Яметова об аннулировании ее баллов на Кубке Первого канала: «Не особо расстроилась, отнеслась нейтрально. Судей в этой ситуации понимаю»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Софья Самодурова Кубок Первого канала по фигурному катанию Вероника Яметова Анна Левковец Фигурное катание

Вероника Яметова рассказала о своей реакции на вычет баллов на Кубке Первого канала.

Анастасия Зинина, выступавшая за команду «Нас не догонят», не смогла завершить прокат короткой программы из-за травмы. Организаторы приняли решение вычесть наименьшие баллы фигуристки из команды «Красная машина» – ей оказалась Яметова.

– Самое главное, чему научились в этом сезоне?

– Думаю, не стесняться, верить в себя и...

Елена Левковец: Наверное, урок был, когда Вероника на чемпионате России поймала Софью Самоделкину.

– Кстати, да. Я прыгала каскад, Софа, меня не увидела, мы столкнулись. Но я сориентировалась и поймала ее.

– А какое самое яркое событие?

Кубок Первого канала. Я там выступала впервые, эмоции невероятные!

– Как отреагировали на то, что ваши баллы за короткую программу решили не учитывать? Болельщикам это очень не понравилось.

– Честно говоря, не особо расстроилась, отнеслась нейтрально. Судей в этой ситуации понимаю, так что обид точно нет. Нормально восприняла, – сказала фигуристка.

После жесткого падения Зинину со льда увели врачи. Из-за этого изменен регламент Кубка Первого канала – Загитова против

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sky Smoker
Ясетова с её крышесносной короткой программой для меня лично самое яркое открытие сезона!
Прекрасный пример того, что талантливые звездочки зажигаются и показывают свои способности даже в провинции.
+42
-3
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iririna
Талантливая девочка!Запомнилась своей короткой программой.В ней столько уверенности,выносливости.Прыжки прямо штамповала.Успехов ей в фигурнокатательной карьере.Интересно какими программами порадует в новом сезоне.
+27
-2
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Токарев
Надеюсь она короткую программу оставит ещё на один сезон.
+23
-3
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
Хорошая девчонка, со спортивным характером, психологически устойчивая и с качественными прокатами программ. Удачи и успеха в новом сезоне !
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kareglazaya
Журналисты и фанаты устроили какую-то истерию на пустом месте.
Отсутствие заранее оговоренных правил на случай снятия спортсмена - это, конечно, ошибка организаторов, но искать в их решении предвзятость и заговор против спортсменки не из Москвы было глупо.
+14
-4
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валерий Петров
Ответ Алексей Токарев
Надеюсь она короткую программу оставит ещё на один сезон.
Да, КП у нее зажигательная
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Molly
Ответ Альфира Смирнова
Не в ошибке дело, а в преднамеренности умысла--- аннулировали баллы у красных в угоду синим . Федерация не первый год в спорте и знает общепринятые правила-- если соперник выбывает, то не может претендовать на победу и у другого не обнуляют баллы ради паритета сторон.
Дело вообще не в особом отношении к синим. Также бы поступили, если бы в красных травмировалась спортсменка. Дело в интриге, которую хотели сохранить до конца соревнований. Шоу бизнес и ничего личного.
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Verysia
Пусть не покидает уверенность, успехов в новом сезоне.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Альфира Смирнова
Ответ Kareglazaya
Журналисты и фанаты устроили какую-то истерию на пустом месте. Отсутствие заранее оговоренных правил на случай снятия спортсмена - это, конечно, ошибка организаторов, но искать в их решении предвзятость и заговор против спортсменки не из Москвы было глупо.
Не в ошибке дело, а в преднамеренности умысла---
аннулировали баллы у красных в угоду синим .
Федерация не первый год в спорте и знает общепринятые правила-- если соперник выбывает, то не может претендовать на победу и у другого не обнуляют баллы ради паритета сторон.
+15
-10
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mariaku
Ходила на трибуны на Кубок Первого во многом ради Вероники, с начала сезона мечтала своими глазами увидеть в дорожке шагов в кп легендарный слайдинг назад в шпагате - названия не придумали для её авторского хореодвижения! Ника - самородок! Для неё, может, и правильно не рваться в московские тренерские штабы. Всегда очень поддерживаю фигуристов из регионов.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rush
Ответ andrej shabanov
Ну по традиции, фаны такой срач устроили, ещё Загитову ни за что бомбанули типа... Человек просто спокойно отнёсся, без всяких эмоций и истерик, вот всегда так...
Это вью запаздалое. Известен результат-красные победили.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rush
Ответ Kareglazaya
Журналисты и фанаты устроили какую-то истерию на пустом месте. Отсутствие заранее оговоренных правил на случай снятия спортсмена - это, конечно, ошибка организаторов, но искать в их решении предвзятость и заговор против спортсменки не из Москвы было глупо.
Команды соревновались.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
плюшевая Ракета
Ответ Mariaku
Ходила на трибуны на Кубок Первого во многом ради Вероники, с начала сезона мечтала своими глазами увидеть в дорожке шагов в кп легендарный слайдинг назад в шпагате - названия не придумали для её авторского хореодвижения! Ника - самородок! Для неё, может, и правильно не рваться в московские тренерские штабы. Всегда очень поддерживаю фигуристов из регионов.
Придумали уже давно название для еë авторского хореодвижения - фонарик называется...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kareglazaya
Ответ Альфира Смирнова
Не в ошибке дело, а в преднамеренности умысла--- аннулировали баллы у красных в угоду синим . Федерация не первый год в спорте и знает общепринятые правила-- если соперник выбывает, то не может претендовать на победу и у другого не обнуляют баллы ради паритета сторон.
Это всё-таки в первую очередь шоу, а уже во вторую - соревнование. Если бы сделали так, как делается на настоящих соревнованиях и оценили выступление снявшегося участника по правилам, то никакого турнира и интриги уже не было бы. Произвольные программы можно было уже не катать - отрыв между командами слишком большой. Вот и нашли способ хоть как-то уравнять.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rush
Ответ Molly
Дело вообще не в особом отношении к синим. Также бы поступили, если бы в красных травмировалась спортсменка. Дело в интриге, которую хотели сохранить до конца соревнований. Шоу бизнес и ничего личного.
У синих мальчики были экстра , с четверными.после фаер плей мальчики синих расслабились и завалили все все прыжки. Они на ПП все прыжки завалили и четверные и тройные.Даже при таких провальных прокатах синие проиграли красным всего 2 балла. Вот насколько они были крутые.
Поэтому" фаер плей" в угоду синим.
Но красные не оплашали.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий