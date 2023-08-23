Нугуманова о тренерской мечте: «Чтобы мои ученики исполняли хорошие прыжки, стабильно катались. Сама практически всегда чисто выступала, без ошибок»

Фигуристка Елизавета Нугуманова рассказала о желании стать тренером.

– Были новости, что ты станешь тренером в академии . Но при этом ты говоришь, что мечта – работа на телевидении.

– Да, сейчас мы ведем переговоры. Если в итоге договоримся – смогу совмещать, одно другому не мешает. Тренерство будет занимать не весь мой день.

– Как возник вариант с этой академией?

– Разговаривали с о новой школе, она предложила мне поработать у них.

– У тебя был не самый удачный опыт с тренером. Чего ты точно не будешь делать, работая с детьми?

– Никогда не стану оскорблять, сильно кричать. Буду пытаться разговаривать, находить общий язык. Ругать за то, что не получилось на соревнованиях – неправильно. Нужно вести диалог и делать выводы, а не орать. Правильное решение при неудачах – проводить анализ и находить причины.

– Не будет ли в таком случае ребенок недисциплинированным?

– У меня будут дети старших возрастов, уже с дисциплиной. Вообще когда приходят в спорт, практически все уже понимают. На меня никогда не действовал крик тренеров, когда говорили: «Ты ужасная, посмотри на себя». Это только угнетало. Я со своими ребятами так делать не буду.

– Давай представим: ты тренируешь уже год. Что было бы тренерской мечтой?

– Чтобы мои ученики исполняли хорошие прыжки, стабильно катались. Я могу передать этот опыт и рассказать секреты. Сама практически всегда чисто выступала, без ошибок. Была психологическая стабильность.

Для фигуриста сейчас самое сложное – выиграть чемпионат России, конкуренция нереальная. Ну а вообще, я верю, что со временем в мире все разрешится и мы будем выступать на международной арене, – сказала .

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