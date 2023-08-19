«Угожаев выглядел очень достойно, все отметили его новые программы и прогресс в элементах». Тренер Хромин о контрольных прокатах

Тренер оценил выступление фигуриста Николая Угожаева на контрольных прокатах.

17-летний спортсмен тренируется под руководством Дмитрия Хромина в клубе Тамары Москвиной.

«Сейчас уже возвращаемся с прокатов юниорской сборной России. Первые два дня были тренировочными, где судьи и специалисты смотрели новые программы и элементы спортсменов, уровни вращений и дорожки шагов, вносили свои корректировки. Потом прокаты программ.

Николай выглядел очень достойно, все отметили обе его новые программы и прогресс в элементах. В произвольной он показал чистые четверной флип и четверной лутц, так что все нормально, по плану. Возвращаемся домой и с понедельника будем продолжать готовиться к новому сезону», – рассказал Хромин.

В сезоне-2022/23 Угожаев стал пятым в финале юниорского Гран-при России.

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