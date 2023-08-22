Илья Авербух: «Осторожно предложил Костомарову поучаствовать в шоу, он сразу согласился. Роман присутствовал на всех тренировках»

Авербух рассказал, что Роман Костомаров сразу согласился принять участие в шоу.

Олимпийский чемпион сегодня вышел на лед к зрителям шоу в Сочи. Ранее Костомаров перенес несколько ампутаций из-за осложнений на фоне пневмонии, он провел в больнице полгода.

«Работали над этим изначально. Осторожно ему предложил, он сразу согласился. Не раз приезжал к нему домой, думали, как это лучше представить. Рома присутствовал на всех тренировках, а финал родился от истории писем.

Идея возникла год назад. Родилась от того, что случилась драматическая история с Ромой. Сначала хотелось отменить запланированный тур. Решили, что он будет посвящен Роме.

В каждом зале собирали письма о любви от наших зрителей. Выставляли боксы, куда люди после каждого шоу клали свои письма. Передали все и Оксане. Потом болезнь начала отступать, начали общаться с Ромой.

Он мне как-то сказал, что (Домнина) должна вернуться на лед. Это показывает его огромную силу. Тогда и родилась идея, что именно в Сочи нужно дать премьеру нашего шоу «Письма любви».

Мне хотелось, чтобы вся программа была для Ромы. Сейчас это очень важно. Постарался сделать театральную программу, больше для взрослых.

Много драматических номеров, где надо не только аплодировать и умиляться. Мне кажется, зрители это почувствовали, несмотря на отдых», – сказал хореограф и постановщик ледовых шоу.

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