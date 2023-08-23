Максим Маринин: «Я рыдал за кулисами, когда увидел, как Костомаров возвращается на лед и идет к своей жене»

Теги Оксана Домнина Роман Костомаров Максим Маринин Фигурное катание

Максим Маринин отреагировал слезами на появление Романа Костомарова на льду.

Накануне олимпийский чемпион вышел к зрителям в шоу Ильи Авербуха в Сочи. В этом году он перенес несколько ампутаций из-за осложнений на фоне пневмонии. 

«Честно скажу, я рыдал за кулисами, когда увидел, как Роман Костомаров возвращается на лед и идет к своей жене. Я не могу себе представить, что вынесла его семья в те минуты, когда Роман был на грани жизни и смерти, что переживала Оксана (Домнина). Большое испытание прошла семья, и прошел сам Роман Костомаров – люди сделали все, что в их силах, и они справились.

И теперь мы видим, как человек вновь с нами, снова на льду. У него хватило сил и мужества вернуться. Это поражает. Так что после выступления на шоу я был эмоционально опустошен», – сказал олимпийский чемпион в парном катании.

Роман Костомаров вернулся на лед в шоу – это пронзительный номер с женой💪

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