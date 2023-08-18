Андрей Мозалев: «К конструктивной критике всегда прислушиваюсь. А по поводу шоу-турнира – главное, чтобы мне самому нравилось и чтобы было необычно»
Фигурист Андрей Мозалев рассказал, как относится к критике.
– Одна из самых ярких программ прошедшего сезона – с «Русского вызова». Очень необычная идея сочетания стрип-пластики и льда. Как создавался номер?
– Это была наша идея с Лелей Романовой – моим креативным продюсером и основателем фан-клуба. Мы хотели привнести в фигурное катание что-то новое, необычное, выйти за грани привычного, показать, что фигурное катание – это про творчество, креатив, про нестандартную музыку и вызов.
– С какими сложностями столкнулись?
– Основная сложность заключалась в том, что танцовщицы живут в Москве, а я – в Петербурге. Фактически весь номер ставился уже в Москве, когда я приехал на «Русский вызов». Времени для отработки номера у нас было совсем немного, к сожалению, а хотелось довести его до идеала.
– Как девушки привыкали к тому, что им нужно было на льду выступать?
– Мне кажется, что они в итоге так и не привыкли, ха-ха. Для девушек это был первый опыт, все в новинку, непривычно, холодно, скользко. Но они большие молодцы, настоящие профессионалы, перебороли себя и станцевали.
– Было много положительных отзывов, но также некоторые не оценили номер. Как вообще относитесь к критике?
– Спокойно. К конструктивной критике всегда прислушиваюсь. А по поводу шоу-турнира – я для себя решил: главное, чтобы мне самому нравилось и чтобы было необычно.
А на все необычное, выходящее за пределы устоявшихся стереотипов, всегда найдется критика.
– Часто читаете комментарии в соцсетях?
– Очень редко, на это нет времени.
– Ждать нам еще подобных экспериментов?
– Сейчас могу сказать одно – мы будем продолжать искать нестандартные решения, экспериментировать, пробовать что-то новое. Воплотится это в соревновательных программах или же показательных номерах – покажет время, – сказал Мозалев.
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Как говорится, первый блин комом...
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