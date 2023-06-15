Фигуристка Вероника Яметова приехала на сбор группы Светланы Соколовской в Ереване.

«Яметова приехала на сбор в Ереван в мою группу по просьбе своего тренера Владимира Гнилозубова, с которым мы в отличных отношениях.

Он сейчас в отпуске, попросил, чтобы она потренировалась в конкурентной обстановке. Ни о каком переходе речи не идет», – рассказала Соколовская.

В группе Соколовской тренируются Марк Кондратюк, Александра Трусова, Софья Самоделкина, Александр Самарин и другие фигуристы.

В минувшем сезоне 15-летняя Яметова стала восьмой в финале Гран-при России и седьмой на чемпионате страны.