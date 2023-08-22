Илья Княжук: «Не понимаю пренебрежительного отношения к парному катанию. Хотя в бытность одиночником думал: парное – никогда в жизни»

Теги сборная России пары Илья Княжук Наталья Хабибуллина Фигурное катание

Хабибуллина и Княжук поделились мнением об отношении к фигуристам-парникам.

– Многие одиночники считают переход в парное катание своего рода игрой на понижение. В точности как в известной поговорке: не умеешь прыгать — вставай в пару.

Илья КняжукВот сейчас, работая в паре, я вообще не понимаю пренебрежительного отношения к этой дисциплине. Хотя раньше, в бытность одиночником, примерно так и думал, как вы сказали. Какое парное? Да никогда в жизни!

Наталья Хабибуллина: В одиночном катании, как ни крути, во все времена наиболее важной составляющей были сложные прыжки, поэтому, возможно, со стороны кажется, что парам проще.

Из серии: прыгнул тройной тулуп, тройной сальхов – и дело сделано. Между тем и в парном катании сейчас все очень сильно усложняется.

– У той поговорки, кстати, было продолжение: не получается в парном катании – иди в танцы.

Княжук: Тоже большое заблуждение, кстати. Танцы – это о-о-очень тяжело. Я бы не смог.

Хабибуллина: Посмотреть любую тренировку – танцоры два часа, а то и больше, просто скользят, отрабатывают каждый шаг. Я бы так тоже не смогла, наверное.

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2 комментария

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Katerina Sunny
Не думаю, что это пренебрежение. Просто в парном очень много риска, особенно для партнерш. И при этом невозможность всё держать под контролем самой.
Но в парное и танцы, в основном, идут, потому что не выдерживают конкуренции именно в прыжках, в одиночном они основной элемент и по количеству и по базовой стоимости.
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NataliaB.3003
Нет никакого пренебрежительного отношения к парному катанию... Илья наверное хочет сказать, что оно не так мегараскручено, как женское, особенно в эпоху ТЩК, или ЗагиМед.
Но на ветках парного всегда интересно, и страстей много даже. Потому что парники у нас сильные и способны навязать конкуренцию. Ну и БК с МиГами теперь как бы в роли главных противников..
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