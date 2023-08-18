Кондратюк о шоу-программах: «Наверное, если проводить такой турнир в виде шоу, скандалов и комментариев в интернете не было бы. Но это было бы не настолько интересно зрителям»

Теги сборная России мужское катание Никита Михайлов Марк Кондратюк Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Фигурист Марк Кондратюк высказался о формате турнира по шоу-программам.

– Можно сказать, что турнир по шоу-программам, который всем так понравился, стал для вас яркой точкой не самого приятного, если учесть все перипетии с травмой, сезона?

– Наверное, все-таки яркая точка для меня – финал Гран-при России. А турнир шоу-программ – интересное троеточие. Новый формат, в котором я никогда не участвовал. Очень рад и благодарен нашей федерации, что она поддерживает и выводит на новый уровень турниры, которые раньше были, и придумывает что-то новое. Что получается так масштабно и круто.

Если же говорить о моем выступлении на турнире шоу-программ, то было интересно. Ставили ночами номер «Маленький принц», Никита Михайлов привозил макеты планет, мы это все ставили, залезали на них, передвигали по льду, чтобы понять, в каких положениях все это будет лучше смотреться. Придумывали эту ширму, которая у нас на тренировке почти разваливалась, мы ее держали руками, а потом заново делали.

То есть это был интересный творческий процесс, и мне кажется, это круто. Потому что сейчас упор, наверное, идет больше на технические элементы, и не так много постановок, где есть какая-то идея, которую спортсмен, хореограф и тренер раскрывают красиво и со вкусом. Они, безусловно, есть, но в таком турнире вообще полное раздолье – ты можешь взять любую идею и реализовать ее как хочешь.

Мне кажется, такой турнир определенно нужен, чтобы люди не забывали, что фигурное катание – это не только элементы, но и программа и ее исполнение.

– Интересно, что от турнира шоу-программ сначала все получили наслаждение, а потом все равно начались обычные для фигурного катания разговоры о том, что кого-то засудили. Как считаете, можно такой турнир судить так, чтобы скандалов не было – или, может, вообще в формате шоу эти выступления стоит проводить?

– Наверное, если проводить такой турнир в виде шоу, то все было бы намного проще – и скандалов, и комментариев в интернете не было бы. Но это было бы не настолько интересно зрителям. А так есть накал – это, думаю, выгоднее.

А насчет баллов – я живу в такой парадигме: есть судьи – они ставят баллы. Есть я – я катаюсь. Я откатал – это моя работа. Работа судей поставить баллы. Я с их баллами не спорю.

– То есть, если заканчивать разговор об этом турнире: пусть он в таком виде существует, и это круто.

– Пусть он в таком виде существует, и это круто. Может быть, стоит подумать чуть-чуть формат изменить. Например, задать всем одинаковую тему музыки. Или разрешить одиночникам вставать в пару и наоборот. То есть какие-то нюансы поменять. Но в целом мне было очень интересно участвовать в таком турнире, надеюсь в следующем году снова в нем выступить, – сказал Кондратюк.

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9 комментариев

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Татьяна Вересова
Турнир в таком виде, как он был, весьма сомнительное мероприятие.
Никто не понял, почему так распределили баллы. Получилось, что все решали личные симпатии жюри.
Спортсмены сидели грустные и непонимающие, что происходит.
Если шоу-то шоу. Если турнир, то надо критерии, а не "по-дружбе"
+9
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tanya_1111
"и скандалов, и комментариев в интернете не было бы" - наивный всё таки Марк парень, сейчас только за эти ответы отхватит от души.
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Мила Расковалова
У турнира должны быть более чёткие оценочные правила, понятные и спортсменам и зрителям . С судейством как-то вообще не задалось
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Lana Kazakova
В первую очередь надо найти нормальных адекватных судей.
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Самая цитируемая и вообще недура
Ставили Маленького Принца, а получился- Кермит 😂
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Светлана Романова
Да уж какой там скандал.Кондратюк еще программу свою не откатал,а приз зрительских симпатий досрочно выиграл.
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olvl
Ответ Мила Расковалова
У турнира должны быть более чёткие оценочные правила, понятные и спортсменам и зрителям . С судейством как-то вообще не задалось
Судьи не из мира ФК это странно, по меньшей мере. Ну можно было их дополнительно пригласить, послушать, что скажут, если уж интересно кому-то, но судить надо по правилам, если это ФК.
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