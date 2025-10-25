  • Спортс
  • Василий Соловьев: «Сидя на комментаторской позиции, ты не можешь все запомнить, так не бывает. Помнить все наизусть – это что за аттракцион такой?»
17

Василий Соловьев: «Сидя на комментаторской позиции, ты не можешь все запомнить, так не бывает. Помнить все наизусть – это что за аттракцион такой?»

Василий Соловьев поделился мнением о комментировании фигурного катания.

Соловьев не комментировал фигурное катание с 2014 года, но вернулся на Первый канал в этом году.

«20 лет я работал на этих рефлексах – ну куда они все денутся? А матчасть... Ну вот там говорят: он не знает, он что-то забыл. Как будто у меня амнезия. Сидя на комментаторской позиции, ты не можешь все равно все запомнить, так не бывает!

Ты должен быть подготовленным. А подготовлен ты, потому что у тебя здесь пачка бумаги, у тебя в компьютере открыта куча вкладок. Помнить наизусть список всех людей на свете с ФИО и кто когда родился – это что за аттракцион такой?

Не, у меня человек такой был в жизни. Он, правда, не комментировал фигурное катание, он был завучем в музыкальном училище. Когда мы приходили к нему, он говорил: почему вы опоздали? Ну, потому что автобус не пришел. А он наизусть знал всю карту Москвы и все маршруты автобусов. И он говорил: вам нужно было перейти на другую улицу, сесть на такой-то автобус, и вы бы успели.

Но это другой аттракцион, не из этого мира. Вроде как не за энциклопедические знания берут комментаторов, а за другие вещи. Я всю жизнь работал комментатором, который в Америке называется colour. Это расцветка, цвет. Это человек, который дает эмоцию, который дает общее настроение. Вне зависимости от того, что происходит с экспертом. Так же и здесь.

Вот интересная штука. Ты как пулемет выдаешь все технические штучки, которые только что откатали спортсмены. Некоторые из них настолько очевидны... Вот, например, ты говоришь: здесь прыжок сделали на большом расстоянии.

Ну что, я за 30 лет не знаю, что ли, что прыжок на большом расстоянии – это не очень хорошо для оценки? Я знаю. Но когда я сижу с экспертом, это даже как-то не комильфо говорить. Я не тот человек, который будет: ой, он упал! Ой, он сделал четверной риттбергер! Чтобы вот это выкрикнуть быстрее тебя.

Мне это не надо, зачем? За технику отвечаешь ты. Буду сидеть один – буду говорить, что они на разном расстоянии откатались, или там шуршит конек», – сказал Соловьев в интервью Максиму Транькову на Первом канале.

Василий Соловьев: «В эфирах специально исполняю роль такого «идиота», который задает вопросы от имени потребителей»

«Я пришел на Первый канал винтиком или шпунтиком». Василий Соловьев – о возвращении в фигурное катание

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoВасилий Соловьев
телевидение
logoМаксим Траньков
