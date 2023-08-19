«Угожаев выглядел очень достойно, все отметили его новые программы и прогресс в элементах». Тренер Хромин о контрольных прокатах

Теги Дмитрий Хромин сборная России мужское катание контрольные прокаты Николай Угожаев Фигурное катание

Тренер оценил выступление фигуриста Николая Угожаева на контрольных прокатах.

17-летний спортсмен тренируется под руководством Дмитрия Хромина в клубе Тамары Москвиной. 

«Сейчас уже возвращаемся с прокатов юниорской сборной России. Первые два дня были тренировочными, где судьи и специалисты смотрели новые программы и элементы спортсменов, уровни вращений и дорожки шагов, вносили свои корректировки. Потом прокаты программ.

Николай выглядел очень достойно, все отметили обе его новые программы и прогресс в элементах. В произвольной он показал чистые четверной флип и четверной лутц, так что все нормально, по плану. Возвращаемся домой и с понедельника будем продолжать готовиться к новому сезону», – рассказал Хромин.

В сезоне-2022/23 Угожаев стал пятым в финале юниорского Гран-при России.

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10 комментариев

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Елена Спирина
Понравился Николай на прокатах. Хорошие программы. Удачи в сезоне!
+6
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Olga Krayz
Молодец Николай, удачи в сезоне!
+4
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suda net
Ну, так и есть. И выглядел достойно, и прогресс безусловен!
Вперёд, Коля!!!
А ведь я помню ещё интервью Колиной мамы о сложностях переезда в Петербург.
Всё не зря!))
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Док Аксель
ТШ и Николая можно поздравить с хорошими, интересными программами, их прокатом и готовностью Угожаева к сезону.
+3
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Oeva
У этого молодого человека взрослые презентация и фактура. Надо бы его во взрослые, несмотря на бОльшую конкуренцию, чем у юниоров, в российском мужском ФК (дожили!).
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Аврора кубик
Очень понравился Коля!!! Прекрасные программы 👍Удачи в сезоне)))
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Татьяна Вересова
Ответ suda net
Ну, так и есть. И выглядел достойно, и прогресс безусловен! Вперёд, Коля!!! А ведь я помню ещё интервью Колиной мамы о сложностях переезда в Петербург. Всё не зря!))
На новом месте всегда непросто, особенно поначалу. Вспомнить хоть историю Татьяны Тотьмяниной, там вообще выживали. Главное, что все не зря.
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Мария Коваленко
Удачи Коле в сезоне, программы классные
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Tytti
Программы понравились. Успешного сезона!
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Блинчик
Что для кого-то новое, то для Нейтана Чена старое.
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