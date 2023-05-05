Вероника Яметова рассказала о своей реакции на вычет баллов на Кубке Первого канала.

Анастасия Зинина, выступавшая за команду «Нас не догонят», не смогла завершить прокат короткой программы из-за травмы. Организаторы приняли решение вычесть наименьшие баллы фигуристки из команды «Красная машина» – ей оказалась .

– Самое главное, чему научились в этом сезоне?

– Думаю, не стесняться, верить в себя и...

– Елена Левковец: Наверное, урок был, когда Вероника на чемпионате России поймала Софью Самоделкину.

– Кстати, да. Я прыгала каскад, , меня не увидела, мы столкнулись. Но я сориентировалась и поймала ее.

– А какое самое яркое событие?

– канала. Я там выступала впервые, эмоции невероятные!

– Как отреагировали на то, что ваши баллы за короткую программу решили не учитывать? Болельщикам это очень не понравилось.

– Честно говоря, не особо расстроилась, отнеслась нейтрально. Судей в этой ситуации понимаю, так что обид точно нет. Нормально восприняла, – сказала фигуристка.

После жесткого падения Зинину со льда увели врачи. Из-за этого изменен регламент Кубка Первого канала – Загитова против