травму бедра на этапе Гран-при в Японии. 

46 комментариев

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Не дергайте ребенка. Сложнейшее решение при ее любви к ФК.
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Я бы на месте Даши пошла учиться, получила образование и начала развиваться в чем-то новом. Смысл ей сейчас в 17 лет держаться за ФК, если там уже все понятно? Она красивая и ладная девочка, если хочет публичности, можно пойти на актерский. Столько всего интересного в этом мире. Смотрю иногда на бывших фигуристов и даже жалко, что немногие способны заниматься чем-то другим, даже если рано закончили.
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Правильно делает, что не комментирует. Что она ни скажи, перевернут десять раз.
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Не комментирует. Ну, и правильно делает!
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Ответ Irina037
Плющенко в шоу возьмет
Скорее Авер. Она больше его типаж
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Ожидаемо, что Даша завершит карьеру или будет на лайтах какое то время. Жаль, но проф. спорт не про здоровье.
В любом случае, она приобрела профессию, может работать тренером, на подкатках и в шоу.
+9
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Может, в парное или в танцы? Вон Аленка пытается. Жалко, такая статная девочка, нежная, ладная – бриллиант!
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После той травмы рада видеть Дарью Усачёву здоровой, с лёгкой походкой. Всё остальное сложится.
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Значит ушла
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Ответ Софья Кот
Комментарий скрыт
Вы из гарема пишете?))
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Ответ Беглый*
Вряд ли Усачева захочет находиться в токсичном сообществе
Она всю карьеру находится в подобном сообществе)
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Алогичная Ванесса вообще в курсе какие ноунеймы порой катаются у Плющенко?
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Захочет человек - сам все расскажет, объявит официально. Как же неприятны журналисты, которые пытаются хайпануть любым способом.
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Ох, когда так говорят, значит расстались не очень(
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Ответ Софья Кот
Комментарий скрыт
Тяжелый жизненный опыт?
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Ответ Mion
Я бы на месте Даши пошла учиться, получила образование и начала развиваться в чем-то новом. Смысл ей сейчас в 17 лет держаться за ФК, если там уже все понятно? Она красивая и ладная девочка, если хочет публичности, можно пойти на актерский. Столько всего интересного в этом мире. Смотрю иногда на бывших фигуристов и даже жалко, что немногие способны заниматься чем-то другим, даже если рано закончили.
Согласна с Вами . Я тоже удивляюсь , перед ними столько возможностей получить качественное образование , а редко , кто к этому стремится . Не хочу никого задеть , это лишь предположение . Спортсмены же не привыкли к полноценной учёбе , может в этом причина ? Они с детства на катке , а школа , институт как бы второстепенны .
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Теперь Даше можно сосредоточиться на учёбе, выбрать профессию по душе и призванию. Участвовать в ледовых шоу, если будут предложения. Это позволит материально себя обеспечивать. Удачи !
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Ответ Mion
Я бы на месте Даши пошла учиться, получила образование и начала развиваться в чем-то новом. Смысл ей сейчас в 17 лет держаться за ФК, если там уже все понятно? Она красивая и ладная девочка, если хочет публичности, можно пойти на актерский. Столько всего интересного в этом мире. Смотрю иногда на бывших фигуристов и даже жалко, что немногие способны заниматься чем-то другим, даже если рано закончили.
Отучится, и ФК можно не бросать, тренеры хорошо зарабатывают даже на одних подкатках. Не пропадет
+2
0
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Когда нибудь прокомментирует
+3
-1
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Нет слов, чтобы описать мою печаль...
Очень ей симпатизировала.
Все-таки верится с трудом в то, что она перестанет тренироваться.
Лично я не верю.
+2
-1
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Кто ж с пальто бодаться будет. Хотя, Касторка не сдерживалась (респект ей)
+13
-12
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Ответ Беглый*
Вряд ли Усачева захочет находиться в токсичном сообществе
Поэтому и ушла от Этери ?)))
+6
-5
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Ответ Анна Лисина
Ожидаемо, что Даша завершит карьеру или будет на лайтах какое то время. Жаль, но проф. спорт не про здоровье. В любом случае, она приобрела профессию, может работать тренером, на подкатках и в шоу.
Что-то в шоу то как раз не берут. А тренеров - туева куча.
+1
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Ответ Jul Khrom
Скорее Авер. Она больше его типаж
Да, у Авера в основном пенсионеры и катают
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Ответ Беглый*
Ушла от Этери, потому что травма, да и не факт, что окончательно, неизвестно какова её роль будет там в дальнейшем. Но это же не значит, что нужно бежать к Рудковским и становиться нерукопожатной)
А как Вы определяете рукопожатность лиц совершенно Вам незнакомых? Которых Вы видите только на экране, читаете вью? Ведь нам показывают только то, что дяди с ТВ сочтут нужным, правильным. Только по картинке?
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