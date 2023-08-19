Никита Сарновский: «Пока вторая оценка у меня проседает. Надо работать и поднимать ее – добавлять руки, держать осанку, не горбатиться»

Фигурист Никита Сарновский рассказал, в чем хотел бы добиться прогресса на льду.

«Я выделю основные идеи моих новых программ. Короткая («Chase Holfelder» – Animal) – про любовь, произвольная на музыку из фильма «Однажды в Америке» – про дружбу. Что я конкретно катаю в каждой программе, мы с хореографом Никитой Михайловым обговаривали подробно.

Катать программы надо чисто и стабильно, с прыжками, чтобы и в хореографии, и в эмоциях это можно было показать на льду. Пока вторая оценка у меня проседает. Мне надо работать и поднимать ее.

Сейчас я сосредоточен на элементах, их исполнении. Но надо руки добавлять, осанку держать, не горбатиться, тогда и корпус, и вид будут получше.

Я много занимаюсь скольжением с Иваном Дмитриевичем Ведеровым. Хореографией – с Кристиной Игоревной Хандлос. Она ведет у нас «классику». Сама много лет занималась балетом. Думаю, постепенно я приду к тому, что хочу...

Да, за лето я изменился. Даже не столько вырос, сколько набрал мышечную массу. Но на прыжках это не сказалось: прыгается так, как в прошлом сезоне», – сказал фигурист.