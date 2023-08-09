Батыргазиев об отказе боксировать с Загитовой: «Мастер-класс, открытая тренировка – вот как это должно было звучать. Все дошло до «профессионального боя»

Боксер Альберт Батыргазиев объяснил отказ от выхода на ринг с Алиной Загитовой.

В июне 2022 года ожидалось, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию проведет открытую тренировку с Батыргазиевым – победителем ОИ по боксу. Однако в итоге он решил не выходить на ринг, объяснив это травмой.

«У нас должна была пройти открытая тренировка, где я бы поучил Алину элементам бокса. На следующее утро, когда проснулся, увидел, что благодаря определенным людям – не буду упоминать их профессию – нам «устроили бой». Понимаете, как это звучит? Если бы я пришел, как бы это раскрутили и какие заголовки бы были.

Соответственно, не получилось, потому что все дошло до «профессионального боя». Мастер-класс, открытая тренировка – вот как это должно было звучать», – рассказал Батыргазиев.

Партнером Загитовой в боксерском мастер-классе в итоге стал двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов.

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