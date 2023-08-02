«Будет не похоже на то, что было до этого. В короткой программе что-то красное, огненное, а в произвольной – драматичное». Хабибуллина и Княжук о новых постановках

Фигуристы Наталья Хабибуллина и Илья Княжук рассказали о программах на новый сезон.

В минувшем сезоне пара занимала шестое место на чемпионате России и четвертое в финале Гран-при страны.

– Илья (Авербух) сказал, что ваша короткая программа станет событием в мире фигурного катания.

Княжук: Ха-ха, не знаю, станет она событием или нет, но программа, как нам кажется, очень достойно поставлена.

Хабибуллина: Мы постараемся ее показать так, как было задумано.

Княжук: Да, главное кататься без ошибок, и тогда программа будет в полной мере продемонстрирована – так, как она была поставлена. А так Илья Изяславич, конечно, очень классный постановщик. Взять хотя бы его постановку для Алексея Ягудина на «Русском вызове» – это просто мировой шедевр!

– Можете дать хоть какой-нибудь намек, какими будут программы? Чего нам ждать?

Хабибуллина: Это будет не похоже на то, что было до этого.

Княжук: В короткой программе будет что-то красное, что-то огненное. Можно так сказать. А в произвольной что-то драматичное.

Хабибуллина: Черное.