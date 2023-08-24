Иоланда Чен: «Тутберидзе войдет в категорию великих. Но не сегодня. Еще две-три Олимпиады, и можно об этом говорить»

Теги сборная России Иоланда Чен женское катание Этери Тутберидзе Фигурное катание

Иоланда Чен объяснила, почему не считает Этери Тутберидзе великим тренером.

Ваша фраза: «Этери Тутберидзе великим тренером не считаю. Вот Чайковская – да, Тарасова – да». Готовы подписаться под этим и сейчас?

– Пока да. Она прекрасный тренер, но я говорю про количество чемпионов. Мне нравится, что у нее есть система, пусть даже жесткая. Но чтобы стать великим – нужно проработать на этом уровне много лет.

Тарасова, Чайковская, Мишин, Москвина, Покровская, Винер, Стыркина, Загорулько – это мастодонты. Они десятилетиями воспитывали чемпионов. Этери Георгиевна пока в этот ряд явно не встает. 

Но три Олимпиады ее ученицы выиграли.

– А у Тарасовой во всех видах побеждали: и девочки, и мальчики, и пары, и танцы. Кого там только не было! И сравнивать их как величины пока нельзя. Но это не обидно. Я вот не была олимпийской чемпионкой и даже не подумаю оскорбляться, если меня не выигрышно сравнят с тем, кто брал медали на Играх. Это статус. Этери Георгиевна – прекрасный тренер, но в эту когорту пока не вошла. Другое дело, что она – молодая женщина и все у нее еще впереди. 

Ее фанаты теперь снова пройдутся по вам.

– Но это мое мнение. Что мне теперь, не говорить его? Тутберидзе очень симпатична как тренер, нравится за ней наблюдать, но если говорить про абсолютные величины, то я думаю вот так.

Сколько должны выиграть ее ученики, чтобы она стала великой?

– Много. И было бы интересно, чтобы в разных ипостасях. А когда станет? Как говорили в Советском Союзе – по выслуге лет. Давайте вспомним, когда великими стали Мишин и Тарасова. Еще две-три Олимпиады, и можно начинать об этом говорить. Я уверена, что Тутберидзе войдет в эту категорию. Но не сегодня, – отметила Чен.

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11 комментариев

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Anna
А у Мишина в разных видах что ли ученики ОИ выигрывали? Что за новые требования?)
+13
-1
+12
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selso99
Что за словесный понос от Чен на весь день???
+10
-2
+8
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Oleandra
Великие великими, но в планах на ОИ и ЧМ у нас стабильно стоят только ученицы Этери.. остальные - как повезёт.
+9
-2
+7
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Anna Stefan
Что в голове этой женщины?🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
+5
-1
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Darth_Pershman
Ответ selso99
Что за словесный понос от Чен на весь день???
Админам скучно.
+3
0
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Ann P
Пусть сначала допустят на еще три Олимпиады, в идеале, на все
+2
0
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Sgi
Ответ Anna
А у Мишина в разных видах что ли ученики ОИ выигрывали? Что за новые требования?)
Вы статью читали ?) про Тарасову про разные виды. Про Мишина - за выслугу лет. Напрягитесь , прочтите прежде чем комментировать
+3
-1
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Ромашка17
Некоторые в ФК будут "велИки" по заносу через кабинеты и договорняки с судьями. Скоро всё откроется, сколько веревочке ни виться…
+2
-1
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Александр Скворцов
Хорошо сказал об Этери её соратник и товарищ по тренерскому труду Сергей Дураков: ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!
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Блинчик
Предлагаю сразу признать Тутберидзе великой, а олимпиады пропустить.))
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