Оксана Домнина: «Костомаров хотел, чтобы я вернулась на лед. И я очень рада, что мы здесь вместе, вся наша семья тут»

Теги Оксана Домнина Роман Костомаров танцы на льду ледовые шоу Фигурное катание

Оксана Домнина высказалась о выходе Романа Костомарова на лед.

Супруги представили совместный номер в шоу Ильи Авербуха. Костомаров вышел на лед впервые после болезни – из-за осложнений на фоне пневмонии он перенес несколько ампутаций. 

«Думаю, все прекрасно видели, какие у нас были эмоции. Безусловно, это наше совместное решение.

Рома хотел, чтобы я вернулась на лед. И я очень рада, что мы здесь вместе, вся наша семья тут. Большое счастье, что мы приехали сюда», – сказала чемпионка мира в танцах на льду.

«Думал, мне сделают укол и через час я вернусь домой». Костомаров выписан после 175 дней в больнице

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6 комментариев

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Elena Savanuk
Оксана и Роман продолжают идти по жизни рука об руку, а сверх тяжелые испытания , выпавшие на долю данной пары, только укрепили их любовь, и теперь наступила светлая полоса в их совместной жизни. Роман чудесным образом за короткий промежуток времени встал на ноги , теперь дело за восстановлением верхних конечностей.
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Mari Gams
Большое счастье , что вы есть друг у друга , Рома и Оксана , здоровья , сил , любви вам !
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Alex1104
Я вот верю, что он встанет на коньки. Большая сила духа.
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Александр Скворцов
Дай Бог счастья семье Романа!
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Andreir888
Оксана - великая женщина! Безмерное уважение и нижайший поклон!
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Стюардесс по имени Жанн
Ответ Alex1104
Я вот верю, что он встанет на коньки. Большая сила духа.
ты хотел сказать на ноги ?
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