Мозалев о 5-м месте на чемпионате Санкт-Петербурга: «Лучше все ошибки оставить дома, чтобы не делать их на всероссийских соревнованиях»

Теги сборная России мужское катание Спорт-Экспресс Андрей Мозалев Кирилл Давыденко чемпионат Санкт-Петербурга Фигурное катание

Андрей Мозалев подвел итоги чемпионата Санкт-Петербурга, на котором он занял пятое место. 

— Лучше все ошибки оставить тут, дома, чтобы не делать их на всероссийских соревнованиях. Лучше здесь все оставить, чисто выходить на российскую арену.

— Дальше финал Гран-при в планах?

— Да.

— Этот турнир без Кирилла Анатольевича (Давыденко), тяжело?

— Конечно, не хватало его. Но это все равно опыт. И такое должно быть. Не всегда тренер может присутствовать на стартах.

— Сказалась ли усталость из-за того, что второй турнир за две недели?

— Физически еще более менее, морально, конечно, тяжело, – сказал Мозалев. 

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2 комментария

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Оз
Очень грамотный спокойный и взвешенный комментарий от Андрея! Удачных выступлений ему на ФГП!
+1
0
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Додик Аксель
Пусть это выступление будет самым неудачным в сезоне у Андрея. Удачи и успеха на ФГП !
+4
0
+4
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