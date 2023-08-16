Николай Угожаев: «Особенность моих новых программ в четкости образов. В короткой я шахматист, в произвольной – модель, участник модного показа в Париже»

Теги сборная России мужское катание Николай Морошкин контрольные прокаты Николай Угожаев Фигурное катание

Фигурист Николай Угожаев рассказал о своих новых программах.

Спортсмен принимает участие в контрольных прокатах юниорской сборной России, которые проходят в Новогорске.

«Особенность моих новых программ в четкости образов. В короткой я шахматист, в произвольной – модель, участник модного показа в Париже. Мне кажется, это более взрослые программы как по замыслу, хореографии – по всему. Для меня они более осознанные что ли.

Поставил программы Николай Юрьевич Морошкин, который работал вместе с Валерией Чистяковой. Они классные хореографы. Как всегда, мы долго определялись с музыкой, а когда нашли, то и идеи программ появились как-то сразу», – сказал Угожаев.

«Короткая программа Николая поставлена на композицию Nemesis – Benjamin Clementine. На создание этой программы нас вдохновила история молодого советского гроссмейстера Михаила Таля. Николай «разыгрывает шахматную партию», в которой с первого же взгляда становится ясно, кто победит.

Мы пытались передать жесты, мимику, манеру ведения шахматной партии, поведение, ведь шахматисты очень харизматичны в своей стилистике, в напряжении. Это действительно очень интересный спорт, многогранность которого Николай раскрывает через хореографию в программе.

Произвольная – абсолютно другой образ. Музыка SebastiAn к модному показу мужской коллекции «Лето 2021» Yves Saint Laurent – одного из самых известных модельеров мира.

Как писал Энтони Ваккарелло, креативный директор Дома: «Представьте показ коллекции в головокружительно быстром и захватывающем хореографированном короткометражном фильме. Париж, Пекин и Нью-Йорк... Но Сен-Лоран всегда возвращается в Париж... Это фильм, который прыгает – буквально».

На самом деле, подиум и лед – интересная идея, которую, наверное, никто не пробовал воплотить. Разные города, новые коллекции, все это в бешеном темпе в свете софитов и в конечном счете, все это прыжки наверх», – отметил хореограф Николай Морошкин.

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5 комментариев

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Allairina
Необычная произвольная программа, тем интереснее. Посмотрим, что вышло
+2
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Татьяна Вересова
Николай на подиуме.. интересно посмотреть, что они там поставили на эту тему
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Oleandra
Мудрят..
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Елена Спирина
Интересно будет посмотреть новые программы. Удачи
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