Оксана Домнина: «Костомаров хотел, чтобы я вернулась на лед. И я очень рада, что мы здесь вместе, вся наша семья тут»

Оксана Домнина высказалась о выходе Романа Костомарова на лед.

Супруги представили совместный номер в шоу Ильи Авербуха. Костомаров вышел на лед впервые после болезни – из-за осложнений на фоне пневмонии он перенес несколько ампутаций.

«Думаю, все прекрасно видели, какие у нас были эмоции. Безусловно, это наше совместное решение.

Рома хотел, чтобы я вернулась на лед. И я очень рада, что мы здесь вместе, вся наша семья тут. Большое счастье, что мы приехали сюда», – сказала чемпионка мира в танцах на льду.

«Думал, мне сделают укол и через час я вернусь домой». Костомаров выписан после 175 дней в больнице

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