Нугуманова о тренерской мечте: «Чтобы мои ученики исполняли хорошие прыжки, стабильно катались. Сама практически всегда чисто выступала, без ошибок»

Теги сборная России женское катание Яна Рудковская Елизавета Нугуманова Академия Плющенко Фигурное катание

Фигуристка Елизавета Нугуманова рассказала о желании стать тренером.

– Были новости, что ты станешь тренером в академии Плющенко. Но при этом ты говоришь, что мечта – работа на телевидении.

– Да, сейчас мы ведем переговоры. Если в итоге договоримся – смогу совмещать, одно другому не мешает. Тренерство будет занимать не весь мой день.

– Как возник вариант с этой академией?

– Разговаривали с Яной Рудковской о новой школе, она предложила мне поработать у них.

– У тебя был не самый удачный опыт с тренером. Чего ты точно не будешь делать, работая с детьми?

– Никогда не стану оскорблять, сильно кричать. Буду пытаться разговаривать, находить общий язык. Ругать за то, что не получилось на соревнованиях – неправильно. Нужно вести диалог и делать выводы, а не орать. Правильное решение при неудачах – проводить анализ и находить причины.

– Не будет ли в таком случае ребенок недисциплинированным?

– У меня будут дети старших возрастов, уже с дисциплиной. Вообще когда приходят в спорт, практически все уже понимают. На меня никогда не действовал крик тренеров, когда говорили: «Ты ужасная, посмотри на себя». Это только угнетало. Я со своими ребятами так делать не буду.

– Давай представим: ты тренируешь уже год. Что было бы тренерской мечтой?

– Чтобы мои ученики исполняли хорошие прыжки, стабильно катались. Я могу передать этот опыт и рассказать секреты. Сама практически всегда чисто выступала, без ошибок. Была психологическая стабильность.

Для фигуриста сейчас самое сложное – выиграть чемпионат России, конкуренция нереальная. Ну а вообще, я верю, что со временем в мире все разрешится и мы будем выступать на международной арене, – сказала Нугуманова.

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13 комментариев

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Lada
Не помню у неё чистых выступлений без ошибок. Всегда гора недукрутов.
+17
0
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Lina T.
"У меня будут дети старших возрастов, уже с дисциплиной."
А откуда они возьмутся? Сразу готовые с дисциплиной??)
+15
-1
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Алеся Ткаченко
Нугуманова,вспомни свои прокаты.Ты же недокручивала,все что крутится,а что не крутится,ты крутила и недокручивала.Это называется без ошибок.
+7
0
+7
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ИннаВБ
Ответ Lada
Не помню у неё чистых выступлений без ошибок. Всегда гора недукрутов.
Ну вот и будет учить😀Интересно найдутся ли те родители, которые за такую учёбу ещё и платить согласятся😇
+4
0
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Valdai
Сколько фигуристок ушло в тренеры, только единицы становятся настоящими тренерами с большой буквы.
+3
0
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galik55
Настя, лукавишь, прыжки часто не докручивала.Но надо отдать должное презентация и вращения были хороши.
+3
0
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Irina Kistler
Ответ Lina T.
"У меня будут дети старших возрастов, уже с дисциплиной." А откуда они возьмутся? Сразу готовые с дисциплиной??)
можно начать с группы здоровья- пенсионеров или кому за 50, очень популярны сейчас в Европе на искуственном льду ( чтобы не разгонялись)
+2
0
+2
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AreYou
Лиза совсем не оставляет шансов её полюбить. Язык мой - враг мой
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Lina T.
Ответ Irina Kistler
можно начать с группы здоровья- пенсионеров или кому за 50, очень популярны сейчас в Европе на искуственном льду ( чтобы не разгонялись)
и назвать их "дети"))
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Orange carrot
Дети старших возрастов еще означают дисциплину. Лиза тому пример.
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Юра Плисецкий
Совмещать тренерство и телевидение? Такое пока только у Транькова получалась.
Думал, Нугуманова нацелилась на новую школу в Китае.
Энергичная девушка.
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Адриана
Настя! Все (почти) прыжки были недокрученными. Слишком много в тебе самолюбования, причём во всём.
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