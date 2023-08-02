Хабибуллина о прыжках: «Базу мне дала группа Тутберидзе. Оттуда эта база держится и не забывается»

Фигуристка Наталья Хабибуллина назвала заслуги Этери Тутберидзе в прыжковой подготовке.

Хабибуллина выступает в паре с Ильей Княжуком. В минувшем сезоне они заняли шестое место на чемпионате России и четвертое в финале Гран-при страны.

– У вас очень сложный прыжковый контент. Откуда у вас такая база? Тройные лутцы, ещё и в каскаде – это прорыв для парного катания.

Хабибуллина: Мне дала базу группа Этери Георгиевны Тутберидзе. Я прокаталась там полтора года перед парным катанием, там мне поставили все тройные прыжки. Оттуда эта база держится и не забывается.

Княжук: Я с детства был в лучших школах, мне повезло. Я освоил классику выучивания сложных элементов. В детстве я катался в Одинцово, в своем родном городе, у Юлии Валерьевны Воробьевой. Дальше я был в ЦСКА – там мне дали прыжковую базу Марина Леонидовна Селицкая и Ирина Вадимовна Щербакова. Более сложные элементы – тройной аксель, четверные прыжки – я выучил в УОР №4 у Ильи Климкина.

– У вас и так достаточно сложный контент, но все же: планируете ли вы усложняться дальше?

Княжук: Да, конечно. То, что мы делаем сейчас – это не максимум. Посмотрим, пока не будем ничего говорить.

Хабибуллина: Для начала нужно показать.

– Это касается четверных элементов?

Княжук: Много чего.

Хабибуллина: Улучшение своих элементов и, возможно, усложнение.

Княжук: Прыжки мы каждый год усложняем. Мы делали лутц – ойлер – сальхов в юниорах, потом решили лутц с двумя дупелями делать. На следующий год мы должны еще усложниться. И так год за годом.

Хабибуллина: Потом дойдем до всех четверных, ха-ха.

Княжук: Четверной лутц с места.

– Как вы считаете, четверные прыжки возможны в парном катании?

Княжук: Парное катание с каждым годом эволюционирует.

Хабибуллина: Сейчас в парное катание переходят ребята, которые прыгают четверные, поэтому я думаю, что в ближайшем будущем точно возможно.