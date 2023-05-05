Яметова об аннулировании ее баллов на Кубке Первого канала: «Не особо расстроилась, отнеслась нейтрально. Судей в этой ситуации понимаю»
Вероника Яметова рассказала о своей реакции на вычет баллов на Кубке Первого канала.
Анастасия Зинина, выступавшая за команду «Нас не догонят», не смогла завершить прокат короткой программы из-за травмы. Организаторы приняли решение вычесть наименьшие баллы фигуристки из команды «Красная машина» – ей оказалась Яметова.
– Самое главное, чему научились в этом сезоне?
– Думаю, не стесняться, верить в себя и...
– Елена Левковец: Наверное, урок был, когда Вероника на чемпионате России поймала Софью Самоделкину.
– Кстати, да. Я прыгала каскад, Софа, меня не увидела, мы столкнулись. Но я сориентировалась и поймала ее.
– А какое самое яркое событие?
– Кубок Первого канала. Я там выступала впервые, эмоции невероятные!
– Как отреагировали на то, что ваши баллы за короткую программу решили не учитывать? Болельщикам это очень не понравилось.
– Честно говоря, не особо расстроилась, отнеслась нейтрально. Судей в этой ситуации понимаю, так что обид точно нет. Нормально восприняла, – сказала фигуристка.
После жесткого падения Зинину со льда увели врачи. Из-за этого изменен регламент Кубка Первого канала – Загитова против
Прекрасный пример того, что талантливые звездочки зажигаются и показывают свои способности даже в провинции.
Отсутствие заранее оговоренных правил на случай снятия спортсмена - это, конечно, ошибка организаторов, но искать в их решении предвзятость и заговор против спортсменки не из Москвы было глупо.
аннулировали баллы у красных в угоду синим .
Федерация не первый год в спорте и знает общепринятые правила-- если соперник выбывает, то не может претендовать на победу и у другого не обнуляют баллы ради паритета сторон.
Поэтому" фаер плей" в угоду синим.
Но красные не оплашали.