Марк Кондратюк: «Никогда не ставил перед собой конкретную цель что-то выиграть. Но сейчас хочу покататься на Олимпиаде-2026»

Теги сборная России мужское катание Олимпиада-2026 Марк Кондратюк Фигурное катание

Российский фигурист Марк Кондратюк надеется выступить на Олимпиаде-2026.

«Многих детей спрашивают – вы хотите стать олимпийским чемпионом? И они отвечают – да. Помню, когда так спросили меня, я ответил «да», но только потому, что так все отвечали.

На самом деле я не горел этой целью. Я получаю огромное удовольствие от катания, от выступлений, от шоу. Думаю, что фигурное катание – это моя жизнь, и я не могу безо льда. Но никогда не ставил перед собой конкретную цель что-то выиграть.

Но сейчас, после всех этих моментов, есть изменения. Идти по этой дороге, наслаждаться ей, получать удовольствие от процесса. Но, конечно, если будет такая возможность – покататься еще на Олимпиаде в Милане», – сказал Кондратюк.

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46 комментариев

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Ирина С
Покататься? Так Марк уже покатался! Лучше уж тех, кто планирует бороться и побеждать!
+28
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+23
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umma
Налетят на меня сейчас фанаты Марка - но вот честно если будет у нас борьба за путёвку на ои ( причём возможно будет одна) мне лично не хотелось бы чтобы туда поехал Марк ..У нас есть много др талантливых парней ( кстати многие юниоры у этому времени выйдут во взрослые) которые достойны путёвки на ои ..Ничего против Марка не имею ,но мои предпочтения другие 😊
+24
-4
+20
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umma
Мне бы очень хотелось видеть на ои Петю Гуменника!! искренне желаю ему этого
+18
-4
+14
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Kareglazaya
Ответ umma
Налетят на меня сейчас фанаты Марка - но вот честно если будет у нас борьба за путёвку на ои ( причём возможно будет одна) мне лично не хотелось бы чтобы туда поехал Марк ..У нас есть много др талантливых парней ( кстати многие юниоры у этому времени выйдут во взрослые) которые достойны путёвки на ои ..Ничего против Марка не имею ,но мои предпочтения другие 😊
Поддержу. Мне стиль катания Марка не очень нравится, причем и в плане техники, и в плане выбора музыки и хореографии. Не моё)
А у Марка в нынешних условиях шансов попасть на ОИ меньше, чем у его конкурентов - он в армейском клубе.
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Olga Krayz
Наверное каждый спортсмен мечтает хоть раз выступить на олимпийских играх...
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Katerina Sunny
В реальности "покататься" бы для начала на ЧЕ и ЧМ.
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ВИван
Пусть у Марка, очень талантливого и харизматичного фигуриста, всё получается, для начала удачи ему в этом сезоне!
+7
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Люсия Федосова
На ОИ 26 в Милане будет одна путевка для мужчин от России .
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tanya_1111
Ответ umma
Налетят на меня сейчас фанаты Марка - но вот честно если будет у нас борьба за путёвку на ои ( причём возможно будет одна) мне лично не хотелось бы чтобы туда поехал Марк ..У нас есть много др талантливых парней ( кстати многие юниоры у этому времени выйдут во взрослые) которые достойны путёвки на ои ..Ничего против Марка не имею ,но мои предпочтения другие 😊
Ну Марка никто никуда не пропихивал на прошлые ОИ он сам все выиграл, если парни не могут это сделать это не проблемы Марка. Мало того Марк и на самих ОИ в команднике никого не подвел и сделал свой максимум. Я не понимаю откуда столько негатива на ветке к этому человеку.
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vanessa2021
Ответ Адриана
Увы, Марк, но ты в ЦСКА и "покататься" не придётся.
Я думаю, что будут допускать или всех или никого. Без разницы из какого клуба.

