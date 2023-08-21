Анна Левковец: «К сезону решили обновить обе программы Яметовой, хотя и были мысли о том, чтобы оставить на этот год короткую»

Теги сборная России женское катание Светлана Соколовская контрольные прокаты ТАСС Вероника Яметова Анна Левковец Фигурное катание

Тренер Елена Левковец рассказала о новых программах фигуристки Вероники Яметовой.

«Вероника с позитивом смотрит на предстоящий сезон, она чуть подросла, отлично выглядит. К предстоящему сезону решили обновить обе программы, хотя и были мысли о том, чтобы оставить на этот год ее короткую.

Да, в ней были свои фишки, они с Вероникой и останутся, но мы не хотим идти проторенной дорожкой, нужно что-то новое. Вчера как раз завершили работу над постановкой.

Совсем скоро у нас состоятся областные прокаты, в которых мы всегда принимаем участие, чтобы услышать мнение бригады наших специалистов.

Что касается контрольных прокатов в Москве, то с этим вопросом определенности пока нет, тем более, 19 сентября мы планируем участие в первом турнире в Екатеринбурге. У нас вообще в этом году будет очень насыщенный календарь», – сказала Левковец. 

Тренер также заявила, что совместные июньские сборы Яметовой с группой Светланы Соколовской пошли фигуристке на пользу.

«Считаю, мы правильно сделали, приняв решение об этих сборах. Веронике нужно было пообщаться со спортсменами нашей команды. От этого только плюсы, тем более, что Вероника – очень коммуникабельный человек», – добавила Левковец. 

Прокаты сборной Екатеринбурга пройдут 2 сентября, прокаты сборной России состоятся 16 и 17 сентября в Москве.

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3 комментария

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galik55
Веронике новых интересных постановок , если не получится попасть на контрольные прокаты, то лучше подготовиться к соревнованиям , добавить фишечки. Ждем Веронику, удачи
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Светлана Менова
Уточнение: сборной Екатеринбурга нет, есть сборная Свердловской области.
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N-fox
Короткая была просто огонь, но молодцы, что решили ставить новое! Жду с нетерпением КП и начала сезона, где можно будет увидеть Вернонику и всех наших звездочек и звезд!
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