Кондратюк о новых программах: «Короткая поставлена на музыку с национальным колоритом некой страны. В произвольной будет мощная музыка с характером»

Теги сборная России мужское катание Никита Михайлов Марк Кондратюк Фигурное катание

Фигурист Марк Кондратюк рассказал о своих новых программах.

– Что можете рассказать о программах для нового сезона?

– Короткую программу поставили еще весной, после финала Гран-при России. Произвольную начали тоже ставить в тот период, а закончили уже на сборе в Кисловодске, с нами был хореограф Никита Михайлов, который и поставил мне обе программы.

– Интригу какую-нибудь закрутите насчет их тематики?

– Пусть будет так: короткая программа поставлена на музыку с национальным колоритом некой страны. Про произвольную так просто сказать не готов, будет все сразу ясно. Скажу, что мощная музыка с характером.

– Мощная музыка с характером у вас последние годы встречалась регулярно.

– Да, наверное, это моя сильная сторона. По ходу программы прибавлять и в концовке отдавать максимум.

– Светлана Владимировна рассказывала о ваших импровизациях по ходу прокатов. В нынешних программах есть где импровизировать?

– В короткой, наверное, нет, потому что движения имеют тот самый национальный характер. Можно импровизировать – но не нужно. В произвольной – да, есть где разгуляться, – сказал Кондратюк.

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13 комментариев

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diversant
Неужели хава нагила.
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Светлана Менова
Ответ diversant
Неужели хава нагила.
Чингис Хан.
+5
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5 тулуп
Ответ Светлана Менова
Чингис Хан.
эту программу ему ставила Крылова, а он сказал что 2 программы ставил Никита Михайлов, не сходится
+3
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nikolett
Ну Марк в своё время ворвался в топ именно со своими неординарными программами. Вряд ли он будет катать что-то банальнее сейчас.
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Magirani Navi
Старые добрые ирландские танцы!
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Блинчик
А в итоге обе программы будут про дрова.
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Татьяна Вересова
Ого, как интересно! Жду прокаты, что они там напридумали!
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Sportsfan
Только не Индия/Египет с угловатыми движениями ладоней. Надеюсь, будет что-то неизбитое.
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Katerina Sunny
Некая страна не Китай?
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Аленка_76
Жду ОП,интересно посмотреть программы Марка.
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Елена Спирина
Марку удачи. Пусть программы будут такими же интересными, как в олимпийский сезон. Очень жду
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Анастасия Платонова
Калинка - малинка?
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