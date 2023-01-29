Мозалев о 5-м месте на чемпионате Санкт-Петербурга: «Лучше все ошибки оставить дома, чтобы не делать их на всероссийских соревнованиях»

подвел итоги чемпионата Санкт-Петербурга, на котором он занял пятое место.

— Лучше все ошибки оставить тут, дома, чтобы не делать их на всероссийских соревнованиях. Лучше здесь все оставить, чисто выходить на российскую арену.

— Дальше финал Гран-при в планах?

— Да.

— Этот турнир без Кирилла Анатольевича (Давыденко), тяжело?

— Конечно, не хватало его. Но это все равно опыт. И такое должно быть. Не всегда тренер может присутствовать на стартах.

— Сказалась ли усталость из-за того, что второй турнир за две недели?

— Физически еще более менее, морально, конечно, тяжело, – сказал Мозалев.