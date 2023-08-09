Батыргазиев об отказе боксировать с Загитовой: «Мастер-класс, открытая тренировка – вот как это должно было звучать. Все дошло до «профессионального боя»

Теги сборная России женское катание бокс Алина Загитова Альберт Батыргазиев Фигурное катание

Боксер Альберт Батыргазиев объяснил отказ от выхода на ринг с Алиной Загитовой.

В июне 2022 года ожидалось, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию проведет открытую тренировку с Батыргазиевым – победителем ОИ по боксу. Однако в итоге он решил не выходить на ринг, объяснив это травмой.

«У нас должна была пройти открытая тренировка, где я бы поучил Алину элементам бокса. На следующее утро, когда проснулся, увидел, что благодаря определенным людям – не буду упоминать их профессию – нам «устроили бой». Понимаете, как это звучит? Если бы я пришел, как бы это раскрутили и какие заголовки бы были.

Соответственно, не получилось, потому что все дошло до «профессионального боя». Мастер-класс, открытая тренировка – вот как это должно было звучать», – рассказал Батыргазиев.

Партнером Загитовой в боксерском мастер-классе в итоге стал двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов.

Мы внимательно посмотрели на Загитову в боксе. Знаете, а она в порядке – есть только один недостаток

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8 комментариев

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muradka66
Ответ Гамарджоба Генацвале
Неизбежно - вот как это должно было звучать!
Безыжбежно*
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0
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Гамарджоба Генацвале
Неизбежно - вот как это должно было звучать!
+2
0
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Татьяна Карасева
Для чего то подняли очередную волну, ждём очередное заявление о предстоящем бое с участием Алины от Хрюнова.
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Сáмсон Самсонов
Зачем сегодня подняли эту тему? Почему вообще ему надо теперь про это говорить с каким то журналистом, которому нужен хайп
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Nata Nata
Год прошел) Видимо, надо было о себе напомнить. Альберт Батыргазиев тоже без Алины никуда)
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el comandante
Ну формулировки не её конек)
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