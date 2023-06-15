Вероника Яметова приехала на сбор группы Светланы Соколовской в Ереване

Теги сборная России женское катание Светлана Соколовская Вероника Яметова Владимир Гнилозубов Фигурное катание

Фигуристка Вероника Яметова приехала на сбор группы Светланы Соколовской в Ереване.

«Яметова приехала на сбор в Ереван в мою группу по просьбе своего тренера Владимира Гнилозубова, с которым мы в отличных отношениях.

Он сейчас в отпуске, попросил, чтобы она потренировалась в конкурентной обстановке. Ни о каком переходе речи не идет», – рассказала Соколовская.

В группе Соколовской тренируются Марк Кондратюк, Александра Трусова, Софья Самоделкина, Александр Самарин и другие фигуристы.

В минувшем сезоне 15-летняя Яметова стала восьмой в финале Гран-при России и седьмой на чемпионате страны.

24 комментария

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Katerina Sunny
Нормальная ситуация, тем более, если у группы Вероники не будет сборов на высокогорье.
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vanessa2021
Посмотрите видео с катка, у Лесика - прекрасный лед и сколько угодно по времени. Без ограничений. Яметова там звезда, ее фото на доске почета висит на катке. Пробы Яметовой у Тутберидзе лоббировал крупный чиновник Екатеринбурга. Родители у Вероники небедные, судя по отдыху в Дубаях. Не делайте сиротку из нее.

Вообще както бедняжек в фк нет сейчас.
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София Хайн
Странное место выбрано для сборов, Ереван. На Алтае тоже не низкогорье. Нет такого камня и жары, как в Армении сейчас летом.
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Anneta28
Ответ vanessa2021
Чтото странно, что у тренера нет времени на единственную свою хоть както известную фигуристку и он ее спихивает в другую группу . Чтото Гнилозубов и Соколовская не договаривают.
Просто Гнилозубову никто сборы не оплачивает
+6
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polinarmax
Почему большинство пользователей спортса такие негативные? Яметова - сильная, энергичная, быстрая, стабильная фигуристка. В этом сезоне она бурей пронеслась по всем соревнованиям, и привлекла много внимания. И это только начало
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vanessa2021
Ответ asusp527
А вот и Господь бог пожаловал🤣
А причем тут Госпождь бог, если понятно, что после пубера у всех девушек деградируют прыжки как минимум. Поэтому очень важна исходная натренированная база, с которой начинается деградация.

Одно дело деградировать после мультиуси, есть шанс, что хоть чтото из уси останется, ну и тройные.

А Яметова после пубера начнет деградировать с низких, недокрученеых тройных в сторону двойных.
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Светлана Менова
Не у всех региональных талантов есть возможность переехать в Москву. Для тренеров екатеринбургкого "Локомотива", учитывая их проблемы со льдом, Яметова - прорыв, пусть в сборной России ей и не быть. Надеюсь, что когда-то проблема со льдом решится, у Локо будет новая современная арена, и появятся новые Ковтун, Липницкая, Яметова, Лабутина, Плешков и другие, которым не придётся уезжать, чтобы выйти на новый уровень.
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Мурманчанин37
По комментам:
1) История с лоббированием просмотра у Тутберидзе какого-то бонзы из Екб - обычная басня для Спортса: пруфов не будет, верьте на слово.
2) Крайне занимателен факт - есть категория лиц, которые с пеной у рта порой доказывают, что они крайне успешные в реальной жизни люди и с высоты этого могут поучать. При этом у них отдых в Дубае считается мерилом успешности в жизни)) Как бы Дубай бывает разный - там порой туры дешевле, чем поездить по России
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asusp527
Ответ Anatiana
На Яметову ставить не стоит. Прошлогодняя короткая - это апогей её карьеры.
А вот и Господь бог пожаловал🤣
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vanessa2021
Ответ asusp527
С поднятием возраста постепенно пересмотрят отношерие к ультра си. Взрослые квады прыгать не больно то будут..
У Яметовой проблема такая, что она и тройные прыгать не будет после пубера)))

Посмотрите как она на тройной заходит через весь каток с полной концентрацией. Думаешь, что с такого разбега Вероника щас квад-лутц как сиганет. А на выходе низкий, недокрученный тройной.

И это в идеальные 15 лет, в подростковом теле. А Яметова по сложению нехрупкая совсем, крупненькой будет скоро.

Сравните как прыгали наши усишницы в 15 лет.
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Katerina Sunny
Ответ vanessa2021
Посмотрите видео с катка, у Лесика - прекрасный лед и сколько угодно по времени. Без ограничений. Яметова там звезда, ее фото на доске почета висит на катке. Пробы Яметовой у Тутберидзе лоббировал крупный чиновник Екатеринбурга. Родители у Вероники небедные, судя по отдыху в Дубаях. Не делайте сиротку из нее. Вообще както бедняжек в фк нет сейчас.
А что вы оспариваете? Вероника на сборах у Соколовской, может сама их и оплачивает. И Вероника не первая, кто ездит куда-то на сборы. Тутберидзе тоже проводила их в Турции, но вот из её группы там никого не было.
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vanessa2021
Ответ Katerina Sunny
А что вы оспариваете? Вероника на сборах у Соколовской, может сама их и оплачивает. И Вероника не первая, кто ездит куда-то на сборы. Тутберидзе тоже проводила их в Турции, но вот из её группы там никого не было.
Я и написала ниже, что скорее всего родители Вероники и оплачивают сборы у Соколовской. Больше никому это не надо.

Ну а в принципе, у нас не принято подкатываться у другого тренера. Не припоминаю таких случаев, чтобы фигуристы ездили на сборы другого тренера. Напомните, пожалуйста, если такое было.

Поэтому думаю, что не просто так это.
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asusp527
Ответ polinarmax
Почему большинство пользователей спортса такие негативные? Яметова - сильная, энергичная, быстрая, стабильная фигуристка. В этом сезоне она бурей пронеслась по всем соревнованиям, и привлекла много внимания. И это только начало
Да. Просто тут консервативнй подход+ не хотят конкуренции для своих фаворитов.
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