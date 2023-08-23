Анжелика Крылова: «Не скажу, что танцы сверхтравматичны, но травмы у нас есть, к сожалению. Каждый день кто-то падает на тренировке»

Анжелика Крылова высказалась о травмах в танцах на льду.

«С введением новых правил появилось много обязательных элементов и в ритмическом танце, и в произвольном. У танцоров должна быть сильно выраженная реберность, которую оценивают технические бригады. Это очень сложно, и мы над этим много работаем.

У одиночников на ребра так досконально не смотрят, а у нас чуть ли не под микроскопом их проверяют в замедленной съемке! Нельзя поменять ребро, иначе не получишь уровень. Обычный зритель, наверное, всего этого совсем не замечает, но для нас данный момент очень важен.

В танцах на льду сложные вращения и поддержки. При этом желательно постоянно придумывать что-то новое. Я стараюсь своим парам регулярно давать новые элементы на высокие уровни. Чтобы им не было скучно катать одно и то же. Очень много над этим также работаем», – сказала .

«Травм в танцах на льду много: чаще всего страдают колени, спина. Сейчас наш вид стал еще более травмоопасным, потому что появилось много сложных акробатических элементов.

Не скажу, что танцы сверхтравматичны, но травмы у нас есть, к сожалению. Каждый день кто-то падает на тренировке: то на копчик, то на спину, то на колени, то на голову. Случаются порезы», – цитирует Крылову «Чемпионат».

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