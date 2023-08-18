Кондратюк о новых программах: «Короткая поставлена на музыку с национальным колоритом некой страны. В произвольной будет мощная музыка с характером»

Фигурист Марк Кондратюк рассказал о своих новых программах.

– Что можете рассказать о программах для нового сезона?

– Короткую программу поставили еще весной, после финала Гран-при России. Произвольную начали тоже ставить в тот период, а закончили уже на сборе в Кисловодске, с нами был хореограф , который и поставил мне обе программы.

– Интригу какую-нибудь закрутите насчет их тематики?

– Пусть будет так: короткая программа поставлена на музыку с национальным колоритом некой страны. Про произвольную так просто сказать не готов, будет все сразу ясно. Скажу, что мощная музыка с характером.

– Мощная музыка с характером у вас последние годы встречалась регулярно.

– Да, наверное, это моя сильная сторона. По ходу программы прибавлять и в концовке отдавать максимум.

– Светлана Владимировна рассказывала о ваших импровизациях по ходу прокатов. В нынешних программах есть где импровизировать?

– В короткой, наверное, нет, потому что движения имеют тот самый национальный характер. Можно импровизировать – но не нужно. В произвольной – да, есть где разгуляться, – сказал .

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