Марк Кондратюк: «Никогда не ставил перед собой конкретную цель что-то выиграть. Но сейчас хочу покататься на Олимпиаде-2026»

Российский фигурист Марк Кондратюк надеется выступить на Олимпиаде-2026.

«Многих детей спрашивают – вы хотите стать олимпийским чемпионом? И они отвечают – да. Помню, когда так спросили меня, я ответил «да», но только потому, что так все отвечали.

На самом деле я не горел этой целью. Я получаю огромное удовольствие от катания, от выступлений, от шоу. Думаю, что фигурное катание – это моя жизнь, и я не могу безо льда. Но никогда не ставил перед собой конкретную цель что-то выиграть.

Но сейчас, после всех этих моментов, есть изменения. Идти по этой дороге, наслаждаться ей, получать удовольствие от процесса. Но, конечно, если будет такая возможность – покататься еще на Олимпиаде в Милане», – сказал .

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