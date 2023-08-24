Иоланда Чен: «Тутберидзе войдет в категорию великих. Но не сегодня. Еще две-три Олимпиады, и можно об этом говорить»

Иоланда Чен объяснила, почему не считает Этери Тутберидзе великим тренером.

– Ваша фраза: « великим тренером не считаю. Вот Чайковская – да, Тарасова – да». Готовы подписаться под этим и сейчас?

– Пока да. Она прекрасный тренер, но я говорю про количество чемпионов. Мне нравится, что у нее есть система, пусть даже жесткая. Но чтобы стать великим – нужно проработать на этом уровне много лет.

Тарасова, Чайковская, Мишин, , Покровская, Винер, Стыркина, Загорулько – это мастодонты. Они десятилетиями воспитывали чемпионов. Этери Георгиевна пока в этот ряд явно не встает.

– Но три Олимпиады ее ученицы выиграли.

– А у Тарасовой во всех видах побеждали: и девочки, и мальчики, и пары, и танцы. Кого там только не было! И сравнивать их как величины пока нельзя. Но это не обидно. Я вот не была олимпийской чемпионкой и даже не подумаю оскорбляться, если меня не выигрышно сравнят с тем, кто брал медали на Играх. Это статус. Этери Георгиевна – прекрасный тренер, но в эту когорту пока не вошла. Другое дело, что она – молодая женщина и все у нее еще впереди.

– Ее фанаты теперь снова пройдутся по вам.

– Но это мое мнение. Что мне теперь, не говорить его? Тутберидзе очень симпатична как тренер, нравится за ней наблюдать, но если говорить про абсолютные величины, то я думаю вот так.

– Сколько должны выиграть ее ученики, чтобы она стала великой?

– Много. И было бы интересно, чтобы в разных ипостасях. А когда станет? Как говорили в Советском Союзе – по выслуге лет. Давайте вспомним, когда великими стали и Тарасова. Еще две-три Олимпиады, и можно начинать об этом говорить. Я уверена, что Тутберидзе войдет в эту категорию. Но не сегодня, – отметила Чен.

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