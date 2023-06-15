Вероника Яметова приехала на сбор группы Светланы Соколовской в Ереване
Фигуристка Вероника Яметова приехала на сбор группы Светланы Соколовской в Ереване.
«Яметова приехала на сбор в Ереван в мою группу по просьбе своего тренера Владимира Гнилозубова, с которым мы в отличных отношениях.
Он сейчас в отпуске, попросил, чтобы она потренировалась в конкурентной обстановке. Ни о каком переходе речи не идет», – рассказала Соколовская.
В группе Соколовской тренируются Марк Кондратюк, Александра Трусова, Софья Самоделкина, Александр Самарин и другие фигуристы.
В минувшем сезоне 15-летняя Яметова стала восьмой в финале Гран-при России и седьмой на чемпионате страны.
Вообще както бедняжек в фк нет сейчас.
Одно дело деградировать после мультиуси, есть шанс, что хоть чтото из уси останется, ну и тройные.
А Яметова после пубера начнет деградировать с низких, недокрученеых тройных в сторону двойных.
1) История с лоббированием просмотра у Тутберидзе какого-то бонзы из Екб - обычная басня для Спортса: пруфов не будет, верьте на слово.
2) Крайне занимателен факт - есть категория лиц, которые с пеной у рта порой доказывают, что они крайне успешные в реальной жизни люди и с высоты этого могут поучать. При этом у них отдых в Дубае считается мерилом успешности в жизни)) Как бы Дубай бывает разный - там порой туры дешевле, чем поездить по России
Посмотрите как она на тройной заходит через весь каток с полной концентрацией. Думаешь, что с такого разбега Вероника щас квад-лутц как сиганет. А на выходе низкий, недокрученный тройной.
И это в идеальные 15 лет, в подростковом теле. А Яметова по сложению нехрупкая совсем, крупненькой будет скоро.
Сравните как прыгали наши усишницы в 15 лет.
Ну а в принципе, у нас не принято подкатываться у другого тренера. Не припоминаю таких случаев, чтобы фигуристы ездили на сборы другого тренера. Напомните, пожалуйста, если такое было.
Поэтому думаю, что не просто так это.