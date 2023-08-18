Андрей Мозалев: «К конструктивной критике всегда прислушиваюсь. А по поводу шоу-турнира – главное, чтобы мне самому нравилось и чтобы было необычно»

Фигурист Андрей Мозалев рассказал, как относится к критике.

– Одна из самых ярких программ прошедшего сезона – с «Русского вызова». Очень необычная идея сочетания стрип-пластики и льда. Как создавался номер?

– Это была наша идея с Лелей Романовой – моим креативным продюсером и основателем фан-клуба. Мы хотели привнести в фигурное катание что-то новое, необычное, выйти за грани привычного, показать, что фигурное катание – это про творчество, креатив, про нестандартную музыку и вызов.

– С какими сложностями столкнулись?

– Основная сложность заключалась в том, что танцовщицы живут в Москве, а я – в Петербурге. Фактически весь номер ставился уже в Москве, когда я приехал на «Русский вызов». Времени для отработки номера у нас было совсем немного, к сожалению, а хотелось довести его до идеала.

– Как девушки привыкали к тому, что им нужно было на льду выступать?

– Мне кажется, что они в итоге так и не привыкли, ха-ха. Для девушек это был первый опыт, все в новинку, непривычно, холодно, скользко. Но они большие молодцы, настоящие профессионалы, перебороли себя и станцевали.

– Было много положительных отзывов, но также некоторые не оценили номер. Как вообще относитесь к критике?

– Спокойно. К конструктивной критике всегда прислушиваюсь. А по поводу шоу-турнира – я для себя решил: главное, чтобы мне самому нравилось и чтобы было необычно.

А на все необычное, выходящее за пределы устоявшихся стереотипов, всегда найдется критика.

– Часто читаете комментарии в соцсетях?

– Очень редко, на это нет времени.

– Ждать нам еще подобных экспериментов?

– Сейчас могу сказать одно – мы будем продолжать искать нестандартные решения, экспериментировать, пробовать что-то новое. Воплотится это в соревновательных программах или же показательных номерах – покажет время, – сказал .

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