Скорее всего никого из наших не допустят еще долго.
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Светлана Романова
Надеюсь к тому времени во взрослые соревнования выйдут артистичные и техничные фигуристы из юниоров и мы больше не увидим на международных соревнованиях корявых и деревянных.
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umma
Ответ tanya_1111
Ну Марка никто никуда не пропихивал на прошлые ОИ он сам все выиграл, если парни не могут это сделать это не проблемы Марка. Мало того Марк и на самих ОИ в команднике никого не подвел и сделал свой максимум. Я не понимаю откуда столько негатива на ветке к этому человеку.
Почему негатив ??? То как он катается это дело вкуса..мне например никогда не нравилось как он катает ,ни прыжки ,ни тем более вращения и пол программы на 2 ногах туда -обратно, никогда мне это не нравилось ..ничего против не имею, кому то оч нравится он как фигурист ,но мне точно нет !! Поэтому если вдруг случится что наших допустят мне бы оч хотелось чтобы туда попал Петя Гуменник
+5
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Katerina Sunny
Ответ Olga Krayz
Наверное каждый спортсмен мечтает хоть раз выступить на олимпийских играх...
Эта мечта у Марка уже осуществилась. Катался и в личных и в командных соревнованиях.
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Agura
Ответ Ирина С
Покататься? Так Марк уже покатался! Лучше уж тех, кто планирует бороться и побеждать!
Он уже покатался в Пекине и попрыгал в свое удовольствие !
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Катэ))
Ответ Ирина С
Покататься? Так Марк уже покатался! Лучше уж тех, кто планирует бороться и побеждать!
Вот согласна, что значит покататься? У него уже был шанс, покатался, теперь надо другим дать такую возможность.
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tanya_1111
Ответ Ирина С
Покататься? Так Марк уже покатался! Лучше уж тех, кто планирует бороться и побеждать!
А разве Марк плохо катался? Или вам просто не нравится как он это сказал?
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Katerina Sunny
Ответ tanya_1111
А разве Марк плохо катался? Или вам просто не нравится как он это сказал?
ОИ-сезон у Марка был хороший. Как поехал за квотами, так и закончил на ОИ. Единственное, перегорел после командных соревнований, но это тоже опыт.
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Ритт
Если и допустят с ужасными условиями, будет только одна квота. Представляю, какая рубка будет за эту поездку. Допустили бы хотя бы в следующем году, чтоб могли в МО хотя бы 2 квоты привезти, а девочки и пары три. В танцах СБ тоже могут две квоты привезти.
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Lana-shu
Ответ tanya_1111
А разве Марк плохо катался? Или вам просто не нравится как он это сказал?
Очень странная формулировка. Представьте лыжника, выходящего на старт ои чтобы просто покататься на лыжах.
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tanya_1111
Ответ umma
Почему негатив ??? То как он катается это дело вкуса..мне например никогда не нравилось как он катает ,ни прыжки ,ни тем более вращения и пол программы на 2 ногах туда -обратно, никогда мне это не нравилось ..ничего против не имею, кому то оч нравится он как фигурист ,но мне точно нет !! Поэтому если вдруг случится что наших допустят мне бы оч хотелось чтобы туда попал Петя Гуменник
Не знаю почему негатив, это вопрос не ко мне, а к тем кто этот негатив выплескивает, я просто проконстатировала факт.
+2
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lyubov61
Покататься))))
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Адриана
Увы, Марк, но ты в ЦСКА и "покататься" не придётся.
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tanya_1111
Ответ Agura
Он уже покатался в Пекине и попрыгал в свое удовольствие !
И отлично покатался надо сказать, особенно в команднике. Не думаю что кто-то надеялся на медаль от наших парней в личке, его задача была - командник и он на 5+ с ней справился в меру своих возможностей конечно, а они у него судя по ЧЕ и ЧР того года были не плохие.
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Александр Скворцов
Надо не "покататься", а кататься и побеждать! В этом смысл спорта!
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Ирина С
Ответ tanya_1111
А разве Марк плохо катался? Или вам просто не нравится как он это сказал?
Да, мне не понравилось именно "покататься" - слишком не серьёзно, как-то уничижительно. И он очень достойно выступил в команднике. То, что в личке не получилось, тоже объяснимо: уже отдал всё, перегорел. С Липницкой произошло тоже самое.
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